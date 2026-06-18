GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games ön satış tarihini duyurdu

Oyun dünyasının yıllardır adeta nefesini tutarak beklediği gün nihayet geldi. Rockstar Games, oyun tarihinin en büyük bütçeli ve en çok merak edilen yapımı olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıran resmi açıklamayı yaptı. Serinin takipçileri uzun süredir "GTA 6 ne zaman çıkacak?" ve "GTA 6 ön siparişe ne zaman açılacak?" sorularının yanıtını arıyordu. İşte ayrıntılar.