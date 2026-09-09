Google'ın yeni hamlesi, Avrupa'daki en büyük tek seferlik yatırımı olacak
09.09.2026 11:43
Son Güncelleme: 09.09.2026 11:51
Finlandiya'nın yapay zeka altyapısına 13 milyar euro değerinde yatırım yapacak olan Google, Avrupa ülkesindeki veri merkezlerinin yanı sıra temiz enerji projelerine de finansman sağlayacak.
Teknoloji devi Google Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki yıl içinde Finlandiya'da yapay zeka modellerine güç sağlayacak veri merkezleri de dahil olmak üzere ülkenin dijital altyapısına en az 13 milyar euro (15 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.
Şirketin açıklamasında, "Bu, Google'ın Avrupa'daki en büyük tek seferlik yatırımı ve Finlandiya'nın yapay zeka altyapısını sorumlu bir şekilde inşa etme konusundaki liderliğinin bir kanıtıdır." diye belirtildi.
Söz konusu olan yatırım, veri merkezleri ve destekleyici altyapının yanı sıra Hamina, Kajaani, Muhos ve Vaala belediyelerindeki ortaklıkları da kapsıyor.
Bu altyapı, teknoloji devinin yapay zekâ destekli sohbet robotu Gemini da dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerine güç sağlayacak.
YATIRIMLAR TEMİZ ENERJİ PROJELERİNİ DE KAPSIYOR
Google, yatırımların ayrıca temiz enerji projelerini ve yerel biyoçeşitliliği, eğitimi, araştırmayı ve iş gücü gelişimini desteklemek için ayrılmış doğa ve topluluk fonlarını da kapsadığını belirtti.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, yaptığı açıklamasında, "Google'ın kararı, güçlü yönlerimizin açık bir kanıtıdır. Veri ekonomisinin değeri, inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmeye yönelik doğrudan yatırımların çok ötesine uzanmaktadır." dedi.
"Google ile iş birliğimizi derinleştirmek, her iki taraf için de kalıcı faydalar sağlayacaktır." diye ekledi Orpo.
VERİ MERKEZLERİ TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR
Google, 2009 yılında Hamina sahil kentinde bulunan eski bir kağıt fabrikasını satın alıp veri merkezine dönüştürdüğünden beri, ülkedeki varlığını kademeli olarak artırdı.
Yeni yatırımların inşaat aşamasının 2027 ve 2028 yıllarında başlaması bekleniyor ve Google, bunun Finlandiya'nın GSYİH'sını yıllık 3,6 milyar euro artıracağını ve İskandinav ülkesinde 37 binden fazla iş kolunu destekleyeceğini tahmin ediyor. Bazı tahminlere göre bu işlerin 16 bini inşaat sektöründe olacak.
İnşaat aşamasının ardından, dijital altyapının işletilmesi, şantiye içi tesis ve teknik görevler, ekipman tedarikçileri ile aileleri tarafından desteklenecek yerel dükkanlar, restoranlar ve olanaklar dahil olmak üzere yılda yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Serin iklimi ve nükleer santrallerin yanı sıra yaygın rüzgar ve hidroelektrik enerjisi sayesinde nispeten istikrarlı ve ucuz elektriğiyle Finlandiya, son yıllarda veri merkezlerinde büyük bir artış yaşıyor ve halihazırda düzinelerce veri merkezinin inşaatı devam ediyor.
Orpo'nun sağcı hükümeti, rekor seviyedeki işsizlik ve durgun ekonomik büyüme ile boğuşan İskandinav ülkesinde sektöre yatırım çekmeyi öncelik haline getirdi.