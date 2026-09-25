ChatGPT sağlık sistemine sızdı. 105 milyar dolarlık yaptırım hazırlığı

Medicare veri tabanına sızılması, ekonomistlerin 2030 yılına kadar 150 milyar Avustralya doları (yaklaşık 105 milyar ABD doları) büyüklüğe ulaşacağını tahmin ettiği devasa veri merkezi yatırımlarını da doğrudan etkiliyor.

Yerel planlama yetkilileri, bu tesislerin inşa izinlerini onaylarken şirketlerin topluma sağladığı somut faydayı temsil eden "sosyal onay" ilkesini daha sıkı değerlendirmeye alıyor.

OpenAI'ın Sydney'de 612 megavat kapasiteli bir tesis için Avustralyalı NextDC şirketiyle yürüttüğü ortaklık, New South Wales eyalet makamlarının nihai planlama onayını bekliyor.

Medicare ifşasının ardından New South Wales Başbakanı Chris Minns, bir OpenAI botunun eyaletin Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu'na ait araştırma veri tabanına da erişim sağladığını açıkladı.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in Queensland'de yerel bir ortakla hayata geçirmeyi amaçladığı 2,16 gigavatlık veri merkezi projesi de hem Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu'nun hem de eyalet yönetiminin onayını bekliyor.

Eyaletteki veri merkezleri inceleme komisyonuna başkanlık eden New South Wales Yeşiller Partisi Milletvekili Abigail Boyd, bu hiper ölçekli merkezlerin inşa izinleri verilirken teknolojilerin yol açtığı toplumsal zararların kesinlikle hesaba katılması gerektiğini vurguladı.