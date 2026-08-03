Çinli Alibaba en yeni yapay zeka modelini tanıttı. Hisseler fırladı
03.08.2026 12:58
Çinli teknoloji devi Alibaba, bugüne kadarki en büyük yapay zeka modeli Qwen3.8-Max'i tanıtırken rakibi DeepSeek ultra düşük maliyetli yeni modeliyle piyasayı hareketlendirdi. Gelişmelerin ardından Alibaba hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 7 sıçrama kaydetti.
Çinli teknoloji devi Alibaba, bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli yapay zeka modelini tanıttı. Duyurunun ardından şirketin hisselerinde sert bir yükseliş yaşandı.
Aynı gün bir araştırma firması, bir diğer Çinli girişim DeepSeek'in son ürününün Anthropic imzalı Claude Fable 5'ten 100 kattan fazla ucuz bir fiyatlandırma sunduğunu açıkladı.
Her iki gelişme de Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki baş döndürücü ilerleyişini gözler önüne seriyor.
Şirketler, çalıştırma maliyetleri bütçeleri zorlamayacak daha güçlü sistemler inşa etmek için kıyasıya bir rekabet yürütüyor.
Alibaba'nın Qwen3.8-Max ve DeepSeek'in V4-Flash modelleri, küresel çaptaki yazılım geliştiriciler arasında zemin kazanmayı hedefleyen Çinli firmaların açık ağırlıklı (open-weight) modellere verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.
Araştırma firması Omdia'nın baş analisti Lian Jye Su, sektöre ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Çinli yapay zeka şirketleri önemli bir pazar keşfetti. Birçok iş akışı, sektörün en üst düzey modeline ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duydukları şey yeterince iyi, erişilebilir, şeffaf ve bütçe dostu modellerdir. Açık ağırlıklı sistemler tam olarak bu talebi karşılıyor."
Açık ağırlıklı modellerde, geliştiricilerin sistemi çalıştırmasına veya kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına imkan tanıyan temel parametre ayarları indirilmeye sunuluyor.
Buna karşılık OpenAI, Anthropic ve Google gibi ABD'li devler kapalı kaynaklı modeller tercih ediyor.
TRİLYONLARCA PARAMETREYE SAHİP DEV SİSTEM
Alibaba'nın yeni modeli Qwen3.8-Max, Pazartesi günü sergilenmesinin hemen ardından yapay zeka sistemlerinin kabiliyetlerini ölçen sıralama listelerinde üst sıralara tırmandı.
Bu hamle, şirketin Hong Kong borsasındaki hisselerine yüzde 7'lik bir sıçrama olarak yansıdı.
Model tam 2,4 trilyon parametre taşıyor. Parametreler, bir modelin verilerden öğrendiği ve kalıpları tanımlamak, yanıtlar üretmek ile görevleri yerine getirmek için kullandığı sayısal ayarları ifade ediyor.
Söz konusu rakam, Alibaba'yı yerli rakibi Moonshot AI'ın geçen ay tanıttığı 2,8 trilyon parametreli Kimi K3 modelinin hemen arkasına yerleştiriyor.
Parametre sayısının yüksek olması bir modeli otomatik olarak daha iyi yapmasa da ileri yapay zeka sistemlerinin arkasındaki veri ve işlem gücünün ölçeğini gösteren ve yakından takip edilen bir ölçüt kabul ediliyor.
Kullanıcı katılımıyla model karşılaştırması yapılan Arena.AI platformunda sergilenen Qwen3.8-Max, metin modelleri kategorisinde kısa sürede en yüksek sırayı alan Çin modeli olmayı başardı.
Ancak sistem, Anthropic'e ait Claude Fable 5 ve bu modelin üç farklı Opus varyantının gerisinde kaldı.
Qwen3.8-Max, Arena.AI'ın görselleri ve diğer görsel materyalleri analiz eden modeller sıralamasında ise dünya genelinde ikinci sıraya yerleşti.
Bu alanda birinci sırayı yine Claude Fable 5'in bir varyantı aldı.
Hem Qwen3.8-Max hem de Kimi K3; metin, görsel ve videoları işleyebiliyor ve tek seferde 1 milyona kadar jeton (token) kabul edebiliyor.
Sözcük parçaları veya kısa kelimelerden oluşan veri öbeklerini temsil eden jeton kapasitesinin yüksekliği, modelin uzun hukuki dosyaları, devasa yazılım kod dizilimlerini ya da yüzlerce sayfalık belgeleri tek hamlede analiz edebilmesi anlamına geliyor.
Teknoloji devi Alibaba, gelecek hafta genel kullanıma sunulacak olan modelin bir yazılım mühendisliği projesini 16 günde tamamladığını duyurdu.
Model, her istekte tüm sistemi devreye sokmak yerine işi uzmanlaşmış alt birimler arasında bölen "uzmanlar karması" (mixture-of-experts) tasarımını kullanıyor.
Aynı anda yalnızca 95 milyar parametre devreye girdiğinden maliyetler ve yanıt süreleri belirgin şekilde düşüyor.
DEEPSEEK'TEN EZBER BOZAN FİYAT
Araştırma firması Artificial Analysis'in verilerine göre, DeepSeek'in Cuma günü piyasaya sürdüğü V4-Flash modeli, performans testlerinde küresel ölçekte bilinen modeller arasında çalıştırma maliyeti en düşük sistem olarak kayıtlara geçti.
Sektör kaynaklarının halka arza hazırlandığını belirttiği girişim, R1 ve V3 modelleriyle 2025'in başlarında küresel bir yankı uyandırmış, küresel teknoloji hisselerinde satış dalgasını tetiklemiş ve ABD'li şirketlerin yapay zekaya harcadığı devasa bütçelerin sorgulanmasına yol açmıştı.
San Francisco merkezli Artificial Analysis, V4-Flash'ın girdi verilerinde 1 milyon jeton başına 0,14 dolar, çıktı verilerinde ise 1 milyon jeton başına 0,28 dolar ücret talep ettiğini bildirdi.
Artificial Analysis, V4-Flash'ın ortalama test maliyetini 3 sent olarak hesapladı.
Bu rakam Kimi K3 için 86 sent, OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modeli için 1,86 dolar ve Claude Fable 5 için 3,15 dolar seviyesinde bulunuyor.
Modelin bir görevi tamamlamak için işlemesi ve üretmesi gereken veri miktarını hesaba katan bu karşılaştırma, yalnızca etiket fiyatına bakmaktan daha gerçekçi bir değer ölçütü sunuyor.
Zira görünüşte ucuz olan bir model, bir yanıtı üretmek için çok daha fazla adıma ihtiyaç duyuyorsa nihai toplamda daha pahalıya gelebiliyor.