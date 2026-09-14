iOS 27 güncellemesi kullanıma sunuldu: Siri baştan sona yenilendi
14.09.2026 22:36
Son Güncelleme: 14.09.2026 22:40
Apple iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer platformlarına yönelik büyük yazılım güncellemelerini kullanıma sundu.
Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 başta olmak üzere işletim sistemlerine yönelik yeni güncellemelerini kullanıma sundu. Güncellemelerle birlikte yeni nesil Siri AI, Apple Intelligence özellikleri, kapsamlı ebeveyn kontrolleri ve platformlar genelinde performans iyileştirmeleri geliyor.
Şirketin açıklamasına göre güncellemeler bugünden itibaren kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.
SİRİ BAŞTAN SONRA YENİLENDİ
Yeni nesil Apple Intelligence tarafından desteklenen Siri AI; iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple Vision Pro’ya entegre edildi.
Daha doğal bir konuşma deneyimi sunması hedeflenen Siri AI; kişisel bağlamı anlayabiliyor, kullanıcının ekranındaki içerikleri algılayabiliyor ve sistem genelindeki uygulamalarda işlem yapabiliyor. Yeni Siri’nin İngilizce beta sürümü kullanıma sunulurken Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğinin ekim ayında gelmesi planlanıyor.
Siri AI; mesajlar, e-postalar ve fotoğraflardaki bilgilerden yararlanarak kullanıcının aradığı içeriği bulmasına yardımcı olabilecek. Ayrıca ekrandaki içerikle ilgili soruları yanıtlayabilecek ve güncel bilgi gerektiğinde internette arama yapabilecek.
iPhone’un Kamera uygulamasına eklenen “Siri modu” sayesinde kullanıcılar, kamerayla gördükleri nesneler hakkında bilgi alabilecek ve bunlarla ilgili işlemler gerçekleştirebilecek. Örneğin bir hesabı kişiler arasında bölüştürmek veya Wallet uygulamasına özel bir kart eklemek mümkün olacak.
Visual Intelligence özelliği de iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının ekrandaki içerikler hakkında Siri’ye soru yöneltmesine imkan sağlayacak. Vision Pro kullanıcıları ise çevrelerindeki nesnelere bakarak bilgi isteyebilecek veya işlem başlatabilecek.
KONUŞMA BİR CİHAZDAN DİĞERİNE TAŞINABİLECEK
“Write with Siri” özelliğiyle kullanıcılar ihtiyaç duydukları metni tarif ederek taslak oluşturabilecek veya yazdıkları metni geliştirebilecek.
Bağımsız Siri uygulaması ise konuşma geçmişini iCloud aracılığıyla Apple cihazları arasında eşitleyecek. Böylece iPhone’da başlatılan bir görüşme Mac, iPad, Apple Watch veya Vision Pro’da sürdürülebilecek. Apple, eşitleme işleminin kullanıcı gizliliği korunarak yapılacağını belirtti.
FOTOĞRAF VE SAFARİ'YE YENİ ÖZELLİKLER
Apple Intelligence ile Fotoğraflar uygulamasına Spatial Reframing, Extend ve yenilenen Clean Up araçları eklendi. Bu özellikler, görüntünün özgün yapısını koruyarak kadrajın değiştirilmesine, fotoğrafın genişletilmesine ve istenmeyen nesnelerin temizlenmesine olanak sağlayacak.
Image Playground ise fotogerçekçi seçenekler de dahil olmak üzere farklı tarzlarda görseller oluşturabilecek. Yapay zekayla üretilen veya düzenlenen görseller, dosya bilgileri ve ilerleyen dönemde desteklenecek SynthID standardı aracılığıyla ayırt edilebilecek.
Safari’de açılan sekmeler yapay zeka yardımıyla konu başlıklarına göre otomatik olarak düzenlenebilecek. Kullanıcılar ayrıca ürünlerin yeniden stoklanması veya fiyatların düşmesi gibi internet sitelerindeki değişiklikler hakkında bildirim alabilecek. Safari, yazılı bir tarif üzerinden özel uzantılar oluşturulmasına da imkân sağlayacak.
Call Context özelliği ise bir işletme aranırken doğrulama kodu veya rezervasyon numarası gibi ilgili bilgileri otomatik olarak ekrana getirecek.
EBEVEYN KONTROLLERİ
Güncellemelerle çocuk hesaplarının kurulum süreci de yenilendi. Ebeveynler, çocukların hangi uygulamalara erişebileceğini cihaz ilk kez kurulurken belirleyebilecek ve daha sonra listeye yeni uygulamalar ekleyebilecek.
“Ask to Browse” özelliği, çocukların Safari’de yeni bir internet sitesine girmeden önce ebeveynlerinden izin istemesini sağlayacak. Ebeveynler ayrıca çocuklarının iletişim kuracağı kişileri ayrı ayrı onaylayabilecek.
Communication Safety özelliği, cinsel içeriklerin yanı sıra paylaşılan fotoğraf ve videolardaki kanlı veya şiddet içeren görüntüleri de algılayarak engelleyebilecek.
Yenilenen Ekran Süresi bölümü, çocukların ortalama cihaz kullanımını ve en fazla vakit geçirdikleri uygulamaları tek ekranda gösterecek. Ebeveynler eğlence, oyun ve sosyal medya uygulamaları için günlük toplam kullanım sınırı koyabilecek; farklı saatlerde erişilebilecek uygulamaları belirleyebilecek.
HIZ VE BAĞLANTI İYİLEŞTİRMELERİ
Apple’ın verdiği bilgilere göre yeni güncellemelerle iPhone ve iPad’de uygulamalar yüzde 30’a kadar daha hızlı açılacak. Çekilen fotoğrafların yüklenme süresi yüzde 70’e, AirDrop aktarımları ise yüzde 80’e kadar hızlanacak.
iPad’de harici USB belleklere dosya aktarımının beş kata kadar hızlanacağı; pencere kapatma, uygulamalar arasında geçiş yapma ve çoklu görev sırasında pencereleri taşıma işlemlerinin de daha akıcı hale geleceği belirtildi.
Mac’lerde AirDrop ve iCloud Fotoğraflar performansı artırılırken Mission Control ve masaüstleri arasındaki geçişler daha akıcı olacak. Apple Vision Pro’nun açılış ve Wi-Fi bağlantı hızının ise üç kata kadar artacağı ifade edildi.
Mesajlar uygulamasında düşük bağlantı hızında büyük fotoğraf veya video gönderilirken sonraki mesajların beklemesi sorunu da giderilecek.
Liquid Glass tasarımına yeni kişiselleştirme seçenekleri eklendi. Ayarlar bölümündeki kaydırma çubuğu sayesinde arayüzün görünümü son derece şeffaf ile tamamen renkli seçenekler arasında ayarlanabilecek. Uygulama simgeleri de daha keskin ve belirgin hale getirildi.
DİĞER YENİLİKLER
Yeni güncellemelerle birlikte şu özellikler de kullanıma sunuluyor:
- iCloud Paylaşılan Albümler’de fotoğraf ve videolar tam çözünürlükte paylaşılabilecek. Android ve Windows kullanıcılarının albümlere katılması kolaylaşacak.
- Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibi bölümüne perimenopoz ve menopoz desteği eklenecek.
- AirPods kullanıcıları kişiselleştirilebilir ekolayzır ayarlarından yararlanabilecek.
- Apple Haritalar’daki Flyover özelliği, hava görüntülerini yapay zekâyla birleştirerek daha ayrıntılı görseller sunacak.
- Apple Watch’ta Smart Stack önerileri geliştirilecek ve bileği tek elle hareket ettirerek araç takımı açılabilecek.
- Vision Pro kullanıcıları panoramik fotoğrafları derinlikli uzamsal sahnelere dönüştürebilecek.
- Apple TV’ye Apple Music için yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses desteği, yenilenen Podcast uygulaması ve daha kapsamlı metin boyutu seçenekleri gelecek.