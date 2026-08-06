Google'ın 15 milyar dolarlık dev projesine tepki büyük
06.08.2026 12:03
Son Güncelleme: 06.08.2026 12:04
Google'ın Hindistan'daki en büyük yatırımı olacak veri merkezi, su kaynaklarına ve yaban hayatına zarar vereceğinden endişelenen protestocuların hedefi haline geldi.
Google'ın Hindistan'da planladığı veri merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Şantiyenin üzerindeki yamaç kırmızı toprağa kadar temizlenip basamaklar halinde teraslanıyor, ancak çevrecilerden gelen artan muhalefet baskısı, ABD'li teknoloji devinin 15 milyar dolarlık projesi için engel teşkil ediyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir müttefiki tarafından yönetilen güneydeki Andhra Pradesh eyaleti, tarihi ve dönüştürücü olarak nitelediği projenin, su kaynaklarına ve yaban hayatına yönelik risklerin dikkate alınmadan hızlandırıldığı iddialarını reddetti.
Ancak giderek artan muhalefet baskısı, su kaynakları üzerindeki etkisi ve leoparlar ile pangolinlere ev sahipliği yapan bir vahşi yaşam koruma alanına yakınlığı nedeniyle çeşitli yasal zorluklarla karşı karşıya olan Google'ın bugüne kadarki Hindistan'daki en büyük yatırımı için erken bir sınav haline gelebilir.
PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
Son haftalarda aktivistler ve çocuklar Visakhapatnam şehrinde, Google logosuna kelepçe çizdikleri ve "Veriyi içemeyiz" yazılı sloganlarla donattıkları pankartları taşıyarak düzenledikleri yürüyüşleri sosyal medya gönderilerinde paylaştılar.
Pazar günü, aktivistlerin önümüzdeki günlerde kapı kapı dolaşarak farkındalık kampanyaları yürütme ve plaj protestoları gerçekleştirme planlarını belirledikleri bir halk toplantısı düzenlendi.
Kâr amacı gütmeyen Green Visakha kuruluşunun kurucusu Raja Rama Mohan Roy, Visakhapatnam'ın su arzı ve talebiyle ilgili istatistikleri sunduğu etkinlikte, "Kalkınma, insanların geçim kaynakları pahasına olmamalı" diye belirtti.
Hindistan hükümeti, şehrin rezervuarlarından ve nehirlerinden günde 410 milyon litre su aldığını, oysa ihtiyacının 480 milyon litre olduğunu belirtiyor. 2,5 milyon nüfuslu şehirde su teminindeki kısıtlamalar yaygın görülen bir uygulama.
Hızlı veri merkezi kurulumları, sunucuları soğutmak için büyük miktarda su ve elektrik kullanılması nedeniyle dünya çapında tepkilerle karşılaşıyor. Bu durumun potansiyel etkisi, Hindistan gibi gelişmekte olan bir ülkede daha da belirgin. ABD'de ise muhalifler Temmuz ayında 42 eyalette 142 protesto düzenleyerek benzer endişeleri dile getirdi.
DEVLET PROJEYİ SAVUNMAYA KARARLI
Eyaletin en yüksek mahkemesi Pazartesi günü hükümetten, projenin yakındaki bir rezervuara baskı uygulayarak su kaynaklarını zorlayacağı yönündeki iddialara karşı savunma yapmasını istedi. Bu iddialar, aktivist grup Jal Biradari (Su Topluluğu) tarafından dile getirilmişti.
Andhra Pradesh Yüksek Mahkemesi, kamu yararına açılan davayı bir sonraki duruşmada 24 Ağustos'ta ele alacak.
Devlet, Reuters'e yaptığı açıklamada, aktivistlerin proje hakkındaki endişelerinin yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirtti ancak geri bildirimlere açık olduğunu da ekledi.
Açıklamada, "Bu tür protestolar onların demokratik hakkıdır. Bu iddialardan herhangi birinin meşru olması durumunda, hükümet konuya ilişkin gerçekleri ortaya koymaya ve uygun çözüm yolları sunmaya kararlıdır" denildi.
Google, Reuters'e yaptığı açıklamada, projesinin ilgili yasalara uygun olarak geliştirileceğini ve hayati önem taşıyan yerel su kaynaklarını korumak için gelişmiş hava soğutma teknolojisi uygulayacağını belirtti.
Teknoloji devi, 188 bine kadar iş imkanı yaratması beklenen bu önemli projeyi inşa edecek olan Hintli milyarder Gautam Adani'nin grubuyla ortaklık kurdu. Adani, sorulara herhangi bir yanıt vermedi.
YABAN HAYATI VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
Andhra Pradesh Yüksek Mahkemesi'ndeki kamu yararına açılan davada, yoğun inşaat faaliyetlerinin ve gürültünün sadece 860 metre uzaklıkta bulunan Kambalakonda'daki Yaban Hayatı Koruma Alanı'nı etkilediği endişesi de dile getiriliyor.
Sitenin koruma alanına yakınlığı sorulduğunda, eyalet yetkilileri yasanın gerektirdiğinden daha uzakta olduğunu belirtti. Google ayrıca, "sessiz ve göze batmayan bir komşu olmak" için ses yalıtım önlemleri uygulayacağını da ekledi.
Proje ayrıca, İnsan Hakları Forumu tarafından Hindistan çevre mahkemesinde açılan ve durdurulmasını talep eden üç davayla daha karşı karşıya. Mahkeme belgelerine göre, davacılar devletin, kırsal bir içme suyu şebekesinden su çekmenin etkisini düzgün bir şekilde değerlendirmeden projeye onay verdiğini savunuyor.
Devlet yetkilileri, kurulacak veri merkezleri için kırsal veya yerleşim alanlarında kullanılan suyun hiçbir şekilde kullanılmayacağını ve yakındaki su deposunun da kullanılma dahil edilmeyeceğini de ekledi.
Pazar günü düzenlenen etkinlikte Green Visakha'nın kurucusu Raja Rama Mohan Roy, "Bu durumdan acı çekecek olanlar halktan başkası olmayacak" diyerek, şehrin zaten su sıkıntısı çektiği bir dönemde hükümetin projeye 20 yıl boyunca garantili su temini sözü vermesinden endişe duyduğunu belirtti.