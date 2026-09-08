Huawei, İran'daki ticari ilişkileri nedeniyle ABD'de yargılanacak

ABD savcılarının Çinli Huawei şirketini, İran ile ticari ilişkisi üzerinden HSBC ve diğer bankaları dolandırma suçlamasıyla gizli kapaklı yargılamasının üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra davanın mahkemede görülmesine karar verildi.

Huawei ayrıca beş ABD teknoloji şirketinden ticari sırları çalmak için komplo kurmakla ve Kuzey Kore'deki ilişkileri hakkında yalan söylemekle suçlanırken, 2009'da Tahran'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında protestocuları izlemek için İran'a gözetleme ekipmanı sağlamakla itham ediliyor. Jüri seçiminin Salı günü New York, Brooklyn'deki federal mahkemede başlaması bekleniyor.

ABD hükümetinin Çinli bir şirkete karşı yürüttüğü en eski ve en yakından takip edilen mücadelelerden birini sona erdirecek olan bu dava, İki ülke arasında teknoloji rekabetinin kızıştığı ve Washington'ın Amerikan teknolojisinin Pekin'in ordusuna yardım etmesini engellemeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşecek. ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşı artık yapay zeka da dahil olmak üzere birçok sektöre yayılmış durumda.