Google'dan yapay zeka yarışında yeni hamle: Gemini 4 Argon
14.10.2026 00:19
Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 4 Argon'u dünya genelinde geliştiricilerin, işletmelerin ve ücretli abonelerin kullanımına açtı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanıttığı Gemini 4 Argon'u dünya genelinde kullanıma sundu.
Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren şirket, yeni modeliyle OpenAI ve Anthropic gibi rakipleri karşısında üretken yapay zeka pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Reuters'ın haberine göre Gemini 4 Argon, aylar süren gecikmelerin ve Google'ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind'daki yönetim değişikliklerinin ardından daha geniş kullanıcı kitlesine açıldı.
Google, yeni modelin özellikle birden fazla aşamadan oluşan karmaşık görevlerde yüksek performans göstermek üzere geliştirildiğini açıkladı.
GEMINI 4 ARGON NELER YAPABİLİYOR?
Google'ın açıklamasına göre Gemini 4 Argon, yazılım geliştirme, finans, hukuk, siber güvenlik ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda kullanılabilecek.
Modelin en önemli özelliklerinden biri, kapsamlı görevleri aşamalara ayırarak uzun süreli çalışmalar yürütebilmesi.
Örneğin yapay zeka, büyük yazılım projelerindeki kodları inceleyebiliyor, hataları belirleyebiliyor ve karmaşık programlama görevlerinde geliştiricilere yardımcı olabiliyor.
Finans alanında veri analizi, hukuk alanında belge inceleme ve siber güvenlikte olası açıkların tespit edilmesi de modelin kullanım alanları arasında bulunuyor.
Google, Gemini 4 Argon'u özellikle uzun süreli ve çok aşamalı çalışmalar için tasarladığını vurguluyor.
Google, yeni modelin yazılım geliştirme süreçlerinde verimliliği artırdığını savunuyor.
Şirketin paylaştığı verilere göre Gemini 4 Argon'un Antigravity adlı yapay zeka destekli kodlama platformunda kullanılması, yapay zeka ajanlarının yardımıyla yapılan kod gönderimlerini yüzde 35'in üzerinde artırdı.
Aynı dönemde, yapılan kod değişikliklerinin geri alınması ihtiyacı ise yaklaşık üçte bir oranında azaldı.
Şirket, bu sonuçların yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerinde daha kapsamlı görevler üstlenebileceğini gösterdiğini belirtti.
GEMINI 4 ARGON KİMLER TARAFINDAN KULLANILABİLECEK?
Yeni model, Google'ın yapay zeka uygulama geliştirme araçları üzerinden ücretli müşterilerin kullanımına açıldı.
Google AI Pro ve Ultra aboneleri, Gemini 4 Argon'a Gemini uygulaması ve Google Arama'daki AI Mode üzerinden erişebilecek.
Şirketin yazılım geliştiricilere yönelik Antigravity platformunda ise modelin kullanımı Ultra aboneleriyle sınırlandırıldı.
Geliştiriciler ve işletmeler, Gemini API aracılığıyla da yeni modele erişim sağlayabilecek.
Gemini 4 Argon'u erken aşamada test eden şirketler arasında Deloitte, LexisNexis, Ambience Healthcare ve Isomorphic Labs bulunuyor.
Google, yeni model için başlangıç fiyatlarını da açıkladı.
Buna göre API üzerinden kullanımda her bir milyon girdi tokenı için 2 dolar, her bir milyon çıktı tokenı için ise 10 dolar ücret alınacak.
Ancak bu fiyatlar 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak.
Şirket, 1 Aralık itibarıyla fiyatların iki katına çıkarılacağını duyurdu. Böylece bir milyon girdi tokenının maliyeti 4 dolara, bir milyon çıktı tokenının maliyeti ise 20 dolara yükselecek.
Söz konusu fiyatlandırma, geliştiricilerin ve işletmelerin API kullanımını kapsıyor. Gemini uygulamasındaki abonelik ücretlerinden ayrı uygulanıyor.
SİBER GÜVENLİK İÇİN ÖZEL PROGRAM
Google, Gemini 4 Argon'un siber güvenlik alanındaki kullanımını da genişletecek.
Şirket, Fairwind Programı kapsamında yüzlerce yeni iş ortağına erişim sağlamayı planladığını açıkladı.
Program, güvenilirliği doğrulanmış siber güvenlik uzmanlarının Argon'un bazı siber güvenlik kısıtlamaları kaldırılmış özel sürümüne erişmesine olanak tanıyor.
Google, eylül ayında bu sürümü yalnızca belirli siber güvenlik ortaklarına sunduğunu duyurmuştu.
Programın genişletilmesiyle modelin güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve siber tehditlere karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesinde daha yaygın kullanılması hedefleniyor.
Google, bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 10 bin araştırmacıya Antigravity platformunun en yüksek kullanım seviyesine altı ay boyunca ücretsiz erişim imkanı sağlayacak.
Başvurular uygunluk koşulları, kapasite ve değerlendirme sürecine göre kabul edilecek.
Şirket, yapay zekanın özellikle bilimsel araştırmalar, yazılım geliştirme ve karmaşık veri analizleri gibi alanlarda daha etkin kullanılmasını amaçlıyor.
GOOGLE'DA YAPAY ZEKA YARIŞI
Gemini 4 Argon'un geniş çaplı kullanıma sunulması, Google'ın yapay zeka çalışmalarında yaşanan gecikmelerin ardından geldi.
Şirket, daha önce haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan Gemini 3.5 Pro modelini geliştirme takviminden çıkardığını eylül ayında açıklamıştı.
Google DeepMind'ın kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis'in görevinden ayrılmasının ardından birimde yönetim değişiklikleri de yaşanmıştı.
Gemini modellerinden sorumlu bazı üst düzey yöneticilerin de şirketten ayrıldığı süreçte Google, yeni nesil yapay zeka çalışmalarına ağırlık verdi.
Gemini 4 Argon'un kullanıma açılması, şirketin OpenAI ve Anthropic ile rekabetinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.