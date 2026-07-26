Google yapay zeka yarışında geriye mi düşüyor? CEO Pichai'den iddialara yanıt

Pichai, Gemini 3.5 Pro modelindeki gecikme üzerinde durmak yerine, Google'ın siber güvenlik, müşteri hizmetleri ajanları, veri analitiği ve kurumsal yazılımlar da dahil olmak üzere giderek büyüyen bir uygulama yelpazesine güç veren daha ucuz ve daha hızlı "iş gücü" modeli Gemini Flash'ı defalarca öne çıkardı.

Bu hafta piyasaya sürülen Gemini 3.6 Flash modeline işaret eden Pichai, bu modelin daha az token kullanmasına rağmen bir kodlama kıyaslama testinde önceki versiyona göre 10 puandan fazla gelişim gösterdiğini söyledi.

Şirket salı günü ayrıca Gemini 3.5 Flash-Lite ve siber güvenlik odaklı Flash Cyber modelini tanıtırken, Gemini 3.5 Pro modelini ise ortak test sürecinde tutmaya devam etti.

Google Gemini 4 modelini tanıttığında "insanların memnun kalacağını" söyleyen Pichai, bu çalışmayı "son derece iddialı bir girişim" olarak nitelendirdi.

Pichai, Google'ın piyasaya sürüldüğünde öncü seviyede rekabet etmek üzere tasarlanmış, önemli ölçüde daha büyük bir model eğittiğini vurgulayarak, şirketin yapay zekanın en ileri noktasında kalma konusunda "çok kararlı ve çok güvende" olduğunu ekledi.

Barclays analisti Ross Sandler da Google'ın model çıkarma hızı hakkında benzer endişeleri dile getirdiğinde Pichai, Gemini 4'ün yol haritasının "neredeyse aylık bir ritimde" modeller sunmayı içerdiğini açıkladı.

Pichai'nin sergilediği güçlü savunma, Google'ın karşı karşıya olduğu ve giderek büyüyen bir zorluğun altını çiziyor.

Bu zorluk, yatırımcıları şirketin yapay zeka hedeflerini tek bir amiral gemisi modelin gecikmesine göre değil; bulut altyapısını, özel yapay zeka çiplerini ve ürün ile hizmetlerine entegre edilmiş Gemini modelleri portföyünü kapsayan bir ekosistemin ölçeğine göre değerlendirmeye ikna etmekten geçiyor.