Google’ın yapay zekalı dizüstü bilgisayarı ön satışa çıktı
21.09.2026 21:55
Google, mayıs ayında tanıttığı yapay zeka odaklı dizüstü bilgisayarı Googlebook’u 899 dolardan ön siparişe açtı.
Android işletim sistemiyle çalışan Googlebook’larda Chrome tarayıcısının masaüstü sürümü ile ChromeOS’tan tanıdık bazı özellikler bulunuyor. Ancak cihazın öne çıkan yönünü, Google’ın yapay zekâ modeli Gemini için geliştirilen yeni araçlar oluşturuyor.
Googlebook’un dikkat çeken özellikleri arasında yapay zeka destekli “Magic Cursor”, komutlarla hazırlanabilen widget’lar ve gelişmiş dikte aracı Rambler yer alıyor. Rambler, kullanıcıların dağınık veya uzun sesli anlatımlarını düzenleyerek okunabilir metinlere dönüştürüyor.
İMLEÇ GEMINI İLE ÇALIŞIYOR
Google, Magic Cursor özelliğiyle bilgisayarlardaki geleneksel “işaretle ve tıkla” deneyimine yapay zekayı eklemeyi hedefliyor. Kullanıcılar bir internet sayfasındaki içeriği seçerek Gemini’dan bunun üzerinde çalışmasını isteyebilecek.
Sistem ayrıca imlecin üzerinde bulunduğu bir e-postanın şüpheli olup olmadığını inceleyebilecek veya seçilen birden fazla görseli birlikte değerlendirebilecek. Özellik, Android telefonlarda kullanılan “Circle to Search” sistemine benzer bir işleyiş sunuyor.
Gemini Spark ve Gemini Live gibi diğer yapay zeka araçları da cihazda yer alacak. Ancak söz konusu özelliklerin bir bölümünün özel bir donanıma ihtiyaç duymadan farklı cihazlarda da kullanılabilmesi, Googlebook’un ne ölçüde ilgi göreceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Googlebook’un, uzun vadede özellikle eğitim alanındaki Chromebook kullanıcılarını Gemini ekosistemine taşımayı amaçladığı belirtiliyor. Google’ın verdiği bilgilere göre dünya genelindeki okullarda öğrenciler ve eğitimciler tarafından yaklaşık 50 milyon Chromebook kullanılıyor.
Şirket, mevcut Chromebook modellerinin desteklenmeye devam edeceğini, ancak bu cihazların önemli bir bölümünün gelecekte Googlebook deneyimine geçiş yapabileceğini açıkladı.
Googlebook ile birlikte 12 aylık Google AI Pro aboneliği sunulacak. Paket; 5 TB bulut depolama alanı, Gemini Advanced araçları ile üç aylık YouTube Premium ve Adobe Photoshop aboneliğini kapsayacak. Cihazlar 10 yıla kadar düzenli yazılım güncellemesi alacak.
Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo tarafından üretilecek üst segment Googlebook modellerinde alüminyum, magnezyum alaşımı ve karbon fiber gibi malzemeler kullanılacak.
Cihazlarda 2.8K çözünürlüğe kadar OLED ekran, dokunsal geri bildirim sunan cam izleme dörtgeni ve arkadan aydınlatmalı klavye bulunacak. Intel ve Qualcomm işlemcilerle gelecek modellerde yapay zekâ işlemleri için özel NPU birimleri de yer alacak. Google, Googlebook’ların 14 saate kadar pil ömrü sunacağını belirtiyor.
899 dolarlık Googlebook, ABD’de 4 Ekim’de; Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya ve Avustralya’da ise 5 Ekim’de satışa çıkacak.