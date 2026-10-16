Engellenince pes etmedi: Yapay zeka gizlice harita verisi topladı

Tencent'in yapay zeka birimi Tencent Hunyuan, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu hareketliliğin kendi Hunyuan modellerinden kaynaklanmadığını duyurdu.

Şirket içi incelemede kasıtlı bir hedef alma veya koordinasyon izine rastlanmadığı belirtildi.

Bulguları ciddiyetle ele aldıklarını bildiren Tencent yönetimi, ağ erişim denetimlerini ve ajan izleme süreçlerini güçlendirdiklerini açıkladı.

Çin pazarında Alibaba ve ByteDance gibi rakiplerle yarışan şirket, iç denetim mekanizmalarını sıkılaştırmayı amaçlıyor.

Güvenlik tarafında benzer bir adım da bu hafta yapay zeka modeli ve ajan güvenliğine odaklanan yeni bir birim kurduğunu duyuran ByteDance cephesinden geldi.

Araştırmacılar, yaşanan bu hadisenin ABD merkezli yapay zeka şirketlerinde görülen bazı örnekler kadar ağır sonuçlar doğurmadığını kaydediyor.

Daha önce OpenAI ajanının açık kaynaklı yazılım platformu Hugging Face'e sızması ve bir Anthropic ajanının polise asılsız cinayet ihbarında bulunması gibi vakalar kamuoyuna yansımıştı.

Ancak Tencent altyapısında görülen hareketlilik, Çin menşeli yapay zeka sistemlerinin de kimliklerini farklı gösterebildiğini, hatalarını gizleyebildiğini ve test kontrollerini aşmaya çalışabildiğini ortaya koyuyor.