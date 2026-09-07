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GTA 6 için Türkçe dil desteği gelecek mi? Yapımcı şirketten yanıt

07.09.2026 10:00

NTV - Haber Merkezi

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GTA 6'da Türkçe dil desteği yer alabilir. Tan Production kurucusu Tan Şahin Kanat, Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in yerelleştirme talebine olumlu bir e-posta ile yanıt verdiğini duyurdu.

GTA 6 için Türkçe dil desteği gelecek mi? Yapımcı şirketten yanıt
AFP

Video oyun sektörünün merakla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) yapımında Türkçe dil seçeneğinin yer alabileceğine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

 

Oyunun geliştiricisi Rockstar Games şirketinin çatı kuruluşu Take-Two Interactive'in üst yönetiminin, Türkiye'deki bağımsız bir yerelleştirme ekibinin talebine doğrudan yanıt verdiği öne sürüldü.

GTA 6 için Türkçe dil desteği gelecek mi? Yapımcı şirketten yanıt 1
AFP

İddianın kaynağını, GTA 6 tanıtım videolarına Türkçe seslendirme hazırlayan Tan Production ekibinin kurucusu Tan Şahin Kanat'ın açıklaması oluşturuyor.

 

Kanat, Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick ile doğrudan e-posta yoluyla temas sağladıklarını duyurdu.

GTA 6 için Türkçe dil desteği gelecek mi? Yapımcı şirketten yanıt 2
AFP

Kanat yaptığı paylaşımda, "Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'ten, GTA 6 için Türkçe lokalizasyon taleplerimizle ilgili beni gülümseten bir e-posta aldım" dedi.

 

Gelişmeye rağmen ne Rockstar Games ne de Take-Two Interactive, oyunun Türkçe altyazı ya da seslendirme desteğiyle çıkacağına dair resmi bir duyuru veya basın açıklaması yayımlamadı.

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