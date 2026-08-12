Güney Kore, 2030'a kadar aya uzay aracı indirmeyi hedefliyor

Uzay programı ise 2030 yılında yerli imkanlarla gerçekleştirilecek bir ay iniş görevini, 2032'de ikinci bir ay iniş aracını ve 2035 yılına kadar bağımsız bir alçak irtifa yörünge uydu iletişim ağının kurulmasını kapsıyor.

Hükümet ayrıca uzay veri merkezleriyle ilgili teknolojileri geliştirmeyi ve Güney Kore'nin yeni nesil ticari uçak programlarına katılımını desteklemeyi planlıyor.

Biyoteknoloji alanında Güney Kore, 2030 yılına kadar bir yapay zeka-biyo altyapısı kurmayı ve 2035'e kadar beyin-bilgisayar arayüzü ürünlerini ticarileştirmeyi hedeflerken, yapay zeka destekli ilaç keşfini, otonom laboratuvarları, gelişmiş gen ve hücre tedavilerini desteklemeyi amaçlıyor.