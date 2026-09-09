Google'ın yeni hamlesi, Avrupa'daki en büyük tek seferlik yatırımı olacak

Teknoloji devi Google Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki yıl içinde Finlandiya'da yapay zeka modellerine güç sağlayacak veri merkezleri de dahil olmak üzere ülkenin dijital altyapısına en az 13 milyar euro (15 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, "Bu, Google'ın Avrupa 'daki en büyük tek seferlik yatırımı ve Finlandiya'nın yapay zeka altyapısını sorumlu bir şekilde inşa etme konusundaki liderliğinin bir kanıtıdır." diye belirtildi.

Söz konusu olan yatırım, veri merkezleri ve destekleyici altyapının yanı sıra Hamina, Kajaani, Muhos ve Vaala belediyelerindeki ortaklıkları da kapsıyor.

Bu altyapı, teknoloji devinin yapay zekâ destekli sohbet robotu Gemini da dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerine güç sağlayacak.