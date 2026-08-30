Flört uygulamalarından yorulan bekarlar LinkedIn'e yöneliyor
30.08.2026 10:27
Çevrimiçi flört uygulamalarından yorulan çok sayıda kullanıcı, kurallara rağmen profesyonel iş platformu LinkedIn üzerinden romantik ilişkiler kuruyor.
Çevrimiçi flört platformlarındaki bitmek bilmeyen eşleşme döngüsünden yorulan kullanıcılar, romantik ilişkiler aramak amacıyla giderek daha fazla oranda profesyonel iş platformu LinkedIn'e yöneliyor.
Platformun kuralları her türlü romantik yaklaşımı kesin biçimde yasaklasa da iş ağının kullanıcıların flört hayatında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alması giderek yaygınlaşıyor.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, özgeçmiş şablonu platformu Zety tarafından yürütülen anket, her dört profesyonelden yaklaşık birinin LinkedIn'in bir flört aracı olarak kullanılmasını kabul edilebilir bulduğunu ortaya koyuyor.
Katılımcıların yüzde 22'si ise LinkedIn üzerinden romantik niyetle birine ulaştığını ya da bu türden bir mesaja yanıt verdiğini belirtiyor.
Rachel Wong, eski iş yerinden Sam Sawchuck'tan bir bağlantı isteği aldığında başlangıçta kararsız kaldığını, Sawchuck'ın ortak tanıdıkları olduğunu belirttiğini ve kendisini daha önce Tinder'da gördüğünü itiraf ettiğini anlatıyor.
WSJ'ye konuşan Wong, meslektaşlarının Sawchuck'ın karakterine kefil olması ve profilini inceledikten sonra bağlantıyı kabul etmesiyle başlayan sürecin ardından, yıllar süren birlikteliklerini evlilik aşamasına taşıdıklarını ifade ediyor.
Flört uygulamalarına yönelik derinleşen yorgunluk, birçok kişiyi hızlı flört etkinlikleri, paylaşılan gerçek dünya ilgi alanları ve algoritmaları aşmak için tablolar kullanmak gibi farklı arayışlara itiyor.
Net profil fotoğrafları ve kişilerin hayat yolculuğuna dair kapsamlı bilgiler sunan LinkedIn, modern aşk arayışında başvurulan bir araca dönüşüyor.
Flört koçu Jaime Bronstein, LinkedIn'in farklı amaçlarla kullanılmasını desteklemekle birlikte, gönderilecek ilk mesajın mutlaka platforma uygun olması ve doğrudan romantik bir dil içermemesi gerektiğini savunuyor.
Bronstein; "Bekar mısınız?", "Umarım çok tuhaf gelmez ama..." veya "Çok güzelsiniz!" gibi agresif veya uygunsuz bulunabilecek ifadelerden kaçınılmasını, ağ kurma görünümü altında belirsizliği koruyan mesajlar yazılmasını öneriyor.
LinkedIn yönetimi ise bu tür yaklaşımları onaylamıyor.
İsmi belirtilmeyen bir LinkedIn sözcüsü, konuya ilişkin WSJ'ye yaptığı değerlendirmesinde, "Odak noktamız, insanların istenmeyen romantik yaklaşımlardan korunmasını sağlamaktır" ifadesini kullandı.
Platform, aynı zamanda potansiyel eş adaylarını inceleme aracı olarak da işlev görüyor.
Cornell Üniversitesi öğrencisi Katie Istomin, zaman ayıracağı kişilerin hedeflerinin ve yoğun program anlayışının kendisiyle uyuştuğundan emin olmak için adayların bölümlerini ve kulüp faaliyetlerini LinkedIn üzerinden kontrol ettiğini aktarıyor.
Kullanıcıların profil ziyaretlerinden haberdar edilmesi nedeniyle, bazı kullanıcıların profilleri gizlice inceleyebilmek için sahte hesaplar açtığı belirtiliyor.
San Diego merkezli finans danışmanı Amal Hagisufi ile bankacılık sektöründeki Moustafa Madkaur da profesyonel başlayan iletişimin ardından evlilik yoluna giren çiftler arasında yer alıyor.
Hagisufi'nin ekip içi bir pozisyon için başlattığı işe alım mesajını başlangıçta mesafenin uzaklığı nedeniyle reddeden Madkaur, Hagisufi'yi daha sonra Plenty of Fish adlı flört sitesinde gördükten sonra LinkedIn üzerinden yeniden temas kurduğunu belirtiyor.
İlk buluşmalarında kariyer ve finansal hedeflerini konuştuklarını aktaran çift, ilişkilerinin evlilikle sonuçlandığını kaydediyor.