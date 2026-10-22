Dünyada panik büyüyor, Türkiye de alarma geçti. İnternetin Kara Ekim'iyle ilgili neler biliniyor?

Dün gece dünya çapında büyük bir siber güvenlik alarmı yaşandı. İnternet sitelerinin neredeyse yüzde 70'inde kullanılan PHP (Hypertext Preprocessor - Hiper Metin Önişlemcisi) programlama dilindeki iki kritik güvenlik açığı, çeşitli yapay zeka modelleri tarafından tespit edildi .

Panik öyle büyüktü ki, siber güvenlik tarihinde gelmiş geçmiş en sıkıntılı 48 saat olarak gösterildi, hatta "Kara Ekim" olarak nitelendirildi.

Önlem olarak Avrupa'da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesi erişime kapatıldı. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik kurumları, internet sitesi yöneticilerine sistemlerini acilen güncelleme çağrısında bulundu.