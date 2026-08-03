Çinli yapay zeka devi ucuz modelle dönüyor. Rakiplerini geride bıraktı

Araştırma şirketi Artificial Analysis'in verilerine göre DeepSeek'in V4-Flash modeli, girdi olarak kullanılan her bir milyon veri birimi (token) için 0,14 dolar, çıktı olarak üretilen her bir milyon veri birimi için ise 0,28 dolar ücret talep ediyor.

Veri birimi, yapay zeka kullanımını ölçmekte kullanılan temel veri ölçütünü ifade ediyor.

San Francisco merkezli Artificial Analysis, V4-Flash modelinin ortalama test maliyetini 3 sent olarak hesapladı.

Buna karşılık Çinli rakip Moonshot AI şirketinin Kimi K3 modeli test başına 86 sent, OpenAI şirketinin GPT-5.6 Sol modeli 1,88 dolar, Claude Fable 5 modeli ise 3,15 dolar maliyet çıkarıyor.

Yapılan bu karşılaştırma, modellerin yalnızca liste fiyatlarını değil, bir görevi tamamlamak için işlemek ve üretmek zorunda olduğu veri miktarını da hesaba kattığı için daha gerçekçi bir değer ölçütü sunuyor.

Düşük etiket fiyatına sahip bir model, bir cevabı üretmek için belirgin şekilde daha fazla işlem adımı gerektiriyorsa maliyet bakımından pahalıya gelebiliyor.

Bir dönem Çin'deki yapay zeka gelişmelerine dair haberlerin odağında yer alan DeepSeek, kısa sürede çok sayıda yerel rakibin kuşatması altında kaldı.

Moonshot, MiniMax ve Z.AI gibi girişimlerin yanı sıra ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji devleri pazardaki rekabete dahil oldu.

Bu şirketlerin tamamı, yapay zekayı ölçekli ve ucuz yöntemlerle kullanmak isteyen işletmeleri hedefleyerek küresel kullanımda ABD'li teknoloji devleriyle yarışıyor.