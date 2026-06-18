GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games ön satış tarihini duyurdu
18.06.2026 16:52
Oyun dünyasının yıllardır adeta nefesini tutarak beklediği gün nihayet geldi. Rockstar Games, oyun tarihinin en büyük bütçeli ve en çok merak edilen yapımı olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıran resmi açıklamayı yaptı. Serinin takipçileri uzun süredir "GTA 6 ne zaman çıkacak?" ve "GTA 6 ön siparişe ne zaman açılacak?" sorularının yanıtını arıyordu. İşte ayrıntılar.
Take-Two Interactive ve Rockstar kanadından gelen peş peşe açıklamalarla oyunun ön satış tarihi resmen ilan edildi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte Rockstar Games tarafından duyurulan ön satış tarihi.
GTA 6 ÖN SİPARİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Büyük bir heyecanla beklenen video oyunu Grand Theft Auto (GTA) 6'nın ön satışları şirketin açıklamasına göre 25 Haziran'da başlayacak.
İki ertelemenin ardından 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6, gişe rekorları kıran serinin sekizinci ana oyunu ve tarihin en çok satan ikinci video oyunu olan GTA 5'ten 13 yıl sonra geliyor.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6 resmi olarak 25 Haziran’da ön siparişe açılacak. Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick katıldığı bir programda yeni GTA için de konuşmuş ve yapımın açıklanan son çıkış tarihine uyulacağını yani çıkışın 19 Kasım’da yapılacağını dile getirmişti.