Sosyal medyada bir içerik üreticisi de GTA 6'nın oyun yayınını daha erken yapabilmek için Yeni Zelanda'ya gittiğini duyurdu.

Oyuna çıkış tarihinde erişmek isteyen bazı hayranlar da yalnızca GTA 6 için konsol satın almayı tercih etti.

Oyun medyası IGN'nin bu yılki anketine katılan 10 bin 400 okurun yüzde 42'si 19 Kasım için izin talep ettiğini belirtmişti.