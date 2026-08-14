Çin, gelişmiş yapay zekada günden günde ABD'ye yaklaşıyor

GLM-5.3, özel amaçlı bir güvenlik sistemi olmak yerine genel amaçlı bir kodlama modeli olmasıyla bu sistemden ayrılıyor.

Z.ai, modelin siber güvenlik kabiliyetlerini genişletilmiş eğitim sonrası süreçler ve pekiştirmeli öğrenme yoluyla kazandığını belirtti.

Şirket, GLM-5.2 ile aynı temel modeli kullandığını, ancak modeli daha uzun ve çeşitli görev ortamlarında eğittiğini kaydetti.

Bu adım, son aylarda denizaşırı geliştiricilerin dikkatini çeken GLM-5.2 modeline yönelik küresel ilginin üzerine inşa edildi.

Kullanıcılar ve analistler, GLM-5.2'nin kodlama ve otonom aracı kabiliyetlerinin önde gelen ABD modellerine yaklaştığını ve bunu çok daha düşük bir maliyetle sunduğunu belirtmişti.