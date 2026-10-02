Elektrik faturaları tırmandı. Amazon tepkilere 1 milyar dolar bütçeyle cevap verdi

Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken bilgi işlem gücünü sağlayan veri merkezleri , ABD genelinde elektrik talebi, fatura artışları ve yerel altyapı üzerindeki etkileri nedeniyle tepki topluyor.

Amazon'un bulut bilişim birimi Amazon Web Services (AWS), veri merkezlerinin yer aldığı bölgelerde su ve elektrik tüketiminden kaynaklanan sorunlarla mücadele etmek amacıyla önümüzdeki beş yıl boyunca 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyurdu.

Veri merkezleri, 3 Kasım'daki ara seçimlere hazırlanan Cumhuriyetçileri zora sokarken, ülke genelinde 100'den fazla veri merkezi moratoryumu da gündeme gelmişti.

Reuters ajansının haberine göre Amazon, kamuoyunda çevre, enerji ve yerel ekonomi kaynaklı eleştirileri yatıştırmak için yayımladığı yazılı açıklamada; eğitim, istihdam programları, su ve enerji tasarrufu ile fatura karşılanabilirliği gibi yerel önceliklere kaynak aktaracağını açıkladı.

Şirket verilerine göre Amazon, 2011 ile 2025 yılları arasında veri merkezlerine 276 milyar dolar yatırdı.

Şirketin Indiana, Louisiana, North Carolina, Virginia ve Mississippi dahil birçok eyalette büyük ölçekli yeni tesis veya kapasite artırımı projeleri sürüyor.

AWS yöneticisi Matt Garman, yatırımların geciktirilemeyeceğini vurgulayarak "Veri merkezlerinin inşasında aciliyet söz konusu; çünkü yapay zekanın ekonomi ve ulusal güvenlik için taşıdığı faydaları gören tek ülke biz değiliz. Yapay zekada lider olan ülkeler bu teknolojiyi şekillendirecek ve ondan en fazla yararı sağlayacak" dedi.

AWS ayrıca 2030 yılına kadar tükettiğinden daha fazla suyu topluma geri vererek "su pozitif" olma taahhüdünde bulundu ve bu hedefin yüzde 75'ine ulaştığını duyurdu.