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GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor

02.09.2026 07:30

Son Güncelleme: 02.09.2026 07:45

NTV - Haber Merkezi

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Milyonlarca oyunsever GTA 6'nın çıkmasını bekliyor. Diğer GTA serilerinde olduğu gibi GTA 6'da da hilelerin olması ihtimali var.

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor
Özel Kurum

Uzun yıllardır popüler olan ve uzun yıllardır yenisi çıkmayan GTA oyunu serilerine GTA 6 ekleniyor. GTA 5, 2013 yılında çıkmıştı ve halen konsollarda sevilerek oynanıyor. 13 yıldır yenisi çıkmayan GTA serisi 6 ile taçlanacak.

ÖN SİPARİŞLER PATLADI 1
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ÖN SİPARİŞLER PATLADI

Rockstar Games’in Netflix'te yayımladığı 26 dakikalık GTA 6 pazarlama hamlesi beklenenden fazla işe yaradı. GTA 6 oynanış tanıtımı, PlayStation 5 ön siparişlerini yüzde 606 artarken, Xbox tarafındaki artış yüzde 127'ye yükseltti.

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor 2
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GTA 6'nın standart sürümünün Türkiye fiyatı 3 bin 999 lira olarak belirlenirken oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

HANGİ HİLELER OLABİLİR? 3
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HANGİ HİLELER OLABİLİR?

Oyunun önceki versiyonlarında benzer hileler bulunuyordu. Tuş kombinasyonlarıyla birlikte hileler etkilerini gösteriyordu. GTA 6'da da hilelerin olması bekleniyor.

İŞTE GTA 5 HİLELERİ 4
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İŞTE GTA 5 HİLELERİ

Polis Aranma Seviyesini Artır R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Polis Aranma Seviyesini Düşür R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

Ölümsüzlük (5 Dakika) SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

Yetenek Sayacını Doldur X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

Ağır Çekim ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

Ağır Çekim Nişan KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X

Hızlı Koşu ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

Hızlı Yüzme SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

Süper Zıplama L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X

Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme) L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor 5
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Yerçekimini Azalt SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

Kayan Araçlar ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

Sarhoş Modu ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

Havayı Değiştir R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor 6
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Rapid GT Arabası R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

Stretch Limuzin R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Çöp Kamyonu (Trashmaster) DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Golf Arabası (Caddy) DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

BMX Bisiklet SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

 

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor 7
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Sanchez Motoru DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

PCJ-600 Motoru R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

Paraşüt SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

 

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor 8
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Silahlar ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

Can ve Zırh Doldur DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

Yanıcı Mermiler L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

Patlayıcı Yumruklar SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

GTA 6 hileleri neler olacak? Merakla bekleniyor 9
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Buzzard Saldırı Helikopteri DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

Mallard Stunt Uçağı DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

Duster Uçağı SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

Comet Arabası R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1