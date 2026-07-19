Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz sosyal medya erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'ta çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi, giriş yapılamaması nedeniyle "Instagram ve Facebook çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 19 Temmuz sosyal medya erişim sorunu.