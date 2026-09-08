Huawei ve Xiaomi'den Apple'a karşı katlanabilir telefon hamlesi

Reuters'ın haberine göre fiyatı 19 bin 999 yuan (2 bin 980 dolar) seviyesinden başlayan serinin en üst modeli 24 bin 999 yuana (3 bin 725 dolar) satılacak. Cihazlar 12 Eylül'de piyasaya çıkıyor.

Huawei CEO'su Richard Yu, düzenlediği basın toplantısında maliyet baskısına dikkat çekti. Yu, "Bellek fiyatları sert biçimde arttığı için şu anda fiyatlandırma gerçek bir zorluk oluşturuyor. Çok sayıda yeni teknoloji kullandık ve muazzam bir maliyet baskısıyla karşılaştık" dedi.

Huawei, yeni çip mimarisinin daha az elektrik tüketirken daha yüksek işlem gücü sağladığını duyurdu.

"LogicFolding" adı verilen bu mimari, ABD'nin gelişmiş teknolojilere erişim kısıtlamalarını aşmayı amaçlayan şirketin mayıs ayında duyurduğu "Tau Scaling Law" prensibinin parçasını oluşturuyor.