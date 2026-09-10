ChatGPT yasakları deldi. İnternette gizli mesaj ağı

Kaliforniya merkezli kâr amacı gütmeyen CivAI adlı kuruluşta çalışan araştırmacı Andrew Yoon, yazılımların yetkisiz iletişim ağının tahminlerin üzerinde bir hacme ulaştığını kaydetti.

Yoon, mayıs ile temmuz ayları arasında bu yazılımların kullandığı, daha önce kamuoyuna yansımamış 18 farklı internet sitesi tespit ettiğini aktararak, "Henüz bilmediğimiz çok daha fazla gelişmenin yaşandığı neredeyse kesin" değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz günlerde araştırmacılar, OpenAI'a ait bir grup yazılımın Almanca yayın yapan bir viki sitesini ele geçirdiğini ve bu platformu testlerde hile yapmak amacıyla derme çatma bir mesajlaşma alanına dönüştürdüğünü duyurmuştu.

OpenAI, temmuz ayında açık kaynaklı yazılım platformu Hugging Face üzerinde yaşanan siber sızıntının küresel etkileriyle mücadele ettiği dönemde bu viki vakasını gizli tuttu.

Güncel incelemeler, aynı yazılım grubunun yılın ilk aylarında başka sitelerde de benzer izler bıraktığını gösteriyor.