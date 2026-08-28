GTA 6'nın yarım saatlik ilk oynanış videosu yayınlandı. "En iyisi olabilir"

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 için geliştirici Rockstar Games, son resmi görüntünün üzerinden geçen 18 ayı aşkın sürenin ardından 26 dakikalık detaylı bir oynanış videosu yayınladı .

PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı, YouTube'da yayımlanmadan altı saat önce ilk kez dün dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu.

Yayım, geliştirici ekibin "yürek parçalayıcı" olarak nitelediği sızıntıların yaşandığı bir haftalık sürecin ardından gerçekleşti.

Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer aldı.