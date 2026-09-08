Huawei ve Xiaomi'den Apple'a karşı katlanabilir telefon hamlesi
08.09.2026 09:21
Çinli teknoloji üreticileri Huawei ve Xiaomi, Apple'ın ürün tanıtımı öncesinde yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarını tanıttı.
Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve Xiaomi, yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı.
İki üretici, Apple'ın bu hafta düzenleyeceği ürün lansmanı öncesinde Çin'in lüks telefon pazarındaki rekabeti artırdı.
Huawei'nin tanıttığı ve iki kez katlanarak tablet boyutuna ulaşan yeni Mate XT2 serisi, şirketin kendi üretimi Kirin 9050 Pro çipini taşıyor.
Yeniden tasarlanan menteşe yapısı ve güçlendirilen su direncinin yanı sıra cihazda, çevredekilerin ekranı görmesini engelleyen bir gizlilik filtresi yer alıyor.
Reuters'ın haberine göre fiyatı 19 bin 999 yuan (2 bin 980 dolar) seviyesinden başlayan serinin en üst modeli 24 bin 999 yuana (3 bin 725 dolar) satılacak. Cihazlar 12 Eylül'de piyasaya çıkıyor.
Huawei CEO'su Richard Yu, düzenlediği basın toplantısında maliyet baskısına dikkat çekti. Yu, "Bellek fiyatları sert biçimde arttığı için şu anda fiyatlandırma gerçek bir zorluk oluşturuyor. Çok sayıda yeni teknoloji kullandık ve muazzam bir maliyet baskısıyla karşılaştık" dedi.
Huawei, yeni çip mimarisinin daha az elektrik tüketirken daha yüksek işlem gücü sağladığını duyurdu.
"LogicFolding" adı verilen bu mimari, ABD'nin gelişmiş teknolojilere erişim kısıtlamalarını aşmayı amaçlayan şirketin mayıs ayında duyurduğu "Tau Scaling Law" prensibinin parçasını oluşturuyor.
Xiaomi ise düzenlediği ayrı bir etkinlikle bugüne kadarki en üst segment telefonu olan Xiaomi 18 Fold modelini kamuoyuna gösterdi.
Şirketin "orta boy katlama çözümü" olarak tanımladığı cihaz kapalıyken pasaport boyutunda kalıyor, açıldığında ise yan yana üç uygulamanın çalışmasına olanak tanıyor.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, ürünün Apple cihazlarına kıyasla çeşitli avantajlar sağladığını savundu.
Lei, 219 gram ağırlığındaki telefonun açıldığında 5,02 milimetre kalınlığa ulaştığını ve Apple'ın iPhone Pro Max modelinden daha hafif olduğunu belirtti.
Cihaz, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği XRing O3 yapay zeka işlemcisini kullanıyor. Lei, bu işlemcinin tepki süresi bakımından Apple'ın A19 Pro modelini geride bıraktığını ifade etti.
Telefonda Çinli üretici CXMT tarafından sağlanan DRAM bellek çipleri yer alıyor. Fiyatı 10 bin 999 yuan (1.540 dolar) ile 14 bin 999 yuan (2 bin 100 dolar) arasında değişen cihaz hakkında konuşan Lei, "Günümüzde bellekler çok pahalı. Ucuz olduğunu söylemiyoruz ama verdiğiniz paraya değiyor" dedi.
Çinli üreticilerin yeni modelleri, Apple'ın çarşamba günü yeni iPhone serisini duyurmaya hazırlandığı sırada tanıtıldı.
Son dönemde Apple'ın katlanabilir bir telefon çıkarabileceğine yönelik beklentiler de söz konusu.
Huawei, üçe katlanabilen telefon satan tek büyük üretici olmayı sürdürüyor. Washington yönetiminin ulusal güvenlik riski olarak gördüğü şirketin ABD'de ürün satması yasak kapsamında kalmaya devam ediyor.
Dünyanın en büyük katlanabilir telefon satıcısı konumundaki Güney Koreli Samsung Electronics, aralık ayında üçe katlanan bir cihaz piyasaya sürmüş ancak satışları üç ay sonra durdurmuştu.
Şirket, temmuz ayında ürün gamına pasaport boyutunda bir model eklemişti.
Danışmanlık şirketi IDC verilerine göre Huawei, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 22,6 pazar payıyla Çin akıllı telefon pazarının ilk sırasında yer aldı.
Apple yüzde 18,1 ile ikinci, Xiaomi ise yüzde 12,4 ile üçüncü sırada kaldı.
ABD merkezli araştırma şirketi Smart Analytics Global verileri ise Huawei'nin katlanabilir telefon alanında daha belirgin bir üstünlük sağladığını ve ikinci çeyrekte Çin'deki sevkiyatların yüzde 68'ini elinde tuttuğunu gösteriyor.