Çakır'dan tam isabet. Hem karada hem denizde vuruyor

ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu.



ÇAKIR'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzili de başarıyla test edildi.