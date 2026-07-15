Halka arz öncesi dikkat çeken adım. 74 milyar dolar değerlemeyle yatırım turuna çıkıyor
15.07.2026 13:38
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, ülke içinde gerçekleştirmeyi planladığı halka arz öncesinde yaklaşık 74 milyar dolar değerleme üzerinden yeni bir yatırım turu düzenlemeyi hedefliyor.
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, ülke içinde gerçekleştirmeyi planladığı olası halka arz öncesinde, yaklaşık 500 milyar yuan (yaklaşık 74 milyar dolar) değerleme üzerinden yeni bir yatırım turu başlatmayı planlıyor.
Konuya vakıf iki kaynağın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre bu plan, 2025 yılında düşük maliyetli yapay zeka modelleriyle küresel çapta dikkat çeken Hangzhou merkezli şirketin, haziran ayında yatırım sonrası 450 milyar yuan değerleme üzerinden yaklaşık 7,4 milyar dolar fon toplamasından yalnızca birkaç hafta sonra geldi.
Arka arkaya gelen yatırım planları, Çin'in en çok takip edilen yapay zeka şirketlerinden birine yönelik güçlü yatırımcı ilgisini gösterirken, diğer yandan büyük miktarda işlemci gücü, veri merkezi kapasitesi ve mühendislik yeteneği gerektiren yapay zeka yarışındaki artan maliyetlere işaret ediyor.
50 MİLYAR YUANLIK YENİ KAYNAK ARAYIŞI
Konu hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynak, DeepSeek'in yeni yatırım turunda 50 milyar yuan kadar kaynak yaratmayı hedeflediğini bildirdi.
Plan hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak ve diğer iki kişi, şirketin Şanghay'ın Nasdaq benzeri STAR Market borsasında gerçekleştireceği olası bir halka arz için ilk değerlendirmelere başladığını kaydetti.
Kaynaklardan biri, şirketin bu yıl içinde halka arz başvurusunu tamamlamak üzere şirket içi bir hedef belirlediğini ifade etti.
Bilgiler kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, yatırım ve halka arz planlarının henüz erken aşamada olduğunu, anlaşma koşullarının ve takvimin değişebileceğini belirtti.
Bloomberg News dün yayımladığı haberde DeepSeek'in olası bir halka arz başvurusuna hazırlandığını duyurmuş, Financial Times ise şirketin en az 480 milyar yuan değerleme ile yeni bir fonlama turunu değerlendirdiğini yazmıştı.
MALİYETLERDEKİ YÜKSELİŞ STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ GETİRDİ
DeepSeek, geçen yıl ABD'li lider sistemlere daha düşük eğitim ve işletim maliyetleriyle rakip olabilecek modeller yayımlayarak küresel teknoloji piyasalarını sarsmıştı.
Şirket, haziran ayındaki ilk yatırım turunun hemen ardından veri merkezleri ve sınırlı yönlendirmelerle görevleri yerine getirebilen sistemler olan yapay zeka ajanları dahil olmak üzere birçok departmanda çalışan sayısını iki katına çıkarmayı planladığını duyurmuştu.
Bu girişimlerin bir kısmı önemli miktarda sermaye harcaması gerektiriyor.
Reuters bu ayın başlarında yayımladığı haberde, DeepSeek'in kendi yapay zeka çıkarım çipini geliştirmek istediğini ve bu proje için gizlice çip tasarım mühendisi alımını artırdığını aktarmıştı.
DeepSeek, dışarıdan fon almayı reddetmesiyle Çin'in yapay zeka sektöründe uzun süre farklı bir konumda yer almıştı.
Kurucu Liang Wenfeng, son dış finansman turundan önce şirketi büyük ölçüde kendi kantitatif koruma fonu High-Flyer aracılığıyla finanse etmişti.
Ancak yapay zeka yarışının ön saflarında kalmanın maliyetinin keskin bir şekilde artması, şirketi strateji değişikliğine zorladı.
Şirket, geçen yıl boyunca Çin pazarında ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Z.ai, Moonshot ve MiniMax gibi güçlü finansmana sahip yapay zeka girişimlerinin yoğun rekabetiyle karşı karşıya kaldı.
KAMU DESTEKLİ FONLARIN STRATEJİK ÖNEMİ
Reuters'ın o dönem derlediği bilgilere göre haziran ayındaki finansman turunda DeepSeek kurucusu Liang şahsen 20 milyar yuan taahhüt ederken, Tencent Holdings 10 milyar yuan ve pil üreticisi CATL 5 milyar yuan katkıda bulunarak şirketin en büyük dış hissedarları haline gelmişti.
Kaynaklar ve basında çıkan haberlere göre diğer yatırımcılar arasında Çin'in ulusal yapay zeka fonu, oyun geliştiricisi NetEase ve e-ticaret devi JD.com'un yanı sıra IDG Capital, Loyal Valley Capital, Monolith Management ve Shixiang Capital gibi yatırım firmaları yer alıyor.
Devlet destekli ulusal yapay zeka fonunun ortaklığı, Pekin yönetiminin yerli yapay zeka öncüleri yetiştirme ve yabancı teknolojiye olan bağımlılığı azaltma çabaları açısından DeepSeek'in sahip olduğu stratejik önemi ortaya koyuyor.