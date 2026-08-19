Çin insansı robotları iş gücüne dahil edecek

AFP ajansı Hangzhou Robot Okulu'nda Unitree'nin özelleştirilmiş bir modeli olan Wuji'yi inceledi.

Kendisini "stajyer" olarak tanımlayan robot, samimi bir kadın sesi tonuyla "Halen eğitim dönemindeyim, bu yüzden biraz heyecanlıyım" diyerek okulun belirli robotik meslekler için sunduğu özel eğitim programlarını ve sertifika süreçlerini aktardı.

Akıcı dövüş sanatları gösterileri ve birbirleriyle yaptıkları kick boks karşılaşmalarıyla dünya çapında tanınan Unitree modellerine rağmen şirket, halka arz izahnamesinde büyük ölçekli ticari yayılımın belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve ilerlemenin beklentilerin gerisinde kalma riski taşıdığını duyurdu.

Uzmanlar, makinelerin gerçek hayatın öngörülemez koşullarına bağımsız tepkiler verebilmesi hedefine herhangi bir şirketin ulaşabilmesi için henüz uzun bir süre gerektiğini belirtiyor.

Robot okulunda görevli mühendis Zhu Tianle, bir robotun beynini eğitmenin son derece zorlu bir süreç olduğunu vurgulayarak "Belirli bir düzeyde teknik uzmanlık edinmiş olsak da robotların dünyayı anlamasını sağlamak küresel bir sınama olmaya devam ediyor" dedi.

Teknoloji araştırma grubu Omdia'dan Lian Jye Su ise gerekli donanım çözümlerinin karmaşıklığını gölgelediği gerekçesiyle "fiziksel yapay zeka" terimine mesafeli yaklaştığını belirtti.

Su, "Mesele bir robota yalnızca yapay zeka yüklemekten çok daha ötede. Bir tüketici olarak 'Yaşlı akrabalarım zaten ChatGPT ile konuşabiliyor, öyleyse bir robot yakında onlara bakabilir' diye düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki bu gelecekten son derece uzağız" değerlendirmesinde bulundu.

Pekin yönetimi, son iki beş yıllık kalkınma planında sektörün büyümesi yönünde çağrıda bulunarak bu süreyi kısaltmak için tüm ağırlığını ortaya koyuyor.

Ülkedeki üretim tedarik zincirinin, elektrikli araç sektöründekine benzer şekilde kapsamlı bir yapıya kavuştuğu görülüyor.