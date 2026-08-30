Flört uygulamalarından yorulan bekarlar LinkedIn'e yöneliyor

Çevrimiçi flört platformlarındaki bitmek bilmeyen eşleşme döngüsünden yorulan kullanıcılar, romantik ilişkiler aramak amacıyla giderek daha fazla oranda profesyonel iş platformu LinkedIn'e yöneliyor.

Platformun kuralları her türlü romantik yaklaşımı kesin biçimde yasaklasa da iş ağının kullanıcıların flört hayatında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alması giderek yaygınlaşıyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, özgeçmiş şablonu platformu Zety tarafından yürütülen anket, her dört profesyonelden yaklaşık birinin LinkedIn'in bir flört aracı olarak kullanılmasını kabul edilebilir bulduğunu ortaya koyuyor.

Katılımcıların yüzde 22'si ise LinkedIn üzerinden romantik niyetle birine ulaştığını ya da bu türden bir mesaja yanıt verdiğini belirtiyor.