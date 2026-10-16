İnternet reklamlarında casus yazılım tehlikesi: Tıklamak gerekmiyor

Araştırma, internet reklamcılığının temelini oluşturan otomatik açık artırma sisteminin de güvenlik riskleri barındırdığını ortaya koydu.

Kullanıcılar reklam içeren bir internet sitesini ziyaret ettiğinde cihazları ve çevrim içi faaliyetleri hakkındaki bilgiler, çok sayıda şirketin katıldığı ve saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşen reklam açık artırmalarında kullanılabiliyor.

Araştırmacılara göre kötü niyetli şirketler bu altyapıdan yararlanarak belirli kişileri tespit edebiliyor ve hedefli saldırılar gerçekleştirebiliyor.

Citizen Lab araştırmacısı Wolfie Christl, büyük reklam şirketlerinin bu faaliyetleri yıllarca tespit edememesi veya engelleyememesini ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirdi.

Christl, ABD ve Avrupa'daki siber güvenlik kurumlarını ve düzenleyicileri, ilgili şirketleri soruşturmaya ve reklam ekosistemindeki yapısal güvenlik açıklarını gidermeye çağırdı.

Discover-Tech'ten ise iddialara ilişkin görüş istendiği, ancak haberde şirketin yanıtına yer verilmediği belirtildi.