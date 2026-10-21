İnternetin görünmez omurgasında açık. Milyonlarca siteyi ilgilendiriyor

Reuters ajansının haberine göre siber güvenlik firması Huntress, paylaştığı değerlendirmede yazılımın yaygınlığına işaret etti.

Şirket, "PHP her yerde. WordPress, Drupal, Joomla ve Magento sitelerine, paylaşımlı barındırma platformlarına, kontrol panellerine ve perde arkasında PHP kullandığını belirtmeyen birçok yazılıma sessizce güç veriyor" açıklamasını yaptı.

WordPress sitelerine güvenlik sağlayan Wordfence ise bütün WordPress sitelerinin PHP kurulu sunucularda çalıştığını hatırlattı.

Otomatik güncellemelerin bu yamayı kapsamayacağını kaydeden firma, site sahiplerine sunucularındaki PHP yazılımını güncellemekten kimin sorumlu olduğunu öğrenmelerini tavsiye etti.