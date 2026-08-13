Google'ın yapay zeka mutfağında iç kriz. Perde arkasında yaşananlar
13.08.2026 11:15
Google kurucu ortağı Sergey Brin'in, şirketin Gemini yapay zeka modeline odaklanılması yönündeki çağrılarının ardından Alphabet, Google DeepMind'da kapsamlı bir yönetim değişikliğine gitti.
Google kurucu ortağı Sergey Brin'in son aylarda önde gelen yapay zeka personeline şirketin Gemini modeline odaklanmaları yönünde telkinde bulunduğu bildirildi.
Reuters ajansına konuşan kaynaklar, ana şirket Alphabet'in rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı hedeflediğini aktardı.
Kaynaklar, Anthropic şirketinin güçlü Claude Mythos modelinin önizlemesini sunarak öne geçmesi üzerine Brin'in nisan ayındaki bir şirket içi toplantıda yüzlerce çalışana hitap ettiğini ve Google DeepMind yapay zeka laboratuvarının daha hızlı hareket etmesini istediğini belirtti.
Google'ın Gemini modeli geçen yılın kasım ayında rakiplerini kısa süreliğine geride bırakmış, ancak Anthropic ve OpenAI'ın yeni güncellemeleri şirketi yeniden yakalama konumuna düşürmüştü.
Kaynaklar, iç testlerde kodlama gibi alanlarda rakiplerinin gerisinde kaldığının görülmesi üzerine Google'ın ağustos ayına gelindiğinde Gemini'ın yeni ana sürümünü iki ay ertelediğini kaydetti.
Süreç devam ederken Kaliforniya'nın Mountain View kentindeki teknoloji devi, 5 Ağustos'ta Google DeepMind yapay zeka biriminde geniş çaplı bir yönetim değişikliği açıkladı.
Birimin başındaki Demis Hassabis görevini yardımcısı ve Türkiye kökenli Koray Kavukçuoğlu'na devrederken, daha az yönetim sorumluluğu bulunan yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.
Aynı dönemde Gemini'ın iki teknik eş lideri bir girişim kurmak üzere şirketten ayrıldı.
Gemini'ın geliştirme çalışmalarını bilen yedi kişiyle yapılan görüşmeler, Alphabet'in ticarileştirme stratejisinin ve yönetim kademesindeki yeniden yapılanmanın model üstünlüğünü sağlama amacına bağlı olduğunu gösteriyor.
Bu adımlar, Google'ın 2014 yılında satın aldığı Londra merkezli laboratuvarın özerkliğinin daha da azaldığına işaret ediyor.
Konuya vakıf iki kaynak, Reuters'a, Alphabet'in gerçekleştirdiği yapısal değişiklik kapsamında 6 Ağustos'taki genel çalışan toplantısında bazı ekiplerin DeepMind bünyesinden çıkarılarak doğrudan Google merkezine bağlanacağının duyurulduğunu bildirdi.
KAVUKÇUOĞLU ANA FİGÜR HALİNE GELDİ
Demis Hassabis yönetimindeki Google DeepMind, ticari çıkarlar için kritik olan Gemini modellerini geliştirirken rakiplerine kıyasla daha geniş bir yapay zeka araştırma yelpazesi yürüttü.
Ancak Hassabis'in geçmiş yıllarda Alphabet'e yeni gelir getirebilecek veya yapay zeka yarışında konumunu güçlendirebilecek bazı çalışmalara karşı çıktığı biliniyor.
Google bünyesindeki müttefikleri ise Hassabis'in iş kolunu ihmal ettiği veya uzun vadeli bilime çok fazla odaklandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
Google CEO'SU Sundar Pichai, 2025 yılında dönemin DeepMind Teknoloji Başkanı Koray Kavukçuoğlu'nu Google'ın baş yapay zeka mimarı olarak ek bir kıdemli göreve atadı.
Kavukçuoğlu'nun görevi Gemini'ı şirketin tüm ürünlerine entegre etmekti. Kaynaklardan dördü, takip eden aylarda Kavukçuoğlu Gemini'ın yönünü belirleyen ana figür haline gelirken DeepMind'daki bazı yöneticilerin etkisinin azaldığını aktardı.
Kaynaklardan biri Kavukçuoğlu'nun Brin'in desteğini aldığını belirtti.
Yönetim değişikliği haberinin ardından Google hisseleri açıklama gününde yüzde 4 değer kaybetti.
Geçen haftanın perşembe günü düzenlenen birim genelindeki toplantıda Hassabis ve Kavukçuoğlu, kararı kamuoyuyla birlikte öğrenen çalışanların yapay zeka laboratuvarının geleceğine ilişkin endişelerini gidermeye çalıştı.
Toplantı hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, yöneticilerin laboratuvardaki günlük işleyişin değişmeyeceğini söylediğini aktardı.
Kaynaklar, model geliştirme denetimini bir yıldan uzun süre önce üstlenmiş olan Kavukçuoğlu'nun Gemini'ın başında kalacağını ifade etti.
Hassabis ise yeni yönetim kurulu başkanlığı rolünün odağını oluşturacak yapay zekanın bilimi ilerletme ve toplumu dönüştürme potansiyeli gibi uzun vadeli konular üzerine bir konuşma yaptı.
Toplantıda DeepMind'ın özerkliğinin Google bünyesinde eridiğine dair yeni endişeler de gündeme geldi.
Kaynaklar, Hassabis ve Kavukçuoğlu'nun çalışanlara bazı teknik olmayan ekiplerin DeepMind'dan çıkarılarak merkeze bağlanacağını söylediğini belirtti.
Bir diğer kaynak, bulut birimindeki üst düzey yöneticilerin Kavukçuoğlu'nun atanmasıyla birlikte Tensor Processing Unit (TPU) olarak bilinen yapay zeka çip tedarikinin tahsisi konusunda DeepMind ile yaşanan gerilimlerin azalmasını beklediğini ifade etti.
ŞİRKETİN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI LONDRA'DAN KALİFORNİYA'YA TAŞINDI
Unvanı bulunmayan 52 yaşındaki Sergey Brin, model eğitimi çalışmalarını gayriresmi olarak etkilemeyi sürdürüyor.
Konuya vakıf bir kaynak, Brin'in aylardır kilit personele teknoloji sınırına ulaşmaları gerektiğini söylediğini aktardı.
Kaynak, Brin'in kurucu ortaklık gücünü kullanarak kaynakları insan müdahalesi olmadan teknolojinin kendi kendini geliştirmesi esasına dayanan öz yinelemeli öz geliştirme gibi belirli alanlara yönlendirdiğini kaydetti.
Diğer yandan Hassabis, 2023 yılında Gemini modelini başlattıktan kısa süre sonra yönetim sorumluluğunu yardımcılarına devretmişti.
Google geçen kasım ayında Gemini 3 ile rakiplerini yakalamış olsa da kısa sürede yeniden geride kaldı.
Kaynaklar, bu durumu şirketin geride kalmasına yol açan köklü yapısal sorunlara bağladı.
Hesaplama kapasitesindeki kısıtlamalar ve proje liderleri arasındaki görüş ayrılıklarının kodlama gibi kritik alanlara daha az kaynak ayrılmasına neden olduğu belirtildi.
Pichai geçen ay Wall Street analistlerine yaptığı açıklamada, model eğitimi ile tüketici ve kurumsal ürünler için ihtiyaç duyulan TPU kısıtlamalarını hafifletmek amacıyla altyapıyı büyütmeye devam edeceklerini söylemişti.
Bu süreçte gücünü pekiştiren Kavukçuoğlu, baş yapay zeka mimarlığı terfisinin ardından geçen yıl Londra'dan Mountain View'a taşınarak doğrudan Pichai'ye raporlamaya başladı.
Doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, Londra merkezli bazı yöneticilerin Gemini'ın teknik yönü üzerindeki etkisinin azaldığını belirtti.
Aynı kaynak, Kavukçuoğlu'nun taşınmadan önce de DeepMind ile Google Cloud arasındaki ana temas noktası olduğunu aktardı.
Bir Google sözcüsü, Kavukçuoğlu'nun artık DeepMind ile ilgili önemli kararlarda son söze sahip olacağını bildirdi.
Son yönetim değişikliği kapsamında Gemini'ın orijinal teknik eş liderleri Jeff Dean ve Oriol Vinyals da ayrılan isimler arasında yer aldı.
Kaynaklar, bu liderlere bağlı çalışanların Gemini eğitimiyle doğrudan ilgili olmayan araştırmalar yürütme konusunda nadir bir özerkliğe sahip olduğunu belirtti.
Bu ayrılıkların ardından Google'ın ilgili ekiplerin ve projelerin geleceğine dair hemen bir plan paylaşmaması, laboratuvarın ticari çıkarlara karşı korumasının daha da zayıflayacağı yönünde endişelere yol açtı.