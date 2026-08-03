Çinli Alibaba en yeni yapay zeka modelini tanıttı. Hisseler fırladı

Çinli teknoloji devi Alibaba, bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli yapay zeka modelini tanıttı. Duyurunun ardından şirketin hisselerinde sert bir yükseliş yaşandı.

Aynı gün bir araştırma firması, bir diğer Çinli girişim DeepSeek'in son ürününün Anthropic imzalı Claude Fable 5'ten 100 kattan fazla ucuz bir fiyatlandırma sunduğunu açıkladı.

Her iki gelişme de Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki baş döndürücü ilerleyişini gözler önüne seriyor.

Şirketler, çalıştırma maliyetleri bütçeleri zorlamayacak daha güçlü sistemler inşa etmek için kıyasıya bir rekabet yürütüyor.

Alibaba'nın Qwen3.8-Max ve DeepSeek'in V4-Flash modelleri, küresel çaptaki yazılım geliştiriciler arasında zemin kazanmayı hedefleyen Çinli firmaların açık ağırlıklı (open-weight) modellere verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

Araştırma firması Omdia'nın baş analisti Lian Jye Su, sektöre ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çinli yapay zeka şirketleri önemli bir pazar keşfetti. Birçok iş akışı, sektörün en üst düzey modeline ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duydukları şey yeterince iyi, erişilebilir, şeffaf ve bütçe dostu modellerdir. Açık ağırlıklı sistemler tam olarak bu talebi karşılıyor."

Açık ağırlıklı modellerde, geliştiricilerin sistemi çalıştırmasına veya kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına imkan tanıyan temel parametre ayarları indirilmeye sunuluyor.

Buna karşılık OpenAI, Anthropic ve Google gibi ABD'li devler kapalı kaynaklı modeller tercih ediyor.