Elon Musk, Uçan Tesla'yı tanıttı

Musk etkinlikte otomobil için hedef fiyat açıklamadı. Tesla, yaklaşık 10 yıl önce modelin başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak duyurmuştu.

Tesla’nın etkinlik sonrasında açtığı Roadster rezervasyon sayfasında, 50 bin dolar depozito gerektiren “Performance” versiyonu ile “hızlanma iticileri” bulunan ve 250 bin dolar depozito gerektiren “Thrust” versiyonu yer aldı.