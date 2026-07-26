Google yapay zeka yarışında geriye mi düşüyor? CEO Pichai'den iddialara yanıt
26.07.2026 12:33
Alphabet CEO'su Sundar Pichai, şirketin yapay zeka yarışında geride kaldığı yönündeki iddiaları ve Gemini 3.5 Pro modelinin gecikmesine yönelik yatırımcı kaygılarına yanıt verdi. Pichai, gelecekteki Gemini 4 modeli için neredeyse her ay yeni bir sürüm çıkaracakları bir yol haritası izleyeceklerini duyurdu.
Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, çarşamba günü gerçekleştirilen finansal sonuç toplantısını Google'ın yapay zeka stratejisini savunmak için kullandı.
Pichai, amiral gemisi modelin gecikmesi ve yapay zeka kodlama alanında zemin kaybedilmesinin ardından şirketin rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki endişelere karşı çıktı.
Google'ın aslen haziran ayı için planlanan Gemini 3.5 Pro modelinin sürümünü geciktirmesi nedeniyle yatırımcıların rahatsızlığı artıyor.
Söz konusu modelin, sektörün en yoğun rekabet yaşanan iki alanı olan yapay zeka kodlaması ve otonom "ajan" görevlerinde şirketin konumunu güçlendirmesi bekleniyordu.
Son gecikme, OpenAI, Anthropic ve birçok Çinli rakibin model çıkarma hızını artırdığı bir dönemde Google'ın ivme kaybettiğine dair endişeleri körükledi.
Analistler Pichai'ye Google'ın öncü modellerinin durumunu ve yapay zeka geliştirme sürecinin en ileri noktasında hala rekabet edip edemeyeceğini sordu.
Pichai, analistlerin soruları karşısında alışılmadık derecede savunmacı bir ton benimsedi.
JPMorgan analisti Doug Anmuth'un Gemini'ın sektörün lider konumunda rekabetçi kalıp kalamayacağını sorgulayan ve Google'ın modelleri daha yavaş çıkardığına dikkat çeken sorusuna yanıt veren Pichai, şu ifadeleri kullandı:
"Açık bir şekilde öncü modellere sahibiz. Hala öncü konumda olduğumuz birçok nitelik var; iyileştirmemiz gerektiğini kabul ettiğimiz alanlar da var, kodlama ve ajan tabanlı kodlama buna bir örnektir."
ŞİRKET, FLASH MODELLERİYLE ODAĞI MALİYET VE HIZA KAYDIRDI
Pichai, Gemini 3.5 Pro modelindeki gecikme üzerinde durmak yerine, Google'ın siber güvenlik, müşteri hizmetleri ajanları, veri analitiği ve kurumsal yazılımlar da dahil olmak üzere giderek büyüyen bir uygulama yelpazesine güç veren daha ucuz ve daha hızlı "iş gücü" modeli Gemini Flash'ı defalarca öne çıkardı.
Bu hafta piyasaya sürülen Gemini 3.6 Flash modeline işaret eden Pichai, bu modelin daha az token kullanmasına rağmen bir kodlama kıyaslama testinde önceki versiyona göre 10 puandan fazla gelişim gösterdiğini söyledi.
Şirket salı günü ayrıca Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenlik odaklı Flash Cyber modelini tanıtırken, Gemini 3.5 Pro modelini ise ortak test sürecinde tutmaya devam etti.
Google Gemini 4 modelini tanıttığında "insanların memnun kalacağını" söyleyen Pichai, bu çalışmayı "son derece iddialı bir girişim" olarak nitelendirdi.
Pichai, Google'ın piyasaya sürüldüğünde öncü seviyede rekabet etmek üzere tasarlanmış, önemli ölçüde daha büyük bir model eğittiğini vurgulayarak, şirketin yapay zekanın en ileri noktasında kalma konusunda "çok kararlı ve çok güvende" olduğunu ekledi.
Barclays analisti Ross Sandler da Google'ın model çıkarma hızı hakkında benzer endişeleri dile getirdiğinde Pichai, Gemini 4'ün yol haritasının "neredeyse aylık bir ritimde" modeller sunmayı içerdiğini açıkladı.
Pichai'nin sergilediği güçlü savunma, Google'ın karşı karşıya olduğu ve giderek büyüyen bir zorluğun altını çiziyor.
Bu zorluk, yatırımcıları şirketin yapay zeka hedeflerini tek bir amiral gemisi modelin gecikmesine göre değil; bulut altyapısını, özel yapay zeka çiplerini ve ürün ile hizmetlerine entegre edilmiş Gemini modelleri portföyünü kapsayan bir ekosistemin ölçeğine göre değerlendirmeye ikna etmekten geçiyor.
YATIRIM MALİYETLERİ ARTARKEN HİSSELER DÜŞTÜ
Google çarşamba günü bulut alanında yüzde 82'lik bir büyüme ile ortalama yüzde 64 olan tahminlerin çok üzerinde güçlü bir çeyrek büyümesi açıklamış olsa da Wall Street, özellikle şirketin sermaye maliyetleri hızla artarken yapay zeka kodlama ve öncü muhakeme alanlarında yeniden liderliği ele geçirip geçiremeyeceğine odaklanıyor.
Alphabet, sermaye harcamaları (capex) planlarını 15 milyar dolar artırarak 195 milyar dolar ile 205 milyar dolar arasına yükseltti.
Şirketin hisseleri perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.
Gemini'ın gecikmelerine yönelik endişeler ve bazı üst düzey yöneticilerin şirketten ayrılması, hisselerin nisan sonundan bu yana yüzde 10'dan fazla değer kaybetmesine yol açtı.