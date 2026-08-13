Google'ın yapay zeka mutfağında iç kriz. Perde arkasında yaşananlar

Geçen haftanın perşembe günü düzenlenen birim genelindeki toplantıda Hassabis ve Kavukçuoğlu, kararı kamuoyuyla birlikte öğrenen çalışanların yapay zeka laboratuvarının geleceğine ilişkin endişelerini gidermeye çalıştı.

Toplantı hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, yöneticilerin laboratuvardaki günlük işleyişin değişmeyeceğini söylediğini aktardı.

Kaynaklar, model geliştirme denetimini bir yıldan uzun süre önce üstlenmiş olan Kavukçuoğlu'nun Gemini'ın başında kalacağını ifade etti.

Hassabis ise yeni yönetim kurulu başkanlığı rolünün odağını oluşturacak yapay zekanın bilimi ilerletme ve toplumu dönüştürme potansiyeli gibi uzun vadeli konular üzerine bir konuşma yaptı.

Toplantıda DeepMind'ın özerkliğinin Google bünyesinde eridiğine dair yeni endişeler de gündeme geldi.

Kaynaklar, Hassabis ve Kavukçuoğlu'nun çalışanlara bazı teknik olmayan ekiplerin DeepMind'dan çıkarılarak merkeze bağlanacağını söylediğini belirtti.

Bir diğer kaynak, bulut birimindeki üst düzey yöneticilerin Kavukçuoğlu'nun atanmasıyla birlikte Tensor Processing Unit (TPU) olarak bilinen yapay zeka çip tedarikinin tahsisi konusunda DeepMind ile yaşanan gerilimlerin azalmasını beklediğini ifade etti.