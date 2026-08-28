GTA 6'nın yarım saatlik ilk oynanış videosu yayınlandı. "En iyisi olabilir"
28.08.2026 09:13
Son Güncelleme: 28.08.2026 09:13
Oyun devi Rockstar Games, son resmi tanıtımından 18 ayı aşkın süre sonra Grand Theft Auto 6 için 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu yayınladı.
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6 için geliştirici Rockstar Games, son resmi görüntünün üzerinden geçen 18 ayı aşkın sürenin ardından 26 dakikalık detaylı bir oynanış videosu yayınladı.
PlayStation 5 üzerinden kaydedilen ve herhangi bir dış ses ya da açıklayıcı altyazı içermeyen tanıtım montajı, YouTube'da yayımlanmadan altı saat önce ilk kez dün dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyicilere sunuldu.
Yayım, geliştirici ekibin "yürek parçalayıcı" olarak nitelediği sızıntıların yaşandığı bir haftalık sürecin ardından gerçekleşti.
Resmi tanıtımda gelişmiş grafikler, ayrıntılı çevre tasarımları, araba takip sahneleri ve çatışma sekansları yer aldı.
The New York Times gazetesine konuşan Rockstar North yetkilisi Rob Nelson, ana hikaye ile anlatı üzerinde etkileri bulunan bazı isteğe bağlı hedefleri kapsayan kişisel oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü açıkladı.
Oyunun sunduğu deneyimin derinliğine değinen Nelson, oyuncuların bu dünyada gerçek anlamda yaşayabilmelerini hedeflediklerini belirterek, "Umarım sabah uyanıp bir fincan kahve içmek, duş almak, giyinmek, biraz egzersiz yapmak için dışarı çıkmak isteyen insanlar olur. Bazı insanlarla etkileşime girmek, keşfetmek, belki biraz belaya bulaşmak, bazı yerleri soymak ve para kazanmak gibi..." değerlendirmesinde bulundu.
Tanıtım videosu, GTA 6'nın "Bonnie ve Clyde" tarzı hikayesinin merkezinde yer alan Jason Duval ve Lucia Camino çifti arasındaki ilişkiye geniş yer ayırdı.
IGN internet sitesinde yer alan ön incelemede geliştiriciler, karakterlerin hikayesinin ve olayların gelişiminin oyuncunun tercihlerinden etkilenebileceğini, ancak oyuncuların isterlerse ikili arasındaki bağı geliştirmekten kaçınabileceğini bildirdi.
Resmi videoda oyuncuların farklı noktalarda iki ana karakter arasındaki kontrolü değiştirebildiği görüldü.
Bir sahnede Jason, bir apartmandaki uyuşturucu baskınından kaçarken Lucia'yı pencereden aşağı sarkıtırken görüntülendi.
Başka bir bölümde ise haritadan uzaklaşılarak Lucia'dan uzakta farklı bir işle meşgul olan Jason'a geçiş yapılabildiği görüldü. Karakterlerin benzinlik soygunları ve hikaye görevlerinde birlikte hareket ettiği, zengin bir müşteriye koruma sağladıkları ve silahlı fidye saldırganlarıyla çatıştıkları anlar dikkat çekti.
"EN İYİSİ OLABİLİR"
Görsel kalitesi ve karakterlerin fotogerçekçi yüz ifadeleri ile hareketleri oyuncular ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
Gazeteci Ryan McCaffrey, GTA 6'nın "şimdiye kadar gördüğü en iyi grafiklere sahip oyun olabileceğini" ifade etti.
Görsel başarı, Rockstar'ın oyuna ayırdığı uzun çalışma süresine ve video oyun tarihinin en yüksekleri arasında gösterilen bütçesine dayandırılıyor.
ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilerek tasarlanan kurgusal Leonida eyaletinde geçen yapımdaki apartman içleri, çatı barları, yer altı kulüpleri, sahte Everglades bataklık ortamında hava botu kullanımı ve arka plan karakterlerinin farklı vücut tipleri dikkat çekti.
Resmi tanıtımla birlikte, daha önce Cyberleek sızıntılarında yer almayan birçok mekanik de ilk kez doğrulandı.
Yapımın Red Dead Redemption 2'dekine benzer bir yapay zeka etkileşim sistemi kullandığı, dünyadaki insanlara odaklanarak duruma özel eylemler yapılabildiği ve köpeklerin sevilebildiği görüldü.
Ayrıca Jason bir eylemde bulunduğunda ekranın köşesinde beliren küçük bir iblis başı simgesiyle bir ahlak veya onur sisteminin varlığı doğrulandı.
Günümüz internet kültürünü de işleyen oyunda, Lucia'nın çaldığı bir aracın bagajında "bagaj challenge'ı" yapan bir kişiyle tehlikeli şekilde araç kullandığı ve ekranın sağ tarafında Instagram Canlı Yayın tarzı bir sohbet akışının aktığı bir sekans yer aldı.
Oynanış videosunda su altı dalışı, buzdolabını açıp bira içme, puro içme etkileşimi, Stephen Root'a oldukça benzeyen bir seslendirme sanatçısı, düşmanların zayıf noktalarının kırmızı renkte parladığı ağır çekim nişan alma modu ve Lucia'nın bir gökdelenden yaptığı paraşüt atlayışı da yer aldı.
1997 yılındaki ilk çıkışından bu yana yarım milyar kopya sattığı tahmin edilen serinin 2013'te çıkan önceki oyunu GTA 5, 200 milyondan fazla satarak rekor kırmıştı.
19 Kasım'daki çıkışıyla tüm zamanların en büyük lansmanını yapması beklenen GTA 6'nın, ilk aşamada tek oyunculu bir deneyim olarak sunulacağı açıklanmıştı.
Şirkete milyarlarca dolar kazandıran GTA Online modunun devamının daha sonra eklenmesi bekleniyor.
Altıncı oyunun yayımlanan iki resmi fragmanı ise YouTube'da toplamda 500 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.
Öte yandan geliştirici şirket, sendika kurmaya çalıştıkları gerekçesiyle bir grup eski çalışanını yasa dışı şekilde işten çıkardığı iddiaları nedeniyle gelecek ay İskoçya'daki bir iş mahkemesinde savunma yapacak.
Rockstar Games iddiaları kesin bir dille reddederek personelin ağır kusur gerekçesiyle işten çıkarıldığını savunuyor.