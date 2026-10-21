İnternetin görünmez omurgasında açık. Milyonlarca siteyi ilgilendiriyor
21.10.2026 16:03
İnternet sitelerinin temelini oluşturan PHP programlama dilinde 9,2 ciddiyet puanına sahip iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.
İnternet sitelerinin önemli bir bölümünün altyapısını oluşturan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.
Avrupa Birliği'nin (AB) siber güvenlik yetkilileri, sistemlerini hızla güncelleyemeyen kurumlara sitelerini geçici olarak internete kapatma çağrısı yaptı.
Küresel ölçekte yaygın kullanılan programlama dili PHP'nin geliştirici ekibi, güvenlik açıklarını kapatacak yamaların bugün Türkiye saatiyle 17.00'de yayımlanacağını duyurdu.
Açıkların, 10 üzerinden değerlendirilen CVSS v4.0 ciddiyet ölçeğinde 9,2 puan aldığı açıklandı.
Avrupa Birliği Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-EU), 9,2 puanlık risk derecesinin, saldırganların herhangi bir sisteme giriş yapmadan uzaktan zararlı kod çalıştırabileceğini gösterdiğini bildirdi.
CERT-EU, yamaları derhal uygulayamayacak kuruluşların ilgili siteleri çevrimdışı bırakmayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Alan adı ve barındırma hizmeti sunan GoDaddy de söz konusu açıkların, saldırganların sunucularda internet üzerinden işlem yapmasına zemin hazırlayabileceğini aktardı.
Şirket, bu durumun veri hırsızlığına, sitelerin tahrif edilmesine veya tüm sistemin ele geçirilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
MİLYONLARCA SİTE AYNI ALTYAPIYI PAYLAŞIYOR
Reuters ajansının haberine göre siber güvenlik firması Huntress, paylaştığı değerlendirmede yazılımın yaygınlığına işaret etti.
Şirket, "PHP her yerde. WordPress, Drupal, Joomla ve Magento sitelerine, paylaşımlı barındırma platformlarına, kontrol panellerine ve perde arkasında PHP kullandığını belirtmeyen birçok yazılıma sessizce güç veriyor" açıklamasını yaptı.
WordPress sitelerine güvenlik sağlayan Wordfence ise bütün WordPress sitelerinin PHP kurulu sunucularda çalıştığını hatırlattı.
Otomatik güncellemelerin bu yamayı kapsamayacağını kaydeden firma, site sahiplerine sunucularındaki PHP yazılımını güncellemekten kimin sorumlu olduğunu öğrenmelerini tavsiye etti.
SİBER GÜVENLİK KURULUŞLARINDAN FARKLI DEĞERLENDİRMELER
İnternet ve bulut güvenliği şirketi Cloudflare'in Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Dane Knecht, bazı ilk saldırıların görülmeye başladığını açıkladı.
X üzerinden açıklama yapan Knecht, güvenlik duvarı kurallarını geçici önlem olarak güncellediklerini belirterek, "Bu yalnız geçici bir çözümdür. PHP güncellemeyi yayımlar yayımlamaz yamanızı yapın" dedi.
Avustralya Siber Güvenlik Merkezi (ACSC) ise kurumları sistemlerindeki PHP yapılarını belirlemeye ve şüpheli hareketleri izlemeye çağırırken, henüz bu açıkları hedef alan aktif bir saldırı tespit etmediklerini bildirdi.
CERT-EU ve ACSC, PHP 5 ve sonraki bütün sürümlerin risk altında olabileceğini paylaştı.
PHP güvenlik ekibi ise etkilenen sürümler ile kapatılan güvenlik açıklarının teknik detaylarının yamalarla eş zamanlı duyurulacağını bildirdi.