Bu gece gökyüzünde şölen var. Perseid meteor yağmurunu Türkiye'de hangi şehir kaçta izleyecek?
12.08.2026 12:22
Gökyüzü meraklıların heyecanlar beklediği Perseid Meteor yağmuru bu gece Türkiye'den de izlenebilecek. İşte il il izlemek için en iyi saatler…
Yılın en net izlenebilecek meteor yağmuru için gözler bugün akşam saatlerinde gökyüzüne çevrilecek.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yani bugün başlayacak Perseid meteor yağmuru en uygun gözlem saatleri gece yarısından sonra başlayıp şafak öncesine kadar sürecek.
Peki meteor yağmuru Türkiye'nin hangi şehrinde saat kaçta izlenebilecek?
Adana - 20.15
Adıyaman - 20.05
Afyonkarahisar - 20.35
Ağrı - 19.50
Aksaray - 20.25
Amasya - 20.15
Ankara - 20.30
Antalya - 20.35
Ardahan - 19.50
Artvin - 19.55
Aydın - 20.45
Balıkesir - 20.45
Bartın - 20.35
Batman - 19.55
Bayburt - 20.00
Bilecik - 20.40
Bingöl - 19.55
Bitlis - 19.50
Bolu - 20.35
Burdur - 20.35
Bursa - 20.45
Çanakkale - 20.50
Çankırı - 20.25
Çorum - 20.20
Denizli - 20.40
Diyarbakır - 20.00
Düzce - 20.40
Edirne - 20.50
Elazığ - 20.05
Erzincan - 20.00
Erzurum - 19.55
Eskişehir - 20.35
Gaziantep - 20.10
Giresun - 20.05
Gümüşhane - 20.00
Hakkâri - 19.45
Hatay - 20.15
Iğdır -19.45
Isparta - 20.35
İstanbul - 20.45
İzmir - 20.45
Kahramanmaraş - 20.10
Karabük - 20.30
Karaman - 20.30
Kars - 19.50
Kastamonu - 20.25
Kayseri - 20.20
Kırıkkale - 20.25
Kırklareli - 20.50
Kırşehir - 20.25
Kilis - 20.10
Kocaeli - 20.40
Konya - 20.30
Kütahya - 20.40
Malatya - 20.05
Manisa - 20.45
Mardin - 19.55
Mersin - 20.20
Muğla - 20.45
Muş - 19.55
Nevşehir - 20.20
Niğde - 20.20
Ordu - 20.10
Osmaniye - 20.10
Rize - 20.00
Sakarya - 20.40
Samsun - 20.15
Siirt - 19.50
Sinop - 20.20
Sivas - 20.10
Şanlıurfa - 20.05
Şırnak - 19.50
Tekirdağ - 20.50
Tokat - 20.15
Trabzon - 20.05
Tunceli - 20.00
Uşak - 20.40
Van - 19.45
Yalova - 20.45
Yozgat - 20.20
METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Meteor yağmurlarının Dünya asteroitlerin ya da kuyruklu yıldızların geride bıraktığı enkaz izlerinin içinden geçmesiyle meydana geldiği biliniyor. Kuyruklu yıldızlar, Güneş'in çevresinde dönen donmuş kaya ve gazdan oluşan birer kar topuna benzetilebilir.
Bu enkaz parçaları Dünya'nın atmosferine girdiğinde yanar ve gökyüzünde meteor adı verilen etkileyici ışık çizgileri oluşturur.
Perseidler ise Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkaz parçalarından kaynaklanıyor.Katı çekirdeğinin çapı 26 kilometre olan bu kuyruklu yıldızın büyük olduğu kabul ediliyor.