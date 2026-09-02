GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor
02.09.2026 07:30
Son Güncelleme: 02.09.2026 07:45
Milyonlarca oyunsever GTA 6'nın çıkmasını bekliyor. Diğer GTA serilerinde olduğu gibi GTA 6'da da hilelerin olması ihtimali var.
Uzun yıllardır popüler olan ve uzun yıllardır yenisi çıkmayan GTA oyunu serilerine GTA 6 ekleniyor. GTA 5, 2013 yılında çıkmıştı ve halen konsollarda sevilerek oynanıyor. 13 yıldır yenisi çıkmayan GTA serisi 6 ile taçlanacak.
ÖN SİPARİŞLER PATLADI
Rockstar Games’in Netflix'te yayımladığı 26 dakikalık GTA 6 pazarlama hamlesi beklenenden fazla işe yaradı. GTA 6 oynanış tanıtımı, PlayStation 5 ön siparişlerini yüzde 606 artarken, Xbox tarafındaki artış yüzde 127'ye yükseltti.
GTA 6'nın standart sürümünün Türkiye fiyatı 3 bin 999 lira olarak belirlenirken oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulması bekleniyor.
HANGİ HİLELER OLABİLİR?
Oyunun önceki versiyonlarında benzer hileler bulunuyordu. Tuş kombinasyonlarıyla birlikte hileler etkilerini gösteriyordu. GTA 6'da da hilelerin olması bekleniyor.
İŞTE GTA 5 HİLELERİ
Polis Aranma Seviyesini Artır R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
Polis Aranma Seviyesini Düşür R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
Ölümsüzlük (5 Dakika) SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
Yetenek Sayacını Doldur X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
Ağır Çekim ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
Ağır Çekim Nişan KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
Hızlı Koşu ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
Hızlı Yüzme SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
Süper Zıplama L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X
Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme) L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
Yerçekimini Azalt SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
Kayan Araçlar ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
Sarhoş Modu ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
Havayı Değiştir R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
Rapid GT Arabası R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
Stretch Limuzin R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
Çöp Kamyonu (Trashmaster) DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
Golf Arabası (Caddy) DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
BMX Bisiklet SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
Sanchez Motoru DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
PCJ-600 Motoru R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
Paraşüt SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
Silahlar ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
Can ve Zırh Doldur DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
Yanıcı Mermiler L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
Patlayıcı Yumruklar SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
Buzzard Saldırı Helikopteri DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
Mallard Stunt Uçağı DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
Duster Uçağı SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
Comet Arabası R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1