Google en yeni yapay zeka modellerini 200 Avrupalı araştırmacıya açıyor. Zamanlama dikkat çekti

Google'ın bu hamlesinin, bir dizi güvenlik olayının ardından, yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenleme taleplerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.



KENDİLERİNİ REKABETE AÇMALARI İSTENMİŞ, GOOGLE TEMYİZE GİTMİŞTİ

Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında temmuz ayında yayımlanan bir genelgeyle, kullanıcılara daha fazla seçenek sunulabilmesi amacıyla, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından, kendilerini rekabete açmaları istenmişti.

Google'ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Bethell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların kişisel arama geçmişlerini, yeterli gizlilik olmaksızın paylaşmamıza zorlayacak ve Android'deki kritik güvenlik korumalarını zayıflatacak kararları temyize götürüyoruz ." demişti.

Firma böylece, verilerini diğer arama motorlarıyla paylaşmasına ve Android sistemini rakip yapay zeka hizmetlerine açmasına hükmeden AB kararını "gizlilik kaygılarını" gerekçe göstererek geçen ay temyize götürdü.