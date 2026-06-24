GTA 6 çılgınlığı başlıyor: Ön siparişler rekor kırmaya geliyor

Rockstar Games’in "GTA 6"yı bitirmesini hayatının yarısı boyunca beklediğini söyleyen 26 yaşındaki İskoçyalı Red Young, nihayet oyuna kavuşacak olmanın "asla gerçekleşmeyecek bir şeymiş gibi hissettirdiğini" dile getirdi. Young, "Buraya kadar geldiğimizi bilmek ve bu oyunu gerçekten oynayabilecek olmak neredeyse bir mucize," diye ekledi.

Oyuncular, yılın ilerleyen dönemlerinde konsollarda aktif hale gelecek olan GTA 6'nın dijital veya fiziksel kopyalarını perşembe gününden itibaren internet üzerinden ya da mağazalardan ayırtabilecek.

Şu ana kadar, standart oyunların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması beklenen ana oyunun ücreti veya ekstra içerik ve hediyeler barındıran özel sürümlerin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Aynı zamanda GTABase adlı hayran sitesine katkıda bulunan Young, perşembe günü oyunun "alabileceği en pahalı versiyonu" için paraya kıyacağını belirtti.