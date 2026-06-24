Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü?
24.06.2026 02:51
Popüler sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu yaşandı. İşte Meta bünyesinde bulunda bulunan sosyal medya platformlarında dünya genelinde yaşanan sorunun tüm ayrıntıları...
Meta şirketinin çatısı altında bulunan Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunları ile bir kez daha gündemde.
Pek çok kullanıcı Facebook, WhatsApp ve Instagram’da aynı anda erişim sorunları yaşadı. Bazı kullanıcılar uygulamaları açamazken bazıları da “akış yenilenememe” hatası olduğunu bildirdi.
DownDetector'ın verilerine göre üç uygulamada da dünya genelinde erişim sorunları olduğu görüldü. Kullanıcılar “Instagram çöktü mü”?, "Whatsapp çöktü mü? sorularına yanıt ararken, söz konusu sorun ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.