İnternetin altyapısında kritik açık: Dünya alarma geçti, Avrupa'da devlet siteleri kapatıldı
21.10.2026 16:03
Son Güncelleme: 21.10.2026 20:02
Dünya genelinde internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. Avrupa'da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesi erişime kapatıldı.
İnternetin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, dünya genelinde siber güvenlik alarmına yol açtı.
ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik kurumları, internet sitesi yöneticilerine sistemlerini acilen güncelleme çağrısında bulundu.
Güvenlik açıkları nedeniyle Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde çok sayıda kamu kurumu internet sitelerini önlem amacıyla geçici olarak kapattı.
PHP geliştiricileri, çarşamba günü iki güvenlik açığını gidermek için dört güncelleme yayımladı.
AVRUPA'DA DEVLET SİTELERİ KAPATILDI
Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğü dahil bazı kamu kurumlarının internet siteleri erişime kapatılırken, Hollanda'da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Temsilciler Meclisi ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin internet siteleri çevrimdışı bırakıldı.
Hollanda'da Rotterdam Limanı, bazı hastaneler ve siyasi partilerin internet siteleri de alınan önlemlerden etkilendi.
Finlandiya hükümeti kamuya açık internet hizmetlerini geçici olarak durdururken, Almanya'da bazı federal hükümet siteleri kapatıldı. Belçika Dışişleri Bakanlığı da internet sitelerini önlem amacıyla erişime kapattığını duyurdu.
Finlandiya ve Almanya'daki yetkililer, söz konusu önlemlerin doğrulanmış bir siber saldırı nedeniyle alınmadığını bildirdi.
Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı da güvenlik açıklarını gidermek için çalışmalar yürüttüğünü ve bazı sistemlerini geçici olarak kapattığını açıkladı.
İNTERNETİN YÜZDE 70'İNDE KULLANILIYOR
Söz konusu güvenlik açıklarının büyük endişe yaratmasının nedeni, PHP'nin internet altyapısındaki yaygın kullanımı.
İnternet teknolojilerini takip eden W3Techs'in verilerine göre PHP, kullanılan sunucu tarafı programlama dili belirlenebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde yer alıyor.
WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi yaygın platformların altyapısında kullanılan PHP; haber sitelerinden çevrim içi mağazalara, kamu hizmetlerinden şirketlerin internet sitelerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.
Ancak bu oran, internet sitelerinin yüzde 70'inin saldırıya uğradığı veya tamamının aynı ölçüde savunmasız olduğu anlamına gelmiyor.
SUNUCULAR ŞİFRE OLMADAN ELE GEÇİRİLEBİLİR
Güvenlik açıklarının tehlike derecesi, uluslararası CVSS ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirildi.
Avrupa Birliği Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine (CERT-EU) göre açıklar, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı hesabına veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına olanak tanıyabiliyor.
Bu durum, internet sitelerindeki verilerin çalınması, zararlı yazılım yüklenmesi, sayfaların değiştirilmesi veya sistemlerin tamamen ele geçirilmesi gibi riskler oluşturuyor.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), güvenlik açıklarının sunucuların dosya sistemlerine ve veri tabanlarına erişim sağlayabileceği uyarısında bulundu.
İnternet altyapı şirketi Cloudflare'ın teknoloji direktörü Dane Knecht, güvenlik açıklarından yararlanmaya yönelik ilk saldırı girişimlerinin görülmeye başlandığını açıkladı.
Buna karşılık ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), yayımladığı uyarı sırasında açıkların kötüye kullanıldığına ilişkin doğrulanmış bir gözlemleri bulunmadığını bildirdi.
GÜVENLİK AÇIĞI YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLDİ
Güvenlik açıklarının ortaya çıkarılmasında yapay zeka modelleri önemli rol oynadı.
Siber güvenlik şirketi Calif, OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modelini kullanarak tespit ettiği ilk kritik açığı 11 Ağustos'ta PHP geliştiricilerine bildirdi. OpenAI da aynı gün aynı sorunun temel nedenini bağımsız olarak raporladı.
Google bünyesindeki siber güvenlik şirketi Wiz ise 24 Ağustos'ta yapay zeka desteğiyle başka saldırı yöntemlerini ve ikinci güvenlik açığını tespit etti.
Wiz, bulguları PHP'de şimdiye kadar keşfedilen en ciddi güvenlik açıkları arasında değerlendirdi.
Araştırmacılara göre sorunların temelinde uzun yıllardır yazılımda bulunan hatalar yer alıyordu. Ancak bunların bilgisayar korsanları tarafından kullanılabileceğinin gösterilmesi, gelişmiş analizler gerektiriyordu.
OpenAI, keşif sürecini son yılların en önemli siber güvenlik gelişmelerinden biri olarak nitelendirdi.
PHP GELİŞTİRİCİLERİNDEN GECİKME İTİRAFI
PHP'nin geliştirilmesini destekleyen PHP Foundation, güvenlik açıklarından birinin ilk işaretlerinin 2024 yılında fark edildiğini ancak o dönemde somut bir saldırı yönteminin ortaya konulamadığını açıkladı.
Kuruluş, sorunun giderilmesindeki gecikmenin karar alma süreçlerinden ve kaynak yetersizliğinden kaynaklanan yapısal bir başarısızlık olduğunu kabul etti.
Güvenlik açıklarına ilişkin bazı bilgilerin 20 Ekim'de internete sızmasının ardından, başlangıçta 22 Ekim için planlanan güncellemenin yayımlanma tarihi bir gün öne çekildi.
ACİL GÜNCELLEME ÇAĞRISI
PHP geliştiricileri, 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 ve 8.5.12 sürümlerini yayımlayarak iki kritik açığı giderdi.
PHP Foundation, yazılımı kullanan kuruluşlara güncellemeleri derhal yüklemeleri çağrısında bulundu.
İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de güncellemeleri uygulayamayan kuruluşların, gerekli güvenlik önlemleri tamamlanana kadar etkilenen sistemlerini çevrimdışı bırakmasını tavsiye etti.
Uzmanlar, özellikle eski PHP sürümlerini kullanan sistemlerin güncellenmesi ve daha önce olası bir saldırıya maruz kalıp kalmadıklarının incelenmesi gerektiğini vurguluyor.