Fransız yapay zeka devi, yeni yatırımla değerini 21 milyar euroya çıkardı
08.09.2026 10:38
Fransız yapay zeka girişimi Mistral, 3,5 milyar dolarlık yeni finansman sağlayarak şirket değerini 21 milyar euronun üzerine taşıdı.
Fransa'da yer alan ve Avrupa'nın ciddiye alınabilir tek yapay zeka devi Mistral, 3 milyar euroluk yeni yatırım sağladığını duyurdu.
Şirket, söz konusu adımı Avrupa teknoloji sektöründe şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kaynak yaratma süreci olarak nitelendirdi.
Yeni finansmanla birlikte şirketin toplam piyasa değeri 21 milyar euronun üzerine çıktı.
Avrupa'nın lider yapay zeka modeli geliştiricisi olarak değerlendirilen girişim, çip üreticisi Samsung Electronics liderliğindeki yatırım turunun araştırmalarını hızlandıracağını ve uluslararası açılımına güç katacağını aktardı.
Girişimin itibari değeri, tam bir yıl önceki yatırım turuna kıyasla neredeyse iki katına ulaştı.
OpenAI veya Anthropic gibi küresel yapay zeka devleri karşısında henüz genç bir girişim sayılan Mistral, şirketlerin kendi verileriyle doğrudan çalıştırabileceği modeller sunarak pazarda özel bir alan açtığını kaydediyor.
AFP ajansının haberine göre Mistral CEO'su ve kurucu ortağı Arthur Mensch yaptığı açıklamada, "Bu yatırım turu; Ar-Ge, ürün ve altyapı alanlarında daha hızlı hareket edebileceğimiz ve kurumlara yapay zekayı kendi şartlarında, geniş ölçekte çalıştırma olanağı sunmayı sürdüreceğimiz anlamına geliyor" dedi.
Mensch ayrıca şunları ekledi: "Kurumlar yapay zekayı halihazırda karmaşık olan kendi sistemleri içinde, yani kendi verileri, kendi araçları ve kendi uyum kısıtlamaları çerçevesinde endüstriyelleştirmek istiyor."
Sektörün ileri gelen üreticilerinin desteğini aldığını belirten şirket, önceki finansman turunun Hollandalı ASML, son turun ise Samsung Electronics öncülüğünde tamamlandığını açıkladı.
Mistral bu yıl, Fransa'da inşa edilecek ilk veri merkezi dahil olmak üzere altyapı harcamalarını artırdı.
Şirket, Temmuz ayında Microsoft ile yapay zeka işlem kapasitesi sağlama ve kendi modellerini doğrudan ABD'li teknoloji devinin müşterilerine sunma yönünde bir anlaşma imzaladı.
Şirketin Finans Direktörü (CFO) Johan Bergqvist, AFP haber ajansına verdiği demeçte, son yatırım turunun yapay zeka kabiliyetlerini entegre etmek isteyen şirketler için tek koşulun büyüklük olmadığı yönündeki inançlarını yansıttığını söyledi.
Bergqvist, Claude sohbet robotunu üreten Anthropic ve ABD merkezli veri analizi uzmanı Palantir'e atıfta bulunarak Mistral'i "sundukları çözümler açısından Palantir ve Anthropic'in bir karışımı" olarak tanımladı.
Bergqvist, "Diğer modelleri sektördeki bazı rakiplerimize kıyasla maliyet açısından daha verimli şekilde geliştirebildiğimizi gördük. Dolayısıyla sermaye ihtiyacımız bu rakipler kadar devasa boyutlara varmıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Geliştirilen yapay zeka modelleri ve elde edilen sonuçlar kurum bünyesinde kaldığı için Mistral, verilerini ABD merkezli büyük bulut sağlayıcılarına açmaktan kaçınan şirketlerin de ilgisini çekiyor.
Dijital egemenlik arayışı kapsamında Fransa makamları, istihbarat servislerinde kullanılan Palantir veri sistemlerini Haziran ayında rafa kaldırdı ve yerli bir tedarikçiye yöneldi.
Mistral modelleri aynı zamanda devlet kurumlarının belirli birimlerine yönelik geliştirilen araçlarıyla da tercih ediliyor.
Şirketin en güçlü olduğu alanın Avrupa kıtası olduğunu vurgulayan Bergqvist, "Avrupa genelinde büyümek istiyoruz; ancak Ortadoğu, Asya ve Kuzey Amerika'ya da odaklanıyoruz. Bugün bu bölgelerin tamamında artan bir talep görüyoruz" ifadelerini kullandı.