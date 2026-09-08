Fransız yapay zeka devi, yeni yatırımla değerini 21 milyar euroya çıkardı

Avrupa 'nın lider yapay zeka modeli geliştiricisi olarak değerlendirilen girişim, çip üreticisi Samsung Electronics liderliğindeki yatırım turunun araştırmalarını hızlandıracağını ve uluslararası açılımına güç katacağını aktardı.

Girişimin itibari değeri, tam bir yıl önceki yatırım turuna kıyasla neredeyse iki katına ulaştı.

OpenAI veya Anthropic gibi küresel yapay zeka devleri karşısında henüz genç bir girişim sayılan Mistral, şirketlerin kendi verileriyle doğrudan çalıştırabileceği modeller sunarak pazarda özel bir alan açtığını kaydediyor.

AFP ajansının haberine göre Mistral CEO'su ve kurucu ortağı Arthur Mensch yaptığı açıklamada, "Bu yatırım turu; Ar-Ge, ürün ve altyapı alanlarında daha hızlı hareket edebileceğimiz ve kurumlara yapay zekayı kendi şartlarında, geniş ölçekte çalıştırma olanağı sunmayı sürdüreceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Mensch ayrıca şunları ekledi: "Kurumlar yapay zekayı halihazırda karmaşık olan kendi sistemleri içinde, yani kendi verileri, kendi araçları ve kendi uyum kısıtlamaları çerçevesinde endüstriyelleştirmek istiyor."