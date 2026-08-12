Fransa'da yayıncılar Google'a karşı rekabet kurumuna başvurdu
12.08.2026 15:10
Fransız basın birliği, gazeteler ile dergileri okuyuculardan mahrum bıraktığını belirttiği Google'ın yapay zeka üretimi makale özetlerine karşı ülkenin rekabet kurumuna müracaat etti.
Fransız gazetelerini ve dergilerini temsil eden Genel Bilgi Basını İttifakı, yayınladığı açıklamada, Alphabet bünyesindeki Google'ın danışılmadan hayata geçirdiği yapay zeka üretimi makale özetlerinin yürürlüğe konulmasına karşı çıktığını bildirdi.
Basın birliği, ülkenin rekabet kurumuna başvurarak, teknoloji şirketinin gazeteler ile dergileri okuyuculardan mahrum bıraktığını kaydetti.
Grup, düzenleme kurulunun daha önce Meta için aldığı karara benzer bir adım atmasını istedi.
Söz konusu karar, Meta'nın geleneksel medyanın içeriklerinin yapay zeka araçlarınca kullanımı karşılığında ücret talep eden yayıncılarla yeniden görüşmelere başlamasını ve bir ödeme planı sunmasını şart koşmuştu.
Fransa Rekabet Kurumu, dört yıl önce telif hakkı anlaşmazlığı kapsamında Alphabet'e bağlı Google'a 500 milyon avro (576,8 milyon dolar) para cezası kesmiş ve şirketi arama motorları dahil platformlarında Fransız basınında çıkan makaleleri kullanması sebebiyle ödeme yapmaya zorlamıştı.
Basın ittifakı tarafından yapılan açıklamada, "Basın içeriklerinin yeni kullanımlarının önceden izin alınmadan veya özel bir ödeme yapılmadan tek taraflı olarak yayına alınması bu taahhütleri hiçe saymaktadır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, iletişim düzenleme kurumu Arcom'un tahminlerine göre yapay zeka üretimi özetler nedeniyle haber sitelerindeki trafiğin yüzde 33 ile yüzde 38 arasında gerilediği vurgulandı.
İttifak Başkanı Marc Feuillee yaptığı açıklamada, "Yapay zekanın medya içeriği üzerine inşa edilmiş olması tek bir anlama gelir: Bu bilgi ciddi bir değere sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.
Feuillee, yayıncıların bu değerin paylaşılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.