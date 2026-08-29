Elon Musk'ın 60 milyar dolarlık hamlesine OpenAI'dan yanıt

Musk, bugün erken saatlerde X platformundan yaptığı paylaşımda "Hiç umurumda değil" yanıtını verdi.

Altman ile OpenAI'ın yönetim kurulu başkanı Greg Brockman'ı "güvenilmez" olmakla suçlayan Musk, bu kişilerin "açık kaynaklı ve kar amacı gütmeyen bir yapıyı çaldıkları" yönündeki iddiasını yineledi.

Cursor'ın kurucu ortaklarından olan ve halihazırda SpaceX'te yönetici pozisyonunda bulunan Michael Truell ise X üzerinden yaptığı açıklamada, sorunun çözümü için OpenAI ekibiyle temas halinde olduklarını bildirdi.

Öte yandan, her iki şirketin de rakibi konumunda bulunan ancak SpaceX ile ortaklığı süren yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortaklarından Tom Brown, OpenAI'ın açıklamasından birkaç saat sonra, Cursor'daki Claude modellerini desteklemek için işlem gücü kapasitesini artırmayı planladıklarını açıkladı.

SpaceX, Cursor'ın arkasındaki girişim olan Anysphere'i tamamı hisse senedi takası yoluyla gerçekleşen 60 milyar dolarlık bir anlaşmayla haziran ayında satın alacağını duyurmuş ve satın alma işlemini bu ayın başlarında tamamlamıştı.