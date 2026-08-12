Bu gece gökyüzünde şölen var. Perseid meteor yağmurunu Türkiye'de hangi şehir kaçta izleyecek?

METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Meteor yağmurlarının Dünya asteroitlerin ya da kuyruklu yıldızların geride bıraktığı enkaz izlerinin içinden geçmesiyle meydana geldiği biliniyor. Kuyruklu yıldızlar, Güneş'in çevresinde dönen donmuş kaya ve gazdan oluşan birer kar topuna benzetilebilir.

Bu enkaz parçaları Dünya'nın atmosferine girdiğinde yanar ve gökyüzünde meteor adı verilen etkileyici ışık çizgileri oluşturur.

Perseidler ise Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkaz parçalarından kaynaklanıyor.Katı çekirdeğinin çapı 26 kilometre olan bu kuyruklu yıldızın büyük olduğu kabul ediliyor.