Google, AB'nin "Verilerini paylaş" kararını temyize götürdü
29.09.2026 10:26
Google, verilerini diğer arama motorlarıyla paylaşmasına ve Android sistemini rakip yapay zeka hizmetlerine açmasına hükmeden AB kararını "gizlilik kaygılarını" gerekçe göstererek temyize götürdü.
Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında temmuz ayında yayımlanan bir genelgeyle, kullanıcılara daha fazla seçenek sunulabilmesi amacıyla, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından, kendilerini rekabete açmaları istenmişti.
Google'ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Bethell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların kişisel arama geçmişlerini, yeterli gizlilik olmaksızın paylaşmamıza zorlayacak ve Android'deki kritik güvenlik korumalarını zayıflatacak kararları temyize götürüyoruz." dedi.
Temyiz başvurusu, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda yapıldı.
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz temmuz ayında Google firmasının Ocak 2027'den itibaren, "oyun sahasına yeniden denge getirmek için" arama verilerini paylaşması gerektiğini söylemişti.
Android tarafındaki değişikliklerin Temmuz 2026'da yürürlüğe girmesi beklenirken Brüksel'den yapılan açıklamada, bu adımların Google'ın Gemini yapay zeka sistemlerine alternatif olacak hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlamasının umulduğu ifade edilmişti.
Android'in zaten açık ve birlikte işleyebilen bir sistem olduğunu belirten Google ise, AB tarafından alınan bu kararla, kullanıcı rızası ve bilgisi olmaksızın, özel arama verilerini diğer şirketlere devretmeye zorlandıklarını savunuyor.
Google yetkilisi Bethell, "İnsanlar arama butonunu, tıbbi kaygılarından yakın ilişkilerine kadar en kişisel soruları için kullanıyor. Yeterli koruma önlemleri olmaksızın bu kişisel aramaları paylaşmaya zorlanmamız, kullanıcı mahremiyetine telafisi imkansız zararlar verecektir." dedi.