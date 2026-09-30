Canlı kaslarla çalışan yüzücü robot geliştirildi. Hassas ortamların yeni keşif aracı olabilir

Suda hareket etmek, havada hareket etmeye göre daha fazla kuvvet gerektiriyor. Ancak MIT mühendislerinin geliştirdiği yeni robot, uygun bir tasarımla tek katmanlı kas hücrelerinin bile yüzmek için yeterli güç üretebildiğini gösterdi.

Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan çalışmada tanıtılan ‘aquabot’, yaklaşık bir çubuk sakızın uzunluğunda ve genişliğinde bir jel tabakadan oluşuyor. Robotun iskeletini oluşturan bu tabakanın iki yarısı, yüzgeç görevi görüyor.

Her yüzgecin üzerinde, bir saç telinden çok daha ince bir canlı kas hücresi katmanı bulunuyor. Genetik olarak değiştirilen bu hücreler, ışığa maruz kaldıklarında kasılıyor.

Araştırmacılar yüzgeçlerden birine ışık tuttuğunda, o yüzeydeki kasların kasılması yüzgecin çırpılmasını sağlıyor. Bu hareket de robotu suyun içinde ilerletiyor. Işığın hangi yüzgece, hangi aralıklarla verildiği değiştirilerek robotun yönü ve hızı kontrol edilebiliyor.

SU İÇİNDEKİ LABİRENTİ GEÇTİ

Mühendisler, robotun basit bir su labirentinde ilerleyip dönüş yapabildiğini gösterdi. Robot en yüksek hızında, bir dakikada kendi vücut uzunluğunun yaklaşık dört katı kadar mesafe katetti.

Bu hız, dakikada yaklaşık 65 vücut uzunluğu mesafeye ulaşabilen olimpik yüzücülere göre oldukça düşük. Ancak araştırmacılar, robotun vücut uzunluğuna göre hesaplanan hızının bazı daha yavaş yüzen köpekbalıklarıyla karşılaştırılabileceğini belirtiyor.

Çalışmanın yazarlarından MIT Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Ritu Raman, suda ilerlemenin havada hareket etmeye göre çok daha fazla kuvvet gerektirdiğini vurgulayarak robotun boyutuna göre oldukça güçlü olduğunu söyledi.

Araştırma ekibine göre çalışma, çok ince ve iki boyutlu bir yapıya sahip, kaslarla çalışan bir robotun yer değiştirebildiği ilk örneği sunuyor.