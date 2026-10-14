Google'dan yapay zeka yarışında yeni hamle: Gemini 4 Argon

Google, yeni model için başlangıç fiyatlarını da açıkladı.

Buna göre API üzerinden kullanımda her bir milyon girdi tokenı için 2 dolar, her bir milyon çıktı tokenı için ise 10 dolar ücret alınacak.

Ancak bu fiyatlar 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak.

Şirket, 1 Aralık itibarıyla fiyatların iki katına çıkarılacağını duyurdu. Böylece bir milyon girdi tokenının maliyeti 4 dolara, bir milyon çıktı tokenının maliyeti ise 20 dolara yükselecek.

Söz konusu fiyatlandırma, geliştiricilerin ve işletmelerin API kullanımını kapsıyor. Gemini uygulamasındaki abonelik ücretlerinden ayrı uygulanıyor.

SİBER GÜVENLİK İÇİN ÖZEL PROGRAM

Google, Gemini 4 Argon'un siber güvenlik alanındaki kullanımını da genişletecek.

Şirket, Fairwind Programı kapsamında yüzlerce yeni iş ortağına erişim sağlamayı planladığını açıkladı.

Program, güvenilirliği doğrulanmış siber güvenlik uzmanlarının Argon'un bazı siber güvenlik kısıtlamaları kaldırılmış özel sürümüne erişmesine olanak tanıyor.

Google, eylül ayında bu sürümü yalnızca belirli siber güvenlik ortaklarına sunduğunu duyurmuştu.

Programın genişletilmesiyle modelin güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve siber tehditlere karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesinde daha yaygın kullanılması hedefleniyor.