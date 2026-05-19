Instagram'ın yeni "Şipşak" özelliği ortalığı karıştırdı. Tek dokunuşla fark etmeden paylaştılar
19.05.2026 14:42
Son Güncelleme: 19.05.2026 14:58
Instagram’ın yeni “Şipşak” özelliği, kullanıcıların farkında olmadan çektiği fotoğrafları anında paylaşmasına neden oldu. Hazırlıksız anların yanlışlıkla gönderilmesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. "Şipşak" özelliği nedir, nasıl kapatılır?
INSTAGRAM "ŞİPŞAK" ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Instagram’ın bu hafta kullanıma sunduğu “Instants-Şipşak” özelliği, birçok kullanıcı için beklenmedik bir kabusa dönüştü.
Yeni özellik, kullanıcıların çektikleri bir fotoğrafı karşılıklı takip ettikleri kişilere veya “yakın arkadaşlar” listesine anında göndermesine dayanıyor.
Kullanıcıların mesaj kutusunun sağ alt köşesinde görünen küçük fotoğraf yığınına dokunmasıyla kamera açılıyor. Fotoğraf çekildiği anda seçilen kişilere otomatik olarak gönderiliyor.
Paylaşımlar, Snapchat’teki “snap” sistemine benzer şekilde görüntülendikten sonra kayboluyor. Ayrıca ekran görüntüsü alınmasına da izin verilmiyor.
KULLANICILAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Özelliğin yayına girmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yanlışlıkla paylaştıkları filtrelenmemiş selfie’ler nedeniyle yaşadıkları utancı anlatmaya başladı.
Bazı kullanıcılar, özelliğin sosyal medyada yaratılan “kusursuz imajı” bozduğunu düşünüyor. Mesajlaşma ekranlarında bu yeni sekmeyi görenler, arama motorlarında "Instagram Şipşak özelliği nasıl kapatılır?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Instagram yönetimi ise kullanıcıların artık profil akışlarına daha az paylaşım yaptığını ve Instants gibi araçlarla yakın çevreleriyle daha samimi içerikler paylaşmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.
INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIYOR?
Instagram kullanıcıları, “Instants-Şipşak” özelliğini ayarlardan tamamen kapatabiliyor.
Bunun için profilinizin sağ yukarısında bulunan “Ayarlar ve Hareketler” bölümünden “İçerik Tercihleri” sekmesine girip “Mesaj kutusunda Instants’ı gizle” seçeneğini aktif hale getirmek gerekiyor.
Yanlışlıkla gönderilen fotoğraflar ise paylaşımın hemen ardından çıkan “geri al” seçeneğiyle birkaç saniye içinde silinebiliyor.