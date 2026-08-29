Elon Musk'ın 60 milyar dolarlık hamlesine OpenAI'dan yanıt
29.08.2026 13:15
Yapay zeka devi OpenAI, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin 60 milyar dolara satın aldığı kodlama aracı Cursor'a yapay zeka modellerini sağlamayı durduracağını duyurdu.
Yapay zeka devi OpenAI, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX bünyesindeki kodlama aracı Cursor'a yapay zeka modellerini sağlamayı durdurmayı planladığını duyurdu.
Musk ile Altman arasında yıllardır süren anlaşmazlık, bu yılın başlarında Musk'ın OpenAI aleyhine açtığı 150 milyar dolarlık davayla yargıya taşınmıştı.
Dava sürecinde Musk'ın avukatı, Musk ve diğer tanıkların Altman'ın "bir yalancı olduğuna" dair ifade verdiklerini savunmuş; OpenAI ise Musk'ın şirketin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını öne sürmüştü.
Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, OpenAI ve Altman'ı, şirketin kuruluşundaki kar amacı gütmeyen misyonuna ihanet ederek kendi çıkarları doğrultusunda zenginleşmek ve "bir hayır kurumunu çalmakla" suçlamıştı.
Federal jüri ise davanın zaman aşımı gerekçesiyle çok geç açıldığına hükmederek Musk'ın aleyhinde karar vermişti.
OpenAI, konuya ilişkin yayımladığı blog yazısında, "Elon Musk'ın şirketlerinin sözleşmeleri ihlal etmesine dair geçmiş deneyimlerimiz doğrultusunda, SpaceX'in teknolojimizi hizmet şartlarımız dahilinde kullanacağından emin olamadığımız için bu tercihi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirket, Musk'ın satın almasının ardından artık SpaceX bünyesinde bulunan ve eskiden Twitter olarak bilinen X platformunun OpenAI ile yaptığı sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğini savundu.
Büyük ortaklarla çalışırken hizmet şartlarına uyulmasını ve entegrasyonun geniş ölçekte güvenlik sağlamasını güvence altına almak için genellikle özel sözleşmelere dayandıklarını belirten OpenAI, hizmeti kesme tarihi olarak 12 Kasım 2026'yı önerdiğini bildirdi.
Şirket ayrıca, Cursor ile yapılan anlaşmanın "kontrol değişikliği" sonrasında sözleşmeyi iptal etmek için sınırlı bir zaman aralığı tanıdığını kaydetti.
MUSK'TAN YANIT GELDİ
Musk, bugün erken saatlerde X platformundan yaptığı paylaşımda "Hiç umurumda değil" yanıtını verdi.
Altman ile OpenAI'ın yönetim kurulu başkanı Greg Brockman'ı "güvenilmez" olmakla suçlayan Musk, bu kişilerin "açık kaynaklı ve kar amacı gütmeyen bir yapıyı çaldıkları" yönündeki iddiasını yineledi.
Cursor'ın kurucu ortaklarından olan ve halihazırda SpaceX'te yönetici pozisyonunda bulunan Michael Truell ise X üzerinden yaptığı açıklamada, sorunun çözümü için OpenAI ekibiyle temas halinde olduklarını bildirdi.
Öte yandan, her iki şirketin de rakibi konumunda bulunan ancak SpaceX ile ortaklığı süren yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortaklarından Tom Brown, OpenAI'ın açıklamasından birkaç saat sonra, Cursor'daki Claude modellerini desteklemek için işlem gücü kapasitesini artırmayı planladıklarını açıkladı.
SpaceX, Cursor'ın arkasındaki girişim olan Anysphere'i tamamı hisse senedi takası yoluyla gerçekleşen 60 milyar dolarlık bir anlaşmayla haziran ayında satın alacağını duyurmuş ve satın alma işlemini bu ayın başlarında tamamlamıştı.