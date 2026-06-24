GTA 6 çılgınlığı başlıyor: Ön siparişler rekor kırmaya geliyor
24.06.2026 14:56
Uzun süredir merakla beklenen GTA serisinin yeni halkası "Grand Theft Auto 6" için ön siparişler perşembe günü açılıyor. Yapım, henüz 19 Kasım'daki resmi çıkış tarihine aylar kala şimdiden rekorları altüst etmeye hazırlanıyor.
Bu yılın ve hatta tüm zamanların diğer tüm yapımlarından daha fazla satması beklenen yeni GTA serisi, 13 yıllık uzun bir bekleyişin ardından hayranların iştahını kabartmaya başladı. Bu durum, rakip oyun yayıncılarının da takvimlerini oyunun çıkış tarihine göre boşaltmasına neden oluyor.
"BU OYUNU HAYATIMIN YARISI BOYUNCA BEKLEDİM"
Rockstar Games’in "GTA 6"yı bitirmesini hayatının yarısı boyunca beklediğini söyleyen 26 yaşındaki İskoçyalı Red Young, nihayet oyuna kavuşacak olmanın "asla gerçekleşmeyecek bir şeymiş gibi hissettirdiğini" dile getirdi. Young, "Buraya kadar geldiğimizi bilmek ve bu oyunu gerçekten oynayabilecek olmak neredeyse bir mucize," diye ekledi.
Oyuncular, yılın ilerleyen dönemlerinde konsollarda aktif hale gelecek olan GTA 6'nın dijital veya fiziksel kopyalarını perşembe gününden itibaren internet üzerinden ya da mağazalardan ayırtabilecek.
Şu ana kadar, standart oyunların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması beklenen ana oyunun ücreti veya ekstra içerik ve hediyeler barındıran özel sürümlerin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Aynı zamanda GTABase adlı hayran sitesine katkıda bulunan Young, perşembe günü oyunun "alabileceği en pahalı versiyonu" için paraya kıyacağını belirtti.
TÜM REKORLARI ALTÜST EDECEK
İngiltere merkezli veri firması Ampere Analysis'ten Piers Harding-Rolls, "Ön siparişler de dahil olmak üzere oyunun çıkışı, bugüne kadarki en büyük eğlence sektörü lansmanı olacak... Herhangi bir film, dizi, konser ya da albümden daha büyük bir etki yaratacak," değerlendirmesinde bulundu.
ÖN SATIŞ HEDEFİ 45 MİLYON
Piper Sandler yatırım bankasındaki analistler ise oyun henüz piyasaya sürülmeden önce yaklaşık 45 milyon adet satılmasını öngörüyor. Bu rakam, "GTA 6"yı, selefi "GTA V"in sadece üç günde ulaştığı "1 milyar dolar satış hasılatına en hızlı ulaşan kültürel ürün" rekorunu kırma yoluna sokacak.
Harding-Rolls, yeni oyunun gelişinin, bellek çipleri üzerindeki küresel arz sıkıntısı nedeniyle fiyatları artan ve satışları durma noktasına gelen oyun konsolu pazarını da canlandıracağını tahmin ediyor.
BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK
"GTA" serisinin bir önceki halkasının yakaladığı muazzam başarı, oyuncuların beklentilerini zirveye taşımış durumda. Yaklaşık 230 milyon adet satan "GTA V", "Minecraft"ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu konumunda bulunuyor.
Milyonlarca hayran, çok oyunculu mod olan "GTA Online" ile vakit geçirse de, gerçek bir devam oyununa duyulan özlem oldukça büyüktü. Rockstar’ın "GTA 6"ya ait ilk fragmanı yayınlaması ancak 2023 yılında gerçekleşti.
Şirketin "sessizliğiyle ünlü bir firma" olduğunu belirten Young, bu durumun yaratılan heyecan dalgasını daha da körüklediğini söyledi. Yaklaşan yapımla ilgili her ekran görüntüsü, açıklama ya da sızıntı iddiası internette çılgınca inceleniyor.
2 MİLYAR DOLARLIK MALİYET
Oyunun çıkış tarihinin önce 2025 sonbaharından mayıs ayına, ardından da bu yılın kasım ayına ertelenmesi de heyecanın diri kalmasını sağladı. Çeşitli kaynaklar, oyunun geliştirme maliyetinin 1 ila 2 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu da yapımı, çekilmiş tüm filmleri geride bırakarak tarihin en pahalı eğlence ürünü haline getiriyor. Geliştiricilerin "GTA 6" üzerinde altı yılı aşkın bir süredir çalıştığı biliniyor.