İnternetin altyapısında kritik açık: Dünya alarma geçti, Avrupa'da devlet siteleri kapatıldı

Güvenlik açıklarının ortaya çıkarılmasında yapay zeka modelleri önemli rol oynadı.

Siber güvenlik şirketi Calif, OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modelini kullanarak tespit ettiği ilk kritik açığı 11 Ağustos'ta PHP geliştiricilerine bildirdi. OpenAI da aynı gün aynı sorunun temel nedenini bağımsız olarak raporladı.

Google bünyesindeki siber güvenlik şirketi Wiz ise 24 Ağustos'ta yapay zeka desteğiyle başka saldırı yöntemlerini ve ikinci güvenlik açığını tespit etti.

Wiz, bulguları PHP'de şimdiye kadar keşfedilen en ciddi güvenlik açıkları arasında değerlendirdi.

Araştırmacılara göre sorunların temelinde uzun yıllardır yazılımda bulunan hatalar yer alıyordu. Ancak bunların bilgisayar korsanları tarafından kullanılabileceğinin gösterilmesi, gelişmiş analizler gerektiriyordu.

OpenAI, keşif sürecini son yılların en önemli siber güvenlik gelişmelerinden biri olarak nitelendirdi.

PHP GELİŞTİRİCİLERİNDEN GECİKME İTİRAFI

PHP'nin geliştirilmesini destekleyen PHP Foundation, güvenlik açıklarından birinin ilk işaretlerinin 2024 yılında fark edildiğini ancak o dönemde somut bir saldırı yönteminin ortaya konulamadığını açıkladı.

Kuruluş, sorunun giderilmesindeki gecikmenin karar alma süreçlerinden ve kaynak yetersizliğinden kaynaklanan yapısal bir başarısızlık olduğunu kabul etti.

Güvenlik açıklarına ilişkin bazı bilgilerin 20 Ekim'de internete sızmasının ardından, başlangıçta 22 Ekim için planlanan güncellemenin yayımlanma tarihi bir gün öne çekildi.