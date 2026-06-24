Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü?

Meta şirketinin çatısı altında bulunan Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunları ile bir kez daha gündemde.

Pek çok kullanıcı Facebook, WhatsApp ve Instagram’da aynı anda erişim sorunları yaşadı. Bazı kullanıcılar uygulamaları açamazken bazıları da “akış yenilenememe” hatası olduğunu bildirdi.