Google, AB'nin "Verilerini paylaş" kararını temyize götürdü

Android'in zaten açık ve birlikte işleyebilen bir sistem olduğunu belirten Google ise, AB tarafından alınan bu kararla, kullanıcı rızası ve bilgisi olmaksızın, özel arama verilerini diğer şirketlere devretmeye zorlandıklarını savunuyor.

Google yetkilisi Bethell, "İnsanlar arama butonunu, tıbbi kaygılarından yakın ilişkilerine kadar en kişisel soruları için kullanıyor. Yeterli koruma önlemleri olmaksızın bu kişisel aramaları paylaşmaya zorlanmamız, kullanıcı mahremiyetine telafisi imkansız zararlar verecektir." dedi.