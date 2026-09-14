iOS 27 güncellemesi kullanıma sunuldu: Siri baştan sona yenilendi

“Write with Siri” özelliğiyle kullanıcılar ihtiyaç duydukları metni tarif ederek taslak oluşturabilecek veya yazdıkları metni geliştirebilecek.

Bağımsız Siri uygulaması ise konuşma geçmişini iCloud aracılığıyla Apple cihazları arasında eşitleyecek. Böylece iPhone’da başlatılan bir görüşme Mac, iPad, Apple Watch veya Vision Pro’da sürdürülebilecek. Apple, eşitleme işleminin kullanıcı gizliliği korunarak yapılacağını belirtti.

FOTOĞRAF VE SAFARİ'YE YENİ ÖZELLİKLER

Apple Intelligence ile Fotoğraflar uygulamasına Spatial Reframing, Extend ve yenilenen Clean Up araçları eklendi. Bu özellikler, görüntünün özgün yapısını koruyarak kadrajın değiştirilmesine, fotoğrafın genişletilmesine ve istenmeyen nesnelerin temizlenmesine olanak sağlayacak.

Image Playground ise fotogerçekçi seçenekler de dahil olmak üzere farklı tarzlarda görseller oluşturabilecek. Yapay zekayla üretilen veya düzenlenen görseller, dosya bilgileri ve ilerleyen dönemde desteklenecek SynthID standardı aracılığıyla ayırt edilebilecek.

Safari’de açılan sekmeler yapay zeka yardımıyla konu başlıklarına göre otomatik olarak düzenlenebilecek. Kullanıcılar ayrıca ürünlerin yeniden stoklanması veya fiyatların düşmesi gibi internet sitelerindeki değişiklikler hakkında bildirim alabilecek. Safari, yazılı bir tarif üzerinden özel uzantılar oluşturulmasına da imkân sağlayacak.

Call Context özelliği ise bir işletme aranırken doğrulama kodu veya rezervasyon numarası gibi ilgili bilgileri otomatik olarak ekrana getirecek.