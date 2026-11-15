GTA 6 ne zaman çıkacak? Oyunseverler için geri sayım başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre oyun, cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanına ihtiyaç duyacak. Her iki konsol için kutu içi kod (code-in-box) sürümlerinin ise 12 Kasım'dan itibaren perakende satış noktalarında yerini alması bekleniyor.

Son yılların en çok beklenen video oyunlarından biri olan GTA 6, Florida'dan esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor ve Jason ile Lucia adlı iki ana karaktere odaklanıyor.