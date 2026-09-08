Huawei, İran'daki ticari ilişkileri nedeniyle ABD'de yargılanacak
08.09.2026 17:12
İran'daki faaliyetleri hakkında küresel finans kuruluşlarını yanıltarak banka dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Huawei, ticari hırsızlık da dahil olmak üzere yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.
ABD savcılarının Çinli Huawei şirketini, İran ile ticari ilişkisi üzerinden HSBC ve diğer bankaları dolandırma suçlamasıyla gizli kapaklı yargılamasının üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra davanın mahkemede görülmesine karar verildi.
Huawei ayrıca beş ABD teknoloji şirketinden ticari sırları çalmak için komplo kurmakla ve Kuzey Kore'deki ilişkileri hakkında yalan söylemekle suçlanırken, 2009'da Tahran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestocuları izlemek için İran'a gözetleme ekipmanı sağlamakla itham ediliyor. Jüri seçiminin Salı günü New York, Brooklyn'deki federal mahkemede başlaması bekleniyor.
ABD hükümetinin Çinli bir şirkete karşı yürüttüğü en eski ve en yakından takip edilen mücadelelerden birini sona erdirecek olan bu dava, İki ülke arasında teknoloji rekabetinin kızıştığı ve Washington'ın Amerikan teknolojisinin Pekin'in ordusuna yardım etmesini engellemeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşecek. ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşı artık yapay zeka da dahil olmak üzere birçok sektöre yayılmış durumda.
ABD'NİN KARA LİSTESİNE GİREBİLİR
2018'de Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü olan Meng Wanzhou'nun Vancouver'da tutuklanmasıyla başlayan olaylar zinciri, ABD, Çin ve Kanada'yı kapsayan diplomatik bir krize yol açtı.
İran'la ilgili suçlamalardan mahkumiyet kararları, Washington'ın Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei'yi 2019'da ulusal güvenliğe karşı suç teşkil eden davranışlar gerekçesiyle ABD'nin ticaret kara listesine almasının gerekçesini güçlendirebilir.
ABD Bölge Yargıcı Ann Donnelly başkanlığındaki davanın yaklaşık üç ay sürmesi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de Washington'da Donald Trump ile yapacağı görüşmeyle çakışması bekleniyor.
Diğer suçlamalar arasında İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmek, kara para aklama, haraç toplama ve elektronik dolandırıcılık yer alıyor. Huawei, hiçbir yanlışlık yapmadığını savunarak tüm suçlamaları reddetti.
PEKİN'E GÖRE DAVANIN AMACI REKABETİ ZEDELEMEK
Pekin, uzun zamandır eleştirdiği bu davanın Çin'in teknolojik yükselişine karşı yürütülen daha büyük bir kampanyanın parçası olduğunu iddia ediyor. Huawei sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hükümetin genel söylemi açıkça yanlıştır." dedi.
Bugün Huawei, Çin'in yapay zeka çip hedeflerinin merkezinde yer alıyor ve ağ ekipmanları ile akıllı telefonların ötesine geçerek faaliyetlerini çeşitlendirmiş durumda. Şirket, ceza davasını rekabet gücünü baltalama girişimi, hırsızlık suçlamalarını ise uzun zaman önce çözülmüş ticari anlaşmazlıkların yeniden paketlenmesi olarak nitelendirdi.
Huawei suçlu bulunursa, savcılar şirketin yasadışı faaliyetlerinden elde ettiği mal varlığına veya gelirlere el konulmasını isteyecekler.
Şirkete karşı açılan dava, ABD'de Huawei ekipmanlarının kullanımını kısıtlamak için adımlar atan ve Çin'in bu ekipmanları casusluk için kullanabileceğini söyleyerek diğer ülkeleri Huawei'yi telekomünikasyon ağlarından çıkarmaya zorlayan Trump yönetiminin ilk döneminde gerçekleşti.
USULSÜZLÜK İDDİALARI YİRMİ YILA YAYILIYOR
Yaklaşık 1999 ile 2020 yılları arasındaki usulsüzlük iddialarını kapsayan iddianamede Huawei'nin, İran merkezli işletmesi için ambargo altındaki ABD mallarını, teknolojisini ve hizmetlerini elde etmek ve uluslararası bankacılık sistemi aracılığıyla o ülkeden para çıkarmak için Skycom'u kullandığı öne sürülüyor.
ABD, iddianamede adı geçmeyen ancak Reuters tarafından incelenen kaynaklar ve belgelere göre HSBC olduğu belirlenen bir bankanın, Skycom ile ilgili 100 milyon dolardan fazla ABD doları tutarındaki işlemi onayladığını belirtti.
Savcılar, Meng'i HSBC yöneticisine yaptığı bir sunumda Huawei'nin Skycom'daki sahipliği ve kontrolü hakkında yanlış bilgi vermekle suçladı. Daha sonra, savcılarla yaptığı bir anlaşma gereği hakkındaki suçlamaların düşürülmesi kapsamında, ifadelerinin yanlış olduğunu kabul etti.