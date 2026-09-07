GTA 6 için Türkçe dil desteği gelecek mi? Yapımcı şirketten yanıt

Kanat yaptığı paylaşımda, "Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'ten, GTA 6 için Türkçe lokalizasyon taleplerimizle ilgili beni gülümseten bir e-posta aldım" dedi.

Gelişmeye rağmen ne Rockstar Games ne de Take-Two Interactive, oyunun Türkçe altyazı ya da seslendirme desteğiyle çıkacağına dair resmi bir duyuru veya basın açıklaması yayımlamadı.