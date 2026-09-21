Google’ın yapay zekalı dizüstü bilgisayarı ön satışa çıktı

Android işletim sistemiyle çalışan Googlebook’larda Chrome tarayıcısının masaüstü sürümü ile ChromeOS’tan tanıdık bazı özellikler bulunuyor. Ancak cihazın öne çıkan yönünü, Google’ın yapay zekâ modeli Gemini için geliştirilen yeni araçlar oluşturuyor.

Googlebook’un dikkat çeken özellikleri arasında yapay zeka destekli “Magic Cursor”, komutlarla hazırlanabilen widget’lar ve gelişmiş dikte aracı Rambler yer alıyor. Rambler, kullanıcıların dağınık veya uzun sesli anlatımlarını düzenleyerek okunabilir metinlere dönüştürüyor.

İMLEÇ GEMINI İLE ÇALIŞIYOR

Google, Magic Cursor özelliğiyle bilgisayarlardaki geleneksel “işaretle ve tıkla” deneyimine yapay zekayı eklemeyi hedefliyor. Kullanıcılar bir internet sayfasındaki içeriği seçerek Gemini’dan bunun üzerinde çalışmasını isteyebilecek.

Sistem ayrıca imlecin üzerinde bulunduğu bir e-postanın şüpheli olup olmadığını inceleyebilecek veya seçilen birden fazla görseli birlikte değerlendirebilecek. Özellik, Android telefonlarda kullanılan “Circle to Search” sistemine benzer bir işleyiş sunuyor.

Gemini Spark ve Gemini Live gibi diğer yapay zeka araçları da cihazda yer alacak. Ancak söz konusu özelliklerin bir bölümünün özel bir donanıma ihtiyaç duymadan farklı cihazlarda da kullanılabilmesi, Googlebook’un ne ölçüde ilgi göreceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.