Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü?

24.06.2026 02:51

NTV - Haber Merkezi

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Popüler sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu yaşandı. İşte Meta bünyesinde bulunda bulunan sosyal medya platformlarında dünya genelinde yaşanan sorunun tüm ayrıntıları...

Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü?
Anadolu Ajansı

Meta şirketinin çatısı altında bulunan Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunları ile bir kez daha gündemde.

 

Pek çok kullanıcı Facebook, WhatsApp ve Instagram’da aynı anda erişim sorunları yaşadı. Bazı kullanıcılar uygulamaları açamazken bazıları da “akış yenilenememe” hatası olduğunu bildirdi. 

Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü? 1
Anadolu Ajansı

DownDetector'ın verilerine göre üç uygulamada da dünya genelinde erişim sorunları olduğu görüldü. Kullanıcılar “Instagram çöktü mü”?, "Whatsapp çöktü mü? sorularına yanıt ararken, söz konusu sorun ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü? 2
Özel Kurum

DownDetector verilerine göre tüm uygulamalarda aynı anda yüksek oranda şikayet rapor edildiği görülürken, erişim şikayetlerinin düşmeye başladığı görülüyor. 