Çinli yapay zeka devi DeepSeek'ten insansı robot hamlesi

Ancak şirketin güçlü yönleri, metinle birlikte görselleri de işleyebilen çok modlu bir sistemden ziyade dil modeli serilerinde yoğunlaşmış durumda.

DeepSeek, VL2 de dahil olmak üzere ayrı görsel-dil araştırma modelleri yayımladı fakat bu sistemler şirketin amiral gemisi ticari modeline entegre edilmedi.

Nisan ayında bir DeepSeek araştırmacısı, noktalar ve sınırlayıcı kutular aracılığıyla görsel akıl yürütmeyi geliştirmeye yönelik bir projeyi kısa süreliğine yayımladı.

Söz konusu çalışma ve resmi GitHub deposu, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan geri çekildi.

Unitree ile yapılan ortaklık, bu tür çalışmaları hızlandırmak adına DeepSeek'e robot sağlayabilir ve fiziksel dünya verisi temin edebilir.