eSIM kartlarındaki talep artışı, mobil operatörler için tehdit oluşturuyor
19.08.2026 10:10
Yurtdışı seyahatçilerinin, mobil operatörlerin geleneksel veri dolaşım paketlerine kıyasla daha ucuz alternatifleri tercih etmesiyle, eSIM kullanımının bu yıl üçte bir oranında artması bekleniyor.
Seyahat amaçlı kullanılan eSIM kartlarına olan talebin bu yıl yaklaşık üçte bir oranında artacağı öngörülüyor. Uluslararası seyahat edenlerin veri dolaşım paketlerinden daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmesi, geleneksel mobil operatörlerin daha fazla müşteri kaybetmesine yol açıyor.
Financial Times'ın yaptığı habere göre, FDM CCS Insight araştırma şirketindeki analistler, bu yıl dünya genelinde yaklaşık 134 milyon seyahat amaçlı eSIM kartının kullanılacağını, bu oranın 2025'te 101,8 milyon civarında olacağını tahmin ediyor.
Tüketiciler, aralarında özel sermaye şirketi CVC'nin de bulunduğu yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon dolar yatırım alan Airalo ve NordVPN geliştiricisi Nord Security'ye ait bir operatör olan Saily gibi şirketlerden eSIM indiriyorlar.
Yurtdışına seyahat edenler için genellikle mevcut mobil operatörlerinin dolaşım paketlerinden daha ucuz olan veri paketleri sunuyorlar.
GELENEKSEL İŞLETMECİLER RİSK ALTINDA
FDM CCS analisti Joe Gardiner'e göre, bu trend, gelirlerinin yüzde 3-5'ini dolaşım ücretlerinden elde eden yerleşik mobil operatörler için giderek artan bir zorluk oluşturuyor ve bu gelir genellikle daha yüksek kar marjına sahip oluyor.
Gardiner ayrıca, "İşletmecilerin bu zorluğa nasıl tepki verecekleri, ister inovasyon yoluyla, ister fiyat eşitliğiyle, isterse daha iyi hizmetle olsun, bu gelirin ne kadarının risk altında olacağını belirleyecektir" diye ekledi.
Pazar araştırması grubu Sensor Tower'ın verilerine göre, en popüler beş eSIM uygulaması bu yıl şimdiye kadar 26 milyondan fazla kez indirilirken 2025'te ise bu sayı 36,4 milyondu.
Revolut ve Klarna gibi şirketler de müşterilerine eSIM veri paketleri sunanlar arasında. Örneğin, Revolut'tan bir eSIM, kullanıcılara yedi gün boyunca 1 GB veri için 3,49 sterlin öderken, BT Group (British Telecom) bünyesindeki mobil ağ operatörü EE, 24 saatlik bir süre içinde kullanılmak üzere 500 MB veri karşılığında 8 sterlin ücret talep edebiliyor.
"eSIM PAZARINDAKİ DÖNÜŞÜM GİDEREK HIZLANIYOR"
Londra merkezli küresel bir araştırma ve telekomünikasyon danışmanlığı firması olan STL Partners'taki araştırmacılar, seyahat amaçlı eSIM pazarının 2025'te 649 milyon sterlin değerinde olduğunu ve 2030'a kadar 3,2 milyar sterline ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Bu büyüme, eSIM'lerle uyumlu akıllı telefon sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Mobil sektör kuruluşu GSMA'nın verilerine göre, Apple'ın iPhone serisi de dahil olmak üzere 326'dan fazla telefon 2025 yılında eSIM'leri kabul etti; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor.
Saily CEO'su Vykintas Maknickas, eSIM pazarının yaygın tüketici farkındalığından fayda sağladığını belirtti.
"Pazar, müşterileri eğitmekten onları dönüştürmeye doğru kayıyor ve bu dönüşüm giderek hızlanıyor." diye bildirdi Maknickas.
DİJİTAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ YAYGINLAŞIYOR
Seyahat eSIM'lerinin yaygınlaşması, kendi altyapılarını kurmaya gerek duymadan tam mobil hizmetler sunmak için ağlarını kullanan mobil sanal ağ operatörleriyle rekabet eden mevcut mobil operatörlerin karşılaştığı zorlukları artırıyor.
Financial Times, Mayıs ayında İngiltere'nin üç mobil şebeke operatörünün 2025 yılında rekor seviyedeki müşteri kaybı açısından en kötü senelerini geçirdiğini bildirmişti.
Revolut ve Klarna'nın mobil hizmetlerinin temelini oluşturan teknolojiye sahip bağlantı girişimi Gigs'in CEO'su Hermann Frank, eSIM kartlarının geliştirilmesinin uçtan uca dijital telekomünikasyon hizmetini mümkün kıldığını söyledi.
Frank yaptığı açıklamasında, "Bu oyuncuların sahip olduğu yapısal avantaj, müşteri edinme maliyeti ödemek zorunda kalmamaları ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmalarıdır. Uygulamada sadece bir düğmeye tıklamanız yeterli." dedi.