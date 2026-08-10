Güney Kore çip ve yapay zekaya 1,2 trilyon dolar yatıracak

Güney Kore, küresel yapay zeka furyasının yarı iletkenlere yönelik talebi artırdığı bir dönemde çip üretimi ve yapay zeka veri merkezlerine yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık kamu ve özel sektör yatırımı hazırlıyor.

Hükümet ayrıca gelecek vadeden yarı iletken şirketlerini desteklemek üzere 5 trilyon wonluk (3,52 milyar dolar) yeni bir fon kuracak ve ülkenin çeşitli bölgelerinde planlanan üretim merkezlerinin inşasını hızlandıracak.

Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda açıkladığı yarı iletken mega projesi çerçevesinde Samsung Electronics ve SK Hynix, tedarikçiler ve yerel idarelerle birlikte yeni çip üretim projelerine 576 milyar doları aşan yatırım yapacak.

Hükümetin açıkladığı plana göre iki şirket, ülkenin güneybatısında kurulacak yeni üretim merkezine 800 trilyon won yatıracak.

Reuters ajansının aktardığına göre Lee, Seul'de kamu ve özel sektör işbirliğinin açıklandığı toplantıda, "Hayatta kalmanın tek yolu hızdır. Yapay zekanın temel unsurlarını diğer bütün ülkelerden daha hızlı temin etmeliyiz" dedi.

Samsung Electronics ile SK Hynix'in güneybatıdaki projede toplam dört üretim tesisi kurması öngörülüyor. Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan'ın sunumuna göre iki şirket de ikişer fabrika inşa edecek.

AFP'ye konuşan Kim, "Ülkenin güneybatısını ikinci bir yarı iletken üretim merkezi haline getireceğiz" dedi.

İzin ve inşaat sürelerinin üretim kapasitesini süratle artırmak için ciddi ölçüde kısaltılacağını belirten Kim, "Böylece bellek yarı iletkenlerinde ezici pazar üstünlüğümüzü ve belirleyici teknolojik farkımızı muhafaza edeceğiz" diye konuştu.