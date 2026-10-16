Elon Musk, Uçan Tesla'yı tanıttı
16.10.2026 06:50
Tesla, SpaceX’in roket teknolojisinden yararlanan iticilerle donatılmış yeni nesil uçan Roadster modelini, inanılması güç bir şovla tanıttı.
Dünyanın en zengin insanı ve elektrikli araç devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, elektrikli spor otomobili Roadster’ın yeniden tasarlanan versiyonunu tanıttı.
Musk’ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX iş birliğiyle geliştirilen iki kişilik yeni nesil Roadster, gösteri sırasında inanılmaz manevralar yaptı.
Otomobil, Teksas’ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasındaki bir rampada vakum sistemi kullanarak ters şekilde ilerledi, ardından taklalar atıp roket iticileri sayesinde havada süzülerek iniş yaptı.
Bir başka sahnede ise otomobil yan yana dizilmiş araçların önünde durup havalandı ve takla atarak engeli aştı.
0'DAN 96'YA 1 SANİYEDE
Elon Musk tanıtımda yaptığı açıklamada, Roadster’ın saatte 96 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede ulaşabildiğini ve saatte 370 kilometrenin üzerinde azami hıza çıkabildiğini söyledi.
Tesla, otomobilin prototipini 2017’de tanıtmış ve teslimatların 2020’de başlayacağını açıklamıştı.
Musk etkinlikte otomobil için hedef fiyat açıklamadı. Tesla, yaklaşık 10 yıl önce modelin başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak duyurmuştu.
Tesla’nın etkinlik sonrasında açtığı Roadster rezervasyon sayfasında, 50 bin dolar depozito gerektiren “Performance” versiyonu ile “hızlanma iticileri” bulunan ve 250 bin dolar depozito gerektiren “Thrust” versiyonu yer aldı.
TEK ŞARJLA BİN KİLOMETRE
Musk, ilk duyurusu 2017 yılında yapılan ve teslimatları defalarca ertelenen dört kişilik Roadster’ın tek şarjla 1000 kilometre yol alabileceğini söyleyerek yüksek beklentiler yaratmıştı.
Yeni nesil Roadster ilk kez Kasım 2017'de kamuoyuna duyurulmuş ve teslimatların 2020'de başlayacağı ilan edilmişti. Fakat araç geliştirme programı yıllar içinde peş peşe ertelemelerle karşılaştı.
Gecikmeler geçen yıl Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında da sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Altman, 50 bin dolarlık ön sipariş bedeli ödedikten sonra "7,5 yıl beklemenin çok uzun hissettirdiğini" ifade ederken, Musk ise Altman'ın parasını geri aldığını öne sürmişti.