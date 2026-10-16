İnternet reklamlarında casus yazılım tehlikesi: Tıklamak gerekmiyor
16.10.2026 18:36
Son Güncelleme: 16.10.2026 18:37
İsrailli bir reklam şirketinin, milyonlarca internet kullanıcısına gösterilen reklamlar aracılığıyla hedefli casus yazılım saldırılarına zemin hazırladığı ortaya çıktı.
Kanada'daki Toronto Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren dijital araştırma kuruluşu Citizen Lab, İsrailli reklam ajansı Discover-Tech'in internet reklamlarını siber gözetleme amacıyla kullanılabilecek bir araca dönüştürdüğünü açıkladı.
Araştırmacılar, Katar merkezli El Cezire televizyonuna ait onlarca cihazın şirketin reklam altyapısı üzerinden gerçekleştirilen casus yazılım saldırılarıyla ele geçirilmiş olabileceğini belirtti.
TIKLAMAK GEREKMİYOR
Citizen Lab'in raporuna göre Discover-Tech, müşterilerinin internet kullanıcıları hakkında geniş çaplı profiller oluşturmasına, kimliklerini belirlemesine ve üçüncü taraf casus yazılımlarla hedefli saldırılar düzenlemesine olanak tanıyan "Controlium" adlı bir platform işletiyor.
Sistemin en dikkat çekici özelliği, "sıfır tıklama" (zero-click) olarak bilinen saldırı yöntemini kullanabilmesi.
Geleneksel siber saldırılarda kullanıcıların zararlı bir bağlantıya tıklaması veya dosya indirmesi gerekirken bu yöntemde herhangi bir etkileşime ihtiyaç duyulmuyor.
Araştırmacılara göre saldırılar, hedef alınan kişinin haberi olmadan saniyeler içinde gerçekleşebiliyor.
Rapora göre sistem, dijital oyun veya telekomünikasyon hizmeti reklamı gibi görünen içerikler üzerinden kullanıcıların kimlik ve IP adresi bilgilerini toplayabiliyor.
Hedef olarak seçilen kişilerin cihazlarına daha sonra üçüncü taraf casus yazılım şirketleri aracılığıyla zararlı kod gönderilebiliyor.
Citizen Lab, Discover-Tech'in reklamlarının 2024 yılından bu yana Yemen, Brezilya, Meksika ve Çekya dahil birçok ülkede milyonlarca kullanıcıya gösterildiğini belirtti. Ancak bu durum, reklamları gören bütün kullanıcıların cihazlarına casus yazılım bulaştığı anlamına gelmiyor.
Siber güvenlik araştırma grubu Confiant'ın çalışmaları da söz konusu reklamların ABD ve Avrupa'daki kamu kurumlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler, NATO, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ağlarındaki kullanıcılara gösterildiğine işaret ediyor.
TELEFONDAKİ TÜM BİLGİLERE ERİŞEBİLİYOR
Citizen Lab'e göre Controlium, kamu görevlilerini, gazetecileri, iş insanlarını, aktivistleri, akademisyenleri ve büyükelçilik çalışanlarını hedef alan casus yazılım şirketlerine teknik altyapı sağlıyor.
Bu yöntemle yüklenebilen casus yazılımların mesajlara, fotoğraflara ve e-postalara erişebildiği, telefon görüşmelerini kaydedebildiği ve cihazların mikrofonlarını gizlice etkinleştirebildiği belirtiliyor.
Citizen Lab araştırmacısı Bill Marczak, internet reklamlarının kişileri son derece hassas biçimde belirlemek ve otomatik olarak hacklemek için kullanılabileceğinin uzun süredir tartışıldığını, ancak bu sürecin işleyişine ilişkin ilk kez somut teknik kanıtlar elde ettiklerini söyledi.
REKLAM SİSTEMİNDEKİ GÜVENLİK AÇIĞI
Araştırma, internet reklamcılığının temelini oluşturan otomatik açık artırma sisteminin de güvenlik riskleri barındırdığını ortaya koydu.
Kullanıcılar reklam içeren bir internet sitesini ziyaret ettiğinde cihazları ve çevrim içi faaliyetleri hakkındaki bilgiler, çok sayıda şirketin katıldığı ve saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşen reklam açık artırmalarında kullanılabiliyor.
Araştırmacılara göre kötü niyetli şirketler bu altyapıdan yararlanarak belirli kişileri tespit edebiliyor ve hedefli saldırılar gerçekleştirebiliyor.
Citizen Lab araştırmacısı Wolfie Christl, büyük reklam şirketlerinin bu faaliyetleri yıllarca tespit edememesi veya engelleyememesini ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirdi.
Christl, ABD ve Avrupa'daki siber güvenlik kurumlarını ve düzenleyicileri, ilgili şirketleri soruşturmaya ve reklam ekosistemindeki yapısal güvenlik açıklarını gidermeye çağırdı.
Discover-Tech'ten ise iddialara ilişkin görüş istendiği, ancak haberde şirketin yanıtına yer verilmediği belirtildi.