Google en yeni yapay zeka modellerini 200 Avrupalı araştırmacıya açıyor. Zamanlama dikkat çekti
14.10.2026 10:27
ABD merkezli teknoloji devi Google, en yeni ve en gelişmiş yapay zeka modellerini 200 Avrupalı araştırmacıya açacağını duyurdu. Bu hamlenin zamanlaması ise dikkat çekti.
Google tarafından İrlanda'nın başkenti Dublin'deki yapay zeka zirvesinde yapılan açıklamada, "Araştırma ekiplerine hayati önem taşıyan işlem gücü ve en son teknoloji araçlarını doğrudan sunduğumuz bu hamlemizle, inovasyonda Avrupa'ya ivme kazandırmayı ve kıtanın bilimsel rekabet gücünü pekiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
HANGİ ARAÇLARA ERİŞİM SAĞLANACAK?
Google'ın açıklamasında, "Avrupa'da Yapay Zeka Bilimi Kaynağı" (RAISE) programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından seçilen araştırmacıların; Google DeepMind ve Google Cloud'un, AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve ve AlphaEarth Foundations gibi önde gelen bilimsel araçlarına erişim sağlayacağı kaydedildi.
AlphaFold 3 protein araştırmaları üzerine, WeatherNext ise meteorolojik tahminler üzerine uzmanlaşıyor.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
Google'ın bu hamlesinin, bir dizi güvenlik olayının ardından, yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenleme taleplerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
KENDİLERİNİ REKABETE AÇMALARI İSTENMİŞ, GOOGLE TEMYİZE GİTMİŞTİ
Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında temmuz ayında yayımlanan bir genelgeyle, kullanıcılara daha fazla seçenek sunulabilmesi amacıyla, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından, kendilerini rekabete açmaları istenmişti.
Google'ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Bethell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların kişisel arama geçmişlerini, yeterli gizlilik olmaksızın paylaşmamıza zorlayacak ve Android'deki kritik güvenlik korumalarını zayıflatacak kararları temyize götürüyoruz." demişti.
Firma böylece, verilerini diğer arama motorlarıyla paylaşmasına ve Android sistemini rakip yapay zeka hizmetlerine açmasına hükmeden AB kararını "gizlilik kaygılarını" gerekçe göstererek geçen ay temyize götürdü.
GOOGLE'DA 403 MİLYON EURO PARA CEZASI VERİLMİŞTİ
Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı biçimde işlediği gerekçesiyle yine geçen ay Google'a 403 milyon euro para cezası vermişti.
Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetlerin ardından, 25 Mayıs 2018-4 Şubat 2020 dönemini kapsayan soruşturma kapsamında, Google'a kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle 403 milyon euro ceza verilmesine hükmedilmişti.
Google, "web uygulama etkinliği" ile "konum geçmişi"ndeki konum verilerinin işlenmesinin hukuka uygunluğu ve adilliği, "konum doğruluğu"ndaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyumu kanıtlayamaması ve bu üç özelliğin tümüne ilişkin şeffaflık yükümlülükleri nedeniyle cezaya çarptırılmıştı.