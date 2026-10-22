Dünyada panik büyüyor, Türkiye de alarma geçti. İnternetin Kara Ekim'iyle ilgili neler biliniyor?
22.10.2026 09:49
Son Güncelleme: 22.10.2026 10:24
Dünya genelinde internet altyapısında kullanılan PHP yazılımındaki güvenlik açıkları nedeniyle Türkiye dahil birçok ülke alarma geçti. Peki nedir bu PHP? Korsanlar nasıl zararlar verebilir?
Dün gece dünya çapında büyük bir siber güvenlik alarmı yaşandı. İnternet sitelerinin neredeyse yüzde 70'inde kullanılan PHP (Hypertext Preprocessor - Hiper Metin Önişlemcisi) programlama dilindeki iki kritik güvenlik açığı, çeşitli yapay zeka modelleri tarafından tespit edildi.
Panik öyle büyüktü ki, siber güvenlik tarihinde gelmiş geçmiş en sıkıntılı 48 saat olarak gösterildi, hatta "Kara Ekim" olarak nitelendirildi.
Önlem olarak Avrupa'da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesi erişime kapatıldı. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik kurumları, internet sitesi yöneticilerine sistemlerini acilen güncelleme çağrısında bulundu.
Güvenlik açıkları nedeniyle Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde çok sayıda kamu kurumu internet sitelerini önlem amacıyla geçici olarak kapattı.
Türkiye'de de Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet sitelerindeki kritik güvenlik açığına yönelik ulusal ölçekte uyarı yayımladı ve önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin yüksek risk taşıdığı belirtildi.
PHP NEDİR?
1990'ların başında geliştirilen bilgisayar programlama dili PHP, dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inin çalışmasını sağlıyor. Güvenlik firması Wiz Research'e göre PHP adeta web'in omurgası konumunda.
İlk çıktığı dönemlerden açılımı “Personal Home Page” (Kişisel Ana Sayfa) olan PHP'nin adı, dil zamanla büyüyüp geliştikçe "Hypertext Preprocessor" (Hiper Metin Önişlemcisi) olarak değiştirildi.
PHP, WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi popüler içerik yönetim ve web tasarım platformlarının temelini oluşturuyor. Bu da, sistemde açık bulunması halinde bilgisayar korsanlarının, çevrim içi mağazalardan kamu hizmetlerine kadar pek çok siteye sızabileceği anlamına geliyor.
Ne var ki PHP'nin yüzde 70 gibi yüksek kullanım yaygınlığı, internet sitelerinin yüzde 70'inin de dün saldırıya uğradığı veya tamamının aynı ölçüde savunmasız olduğu anlamına gelmiyor.
BU AÇIKLARI KULLANAN KORSANLAR NASIL ZARARLAR VEREBİLİR?
Dünkü güvenlik açıklarının tehlike derecesi, uluslararası CVSS ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirildi.
Avrupa Birliği Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine (CERT-EU) göre açıklar, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı hesabına veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına olanak tanıyabiliyor.
Bu durum, internet sitelerindeki verilerin çalınması, zararlı yazılım yüklenmesi, sayfaların değiştirilmesi veya sistemlerin tamamen ele geçirilmesi gibi riskler oluşturuyor.
Tehlikenin; bilgisayar virüsleri yaymak, spam göndermek veya kötü amaçlı içerik dağıtmak için kullanılabilecek kişisel blog sitelerini de kapsayabileceği ifade ediliyor.
Kullanıcıların çevrim içi bir hizmete ait şifrelerini açıklamaya yönlendirildiği "olta atma" (phishing) saldırılarında kişisel bilgilerin kullanılması halinde, gelecekte olası bir veri ihlalleri de yaşanabilir.
Genelde üçüncü taraf arayüzleri kullanan çevrim içi sistemlerin karmaşık ve birbiriyle bağlantılı yapısı, sorun giderildikten sonra bile bazı güvenlik açıklarının varlığını sürdürebileceği anlamına geliyor.
YAPAY ZEKA BU AÇIKLARI NASIL BULDU?
Güvenlik açıklarının ortaya çıkarılmasında yapay zeka modelleri önemli rol oynadı.
Siber güvenlik şirketi Calif, OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modelini kullanarak tespit ettiği ilk kritik açığı 11 Ağustos'ta PHP geliştiricilerine bildirmişti. OpenAI da aynı gün aynı sorunun temel nedenini bağımsız olarak raporladı.
Google bünyesindeki siber güvenlik şirketi Wiz ise 24 Ağustos'ta yapay zeka desteğiyle başka saldırı yöntemlerini ve ikinci güvenlik açığını tespit etti. Wiz, bulguları PHP'de şimdiye kadar keşfedilen en ciddi güvenlik açıkları arasında değerlendirdi.
Araştırmacılara göre sorunların temelinde uzun yıllardır yazılımda bulunan hatalar yer alıyordu. Ancak bunların bilgisayar korsanları tarafından kullanılabileceğinin gösterilmesi, gelişmiş analizler gerektiriyordu.
AÇIKLAR ÖNCEDEN BİLİNİYORDU ANCAK NEDEN BÖYLE BİR ALARM DURUMU YAŞANDI?
PHP'nin geliştirilmesini destekleyen PHP Foundation, güvenlik açıklarından birinin ilk işaretlerinin 2024 yılında fark edildiğini ancak o dönemde somut bir saldırı yönteminin ortaya konulamadığını açıkladı.
Kuruluş, sorunun giderilmesindeki gecikmenin karar alma süreçlerinden ve kaynak yetersizliğinden kaynaklanan yapısal bir başarısızlık olduğunu kabul etti.
Güvenlik açıklarına ilişkin bazı bilgilerin 20 Ekim'de internete sızmasının ardından, başlangıçta 22 Ekim için planlanan güncellemenin yayımlanma tarihi bir gün öne çekildi.
OpenAI, keşif sürecini son yılların en önemli siber güvenlik gelişmelerinden biri olarak nitelendirdi.
NASIL ÖNLEM ALINDI?
PHP geliştiricileri, 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 ve 8.5.12 sürümlerini yayımlayarak iki kritik açığı giderdi.
PHP Foundation, yazılımı kullanan kuruluşlara güncellemeleri derhal yüklemeleri çağrısında bulundu.
İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de güncellemeleri uygulayamayan kuruluşların, gerekli güvenlik önlemleri tamamlanana kadar etkilenen sistemlerini çevrimdışı bırakmasını tavsiye etti.
Uzmanlar, özellikle eski PHP sürümlerini kullanan sistemlerin güncellenmesi ve daha önce olası bir saldırıya maruz kalıp kalmadıklarının incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
SİTELER SALDIRIYA UĞRADI MI?
Avustralya Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden Dimitrios Salampasis, "İnternet sitelerinin erişime kapatılması, siber saldırıya uğradıkları anlamına gelmez. Bu, güvenlik güncellemeleri devreye alınırken sistemleri korumak adına alınmış bir önlem olabilir" dedi.
Singapore James Cook Üniversitesi Siber Güvenlik Öğretim Üyesi Steve Kerrison ise, eldeki bulgulara göre, mevcut teknikleri kullanarak aktif bir saldırı gerçekleştiren kimse olmadığını söyledi.
Kamu kurumlarından haber kuruluşlarına kadar büyük organizasyonların, duruma daha çabuk müdahale edip internet sitelerini nispeten hızlı bir şekilde güvenli hale getirebilmesi beklenirken, diğer daha küçük işletmelerin savunmasız kalabileceği belirtiliyor.
Kerrison, bu durumdan tamamen habersiz olan ve günler, haftalar ya da aylar boyunca bundan haberdar olmayacak siteler, sistemler ve insanlar olduğunu ifade ediyor.