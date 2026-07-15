Halka arz öncesi dikkat çeken adım. 74 milyar dolar değerlemeyle yatırım turuna çıkıyor

Konu hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynak, DeepSeek'in yeni yatırım turunda 50 milyar yuan kadar kaynak yaratmayı hedeflediğini bildirdi.

Plan hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak ve diğer iki kişi, şirketin Şanghay'ın Nasdaq benzeri STAR Market borsasında gerçekleştireceği olası bir halka arz için ilk değerlendirmelere başladığını kaydetti.

Kaynaklardan biri, şirketin bu yıl içinde halka arz başvurusunu tamamlamak üzere şirket içi bir hedef belirlediğini ifade etti.

Bilgiler kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, yatırım ve halka arz planlarının henüz erken aşamada olduğunu, anlaşma koşullarının ve takvimin değişebileceğini belirtti.

Bloomberg News dün yayımladığı haberde DeepSeek'in olası bir halka arz başvurusuna hazırlandığını duyurmuş, Financial Times ise şirketin en az 480 milyar yuan değerleme ile yeni bir fonlama turunu değerlendirdiğini yazmıştı.