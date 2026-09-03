ChatGPT çöktü. Dünya genelinde erişim sorunu yaşandı
03.09.2026 18:47
Son Güncelleme: 03.09.2026 18:56
OpenAI’nin ChatGPT’si, Anthropic’in Claude’u ve xAI’ın Grok’u da dahil olmak üzere birçok büyük yapay zeka platformunda geçici hizmet kesintileri yaşandı.
Milyonlarca kullanıcının erişim sağlayamadığı bu kesinti sırasında, OpenAI'ın sohbet botunu ziyaret edenler sıra dışı hatalarla karşılaştı. Bazı kullanıcılar sitenin arka planda şüpheli veya alışılmadık bir dosya indirmeye çalıştığını bildirirken, sistemdeki bu anormal durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kesinti sadece ChatGPT ile sınırlı kalmadı; OpenAI altyapısına bağımlı çalışan pek çok üçüncü taraf web sitesi, uygulama ve dijital servis de arızalandı.
Kullanıcılar Claude ve Grok’ta da kesintiler yaşandığını bildirirken, Google’ın Gemini hizmetinde de sorunlar rapor edildi.
Yapay zeka özelliklerini bu altyapı üzerinden sunan platformlar hizmet veremez hale gelirken, bu durum dijital ekosistemde OpenAI bağımlılığının ne denli kritik bir risk oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, kullanıcılar espri yoluyla "kesinti sayesinde iş yerinde kendi beyinlerini kullanmak zorunda kalacaklarını" söylerken, diğer yapay zeka cephelerinde de hareketlilik yaşandı.
Anthropic’in geliştirdiği Claude ve X platformunun yapay zeka aracı Grok gibi rakip botlarda da bazı kullanıcılar tarafından benzer aksaklıklar rapor edildi. Ancak bu rakip platformlardaki sorunların daha sınırlı kapsamda olduğu ve birçok ziyaretçi için çalışmaya devam ettiği belirtildi.