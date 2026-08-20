Çin sokaklarında robot polisler trafik denetimine başladı

1987 yapımı "RoboCop" filminin silahlı ve gözaltı yetkisine sahip robottan farklı olarak, silahsız, tutuklama yetkisi olmayan ve mekanik adımlar yerine tekerleklerle hareket eden robotlar Çin'de göreve başladı.

Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinin işlek bir kavşağında görev yapan 1,88 metre boyundaki robot, kask takmayan elektrikli bisiklet sürücülerini tespit edebiliyor, nazik uyarılarda bulunuyor ve mekanik kollarını trafik ışıklarıyla eşzamanlı olarak hareket ettirebiliyor.

Yerel teknoloji şirketi SUPCON Information tarafından geliştirilen 98 kilogram ağırlığındaki T2 adlı robot, polis memurlarının en çok tekrarlanan trafik kontrol görevlerinden bazılarını makinelere devretmeyi amaçlayan bir pilot projenin parçası olarak çalışıyor.

SUPCON akıllı insansız sistemler inovasyon merkezi başkanı Cao Hui verdiği röportajda; robot polisin kasksız sürücüleri, yolcu taşıyan elektrikli bisikletleri, durma çizgisini geçen araçları ve kırmızı ışıkta geçen yayaları tespit etmek için kameralar, radar ve dahili bilgi işlem altyapısı kullandığını açıkladı.