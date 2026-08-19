eSIM kartlarındaki talep artışı, mobil operatörler için tehdit oluşturuyor

Seyahat amaçlı kullanılan eSIM kartlarına olan talebin bu yıl yaklaşık üçte bir oranında artacağı öngörülüyor. Uluslararası seyahat edenlerin veri dolaşım paketlerinden daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmesi, geleneksel mobil operatörlerin daha fazla müşteri kaybetmesine yol açıyor.

Financial Times 'ın yaptığı habere göre, FDM CCS Insight araştırma şirketindeki analistler, bu yıl dünya genelinde yaklaşık 134 milyon seyahat amaçlı eSIM kartının kullanılacağını, bu oranın 2025'te 101,8 milyon civarında olacağını tahmin ediyor.

Tüketiciler, aralarında özel sermaye şirketi CVC'nin de bulunduğu yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon dolar yatırım alan Airalo ve NordVPN geliştiricisi Nord Security'ye ait bir operatör olan Saily gibi şirketlerden eSIM indiriyorlar.

Yurtdışına seyahat edenler için genellikle mevcut mobil operatörlerinin dolaşım paketlerinden daha ucuz olan veri paketleri sunuyorlar.