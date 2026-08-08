Google uyardı. Siber korsanlar fidye aramaya başladı

Siber korsan gruplarına doğrudan ulaşılamadı.

Bir dönem Blackfile adını kullanan Redact grubu, karanlık ağdaki internet sitesinde korsanların "siyasi veya ahlaki motivasyonlarla hareket etmediğini" ve "şu aşamada basının sorularını yanıtlamadıklarını" ilan etti.

Larsen, korsanların tam olarak kimler olduğunun veya aralarındaki ilişkinin niteliğinin henüz belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Farklı isimler altında hareket etmelerine rağmen grupların ortak bir altyapı üzerinden birbirine bağlı göründüğünü aktaran Larsen, "Burada hâlen bilinmeyen bazı unsurlar var" diye konuştu.

Bir kısmı daha önce Bloomberg tarafından duyurulan siber saldırı girişimleri Wall Street dünyasında hareketliliğe yol açtı.

Reuters'a konuşan bir kaynağın aktardığına göre Point72 Asset Management, çarşamba günü yatırımcılarına siber korsanların hedefi olduğunu bildirdi.

Aynı kaynak ve süreç hakkında bilgi sahibi ikinci bir kişi, korsanların Two Sigma Investments ve Citadel dahil diğer bazı serbest yatırım fonlarının sistemlerine de sızmaya çalıştığını kaydetti.

Google'ın raporu ve verilere göre siber suçlular, finans kurumlarına yönelmeden önce çok sayıda farklı sektörü hedef aldı.

Kayıtlar, korsanların yalnızca son beş hafta içinde araç çağırma platformu Uber, çevrimiçi gayrimenkul şirketi Zillow, giyim markası Levi Strauss ile Paul Hastings ve Greenberg Traurig'in de aralarında bulunduğu birkaç hukuk firması dahil 200'den fazla şirket için dijital tuzaklar kurduğunu gösteriyor.

Greenberg Traurig firmasından yapılan yazılı açıklamada ise "Müşteri verilerini ve firmayı korumak adına uyguladığımız çok katmanlı güvenlik protokolleri sayesinde bir veri ihlali yaşanmamıştır" ifadesine yer verildi.