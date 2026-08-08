Çinli yapay zeka devi DeepSeek'ten insansı robot hamlesi
08.08.2026 10:03
Çin'in yükselen yapay zeka devi DeepSeek, robot üreticisi Unitree'nin Şanghay'daki halka arzına 140,8 milyon yuan yatırım yaparak şirketin yüzde 2,31 hissesini satın aldı.
Çin'in en önde gelen yapay zeka devi DeepSeek, robot üreticisi Unitree'ye 140,8 milyon yuan (20,8 milyon dolar) yatırım yaptı.
Borsa bildirimine göre iki şirket, insansı makineler için yapay zeka modellerini ortaklaşa geliştirmek üzere anlaştı.
Yatırım kapsamında DeepSeek, Şanghay'daki halka arzın stratejik tahsisat kanalı üzerinden 933 bin 399 Unitree hissesi aldı.
Söz konusu miktar, stratejik tahsisat aracılığıyla dağıtılan hisselerin yüzde 2,31'ine karşılık geliyor.
Çin'in doğusundaki teknoloji merkezi Hangzhou'da yer alan her iki şirket, DeepSeek'in yapay zeka modellerindeki uzmanlığını Unitree'nin makine mühendisliği, hareket kontrolü ve somutlaşmış zeka alanındaki çalışmalarıyla birleştireceklerini bildirdi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre borsa bildiriminde, Yushu Technology adıyla da bilinen Unitree'nin model eğitimi hizmetleri ve teknik çözümler tedarik ederken DeepSeek'e öncelik vereceği kaydedildi.
DeepSeek de benzer şekilde robot satın alırken veya somutlaşmış yapay zeka uygulamalarını araştırırken Unitree'yi tercih edecek.
Kurulan ortaklık, insansı robot geliştiricilerinin karşı karşıya kaldığı en önemli engellerden birini hedefliyor.
HEDEF İŞE YARAYAN BİR "ROBOT BEYNİ" İNŞA ETMEK
Şirketler, yabancı ortamları kavrayabilen ve talimatları güvenilir biçimde fiziksel eylemlere dönüştürebilen bir robot "beyni" inşa etmeyi amaçlıyor.
Çin, yürüyebilen, koşabilen ve koreografisi belirlenmiş rutin hareketleri icra edebilen görece ucuz robotlar geliştirdi.
Fakat robotların otonom biçimde yararlı işler yapabilmesi, nesneleri yönlendirme ve değişen çevre koşullarına tepki verme gibi fiziksel dünyaya ait kıt verilerle eğitilmiş modellere ihtiyaç duyuyor.
Çinli robot üreticileri, insanların insansı robotlara kıyafet katlama ve kapı açma gibi görevlerde tekrar tekrar rehberlik ettiği veri toplama tesisleri işletiyor.
DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka modelleri kodlama, matematik ve mantık yürütme testlerinde yüksek performans sergilerken, fiyatta da agresif biçimde rekabet ediyor.
Ancak şirketin güçlü yönleri, metinle birlikte görselleri de işleyebilen çok modlu bir sistemden ziyade dil modeli serilerinde yoğunlaşmış durumda.
DeepSeek, VL2 de dahil olmak üzere ayrı görsel-dil araştırma modelleri yayımladı fakat bu sistemler şirketin amiral gemisi ticari modeline entegre edilmedi.
Nisan ayında bir DeepSeek araştırmacısı, noktalar ve sınırlayıcı kutular aracılığıyla görsel akıl yürütmeyi geliştirmeye yönelik bir projeyi kısa süreliğine yayımladı.
Söz konusu çalışma ve resmi GitHub deposu, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan geri çekildi.
Unitree ile yapılan ortaklık, bu tür çalışmaları hızlandırmak adına DeepSeek'e robot sağlayabilir ve fiziksel dünya verisi temin edebilir.