ChatGPT çöktü. Dünya genelinde erişim sorunu yaşandı

Milyonlarca kullanıcının erişim sağlayamadığı bu kesinti sırasında, OpenAI'ın sohbet botunu ziyaret edenler sıra dışı hatalarla karşılaştı. Bazı kullanıcılar sitenin arka planda şüpheli veya alışılmadık bir dosya indirmeye çalıştığını bildirirken, sistemdeki bu anormal durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kesinti sadece ChatGPT ile sınırlı kalmadı; OpenAI altyapısına bağımlı çalışan pek çok üçüncü taraf web sitesi, uygulama ve dijital servis de arızalandı.

Kullanıcılar Claude ve Grok’ta da kesintiler yaşandığını bildirirken, Google’ın Gemini hizmetinde de sorunlar rapor edildi.