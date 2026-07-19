Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz sosyal medya erişim sorunu
19.07.2026 11:22
Son Güncelleme: 19.07.2026 12:12
Sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar giriş yapılamaması, ana sayfa yüklenmemesi ve gönderilerin açılmaması gibi sorunlarla karşılaştığını bildirdi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 19 Temmuz sosyal medya erişim sorunu.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'ta çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi, giriş yapılamaması nedeniyle "Instagram ve Facebook çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 19 Temmuz sosyal medya erişim sorunu.
INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Instagram Facebook'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar giriş yapılamaması, ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade etti.
Downdetector'e göre 19 Temmuz Pazar güncel verilerinde de saat 10.42 itibarıyla Facebook erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Saat 10.52 itibarıyla ise Instagram üzerinde çökme sorunları yaşanmaya başladı ve kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenilenmemesi hatalarıyla karşılaşmaya başladı.