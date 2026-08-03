Çinli yapay zeka devi ucuz modelle dönüyor. Rakiplerini geride bıraktı
03.08.2026 09:30
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, amiral gemisi modelinin yeni sürümü V4-Flash’ı resmi olarak erişime açtı. Araştırma şirketi Artificial Analysis’in test verilerine göre model, rakibi Anthropic’in Claude Fable 5 sürümünden yaklaşık 105 kat daha ucuza çalışıyor.
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, küresel pazarda dengeleri değiştirecek yeni hamlesini yaptı.
Şirketin amiral gemisi modelinin son sürümü olan V4-Flash, performans testlerinde bilinen tüm küresel modeller arasında en düşük maliyetle çalışan yapay zeka oldu.
Araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre V4-Flash, rakibi Anthropic'in Claude Fable 5 modeline kıyasla çalıştırma maliyetinde 100 kattan fazla tasarruf sağlıyor.
Potansiyel bir halka arza hazırlandığı bildirilen DeepSeek, V4-Flash modelini cuma günü resmi olarak yayımladı.
Girişim bu adımla, en iyi bildiği yöntem olan aşırı düşük maliyetli yapay zeka alternatifleri sunma stratejisine geri dönerek kaybettiği ivmeyi yeniden kazanmayı amaçlıyor.
Şirketin R1 modeli, 2025 başlarında küresel çapta büyük bir yankı uyandırmış, ABD teknoloji hisselerinde satış dalgasını tetiklemiş ve Amerikan şirketlerinin yapay zekaya harcadığı devasa bütçelerin sorgulanmasına yol açmıştı.
Araştırma şirketi Artificial Analysis'in verilerine göre DeepSeek'in V4-Flash modeli, girdi olarak kullanılan her bir milyon veri birimi (token) için 0,14 dolar, çıktı olarak üretilen her bir milyon veri birimi için ise 0,28 dolar ücret talep ediyor.
Veri birimi, yapay zeka kullanımını ölçmekte kullanılan temel veri ölçütünü ifade ediyor.
San Francisco merkezli Artificial Analysis, V4-Flash modelinin ortalama test maliyetini 3 sent olarak hesapladı.
Buna karşılık Çinli rakip Moonshot AI şirketinin Kimi K3 modeli test başına 86 sent, OpenAI şirketinin GPT-5.6 Sol modeli 1,88 dolar, Claude Fable 5 modeli ise 3,15 dolar maliyet çıkarıyor.
Yapılan bu karşılaştırma, modellerin yalnızca liste fiyatlarını değil, bir görevi tamamlamak için işlemek ve üretmek zorunda olduğu veri miktarını da hesaba kattığı için daha gerçekçi bir değer ölçütü sunuyor.
Düşük etiket fiyatına sahip bir model, bir cevabı üretmek için belirgin şekilde daha fazla işlem adımı gerektiriyorsa maliyet bakımından pahalıya gelebiliyor.
Bir dönem Çin'deki yapay zeka gelişmelerine dair haberlerin odağında yer alan DeepSeek, kısa sürede çok sayıda yerel rakibin kuşatması altında kaldı.
Moonshot, MiniMax ve Z.AI gibi girişimlerin yanı sıra ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji devleri pazardaki rekabete dahil oldu.
Bu şirketlerin tamamı, yapay zekayı ölçekli ve ucuz yöntemlerle kullanmak isteyen işletmeleri hedefleyerek küresel kullanımda ABD'li teknoloji devleriyle yarışıyor.
Artificial Analysis, DeepSeek'in V4-Flash modelinin kodlama, mantık yürütme ve iş yeri senaryolarını kapsayan dokuz ayrı testin bileşiminden oluşan Zeka Endeksi'nde 100 üzerinden 50 puan aldığını bildirdi.
Bu skor, Google'ın Gemini 3.6 Flash modeliyle aynı seviyeye işaret ederken, Meta'nın Muse Spark 1.1 modeli ile Zhipu olarak da bilinen Z.AI şirketinin GLM-5.2 modelinin bir puan gerisinde kalıyor.
Buna karşın Moonshot şirketinin Kimi K3 modeli testte 57 puan alırken, Anthropic'in Claude Opus 5 ve Fable 5 modelleri ile OpenAI şirketinin GPT-5.6 modeli DeepSeek'ten dokuz puan veya daha yüksek skor elde etti.
DeepSeek, V4-Pro adını taşıyan daha güçlü bir model versiyonunu da hazırlıyor. Şirket, bu sürümün resmi yayınlanma tarihine dair henüz bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Alibaba, pazartesi günü yaptığı ayrı bir açıklamayla bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli yapay zeka modeli olan Qwen3.8-Max'i tanıttı.
Modelin boyutu, yerel rakibi Moonshot AI'ın geçen ay piyasaya sürdüğü modelin ölçeğine oldukça yakın bir seviyede bulunuyor.