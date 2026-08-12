Fransa'da yayıncılar Google'a karşı rekabet kurumuna başvurdu

Basın ittifakı tarafından yapılan açıklamada, "Basın içeriklerinin yeni kullanımlarının önceden izin alınmadan veya özel bir ödeme yapılmadan tek taraflı olarak yayına alınması bu taahhütleri hiçe saymaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, iletişim düzenleme kurumu Arcom'un tahminlerine göre yapay zeka üretimi özetler nedeniyle haber sitelerindeki trafiğin yüzde 33 ile yüzde 38 arasında gerilediği vurgulandı.