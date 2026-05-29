Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

29.05.2026 07:18

NTV - Haber Merkezi

Blue Origin'in 98 metrelik ağır yük taşıma roketi New Glenn, Florida’daki Cape Canaveral üssündeki fırlatma rampasında gerçekleştirilen test sırasında infilak etti.

Jeff Bezos'un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in 10 yıldır milyarlarca dolar harcayarak SpaceX’in Falcon'una rakip olarak geliştirdiği roketi New Glenn test sırasında patladı.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roket Florida’daki Cape Canaveral üssünde statik ateşleme testinden geçiriliyordu.

Şirket yetkilileri, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Şirket sosyal medyadan yaptığı kısa açıklamada, “Bugünkü sıcak ateşleme testimiz sırasında bir anomali yaşadık” ifadelerini kullandı. Tüm personelin güvende olduğu duyuruldu.

Olay anına ait görüntülerde, 98 metre yüksekliğindeki dev roketin alt kısmından önce duman çıkıyor. Ardından büyük bir ateş topuna dönüşerek havaya uçuyor.

Blue Origin'in sahibi Amerikalı milyarder Jeff Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temel nedeni anlamak için henüz çok erken ancak bunu bulmak için çalışıyoruz” dedi. Bezos, “Çok zor bir gün. Ama yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa yeniden inşa edeceğiz ve uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer” ifadelerini kullandı.

Şirketin en büyük rakibi SpaceX'in sahibi Elon Musk ise “Bunu görmek üzücü, umarım kısa sürede toparlanırsınız.” paylaşımı yaptı.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise patlamadan haberdar olduklarını belirtip "Uzay uçuşları hata kabul etmez. Ortaklarımızla birlikte bu anomalinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını destekleyecek, kısa vadeli görev etkilerini değerlendirecek ve yeniden roket fırlatmaya döneceğiz” yorumunu yaptı.

Blue Origin’in New Glenn roketi, geçen ay da bir iletişim uydusunu yörüngeye yerleştirme görevinde başarısız olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

